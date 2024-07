Los distritos Centro y Anaga, la cara y la cruz del absentismo escolar en la capital

El alumnado matriculado en la capital tinerfeña registro un 12,69 por ciento en la incidencia de absentismo escolar, entendiendo como tal la no asistencia regular de los menores a los centros educativos, ya sea por voluntad propia o por la de sus padres o tutores legales. EL DÍA ha tenido acceso al informe del Servicio Municipal de Detección, Prevención y Atención del Absentismo Escolar, cuyas primeras conclusiones dio cuenta el pasado mes de abril.

Al término del curso escolar, destaca la desigual incidencia del absentismo si se compara el distrito de Anaga, que protagoniza la cruz del estudio, con un 20,61%, frente a la cara amable que registra Centro-Ifara, con un 2,79%. A mitad de camino entre los polos, el Distrito de La Salud-La Salle presenta un absentismo del 17,61 por ciento, seguido del Suroeste con un 15,26% y Ofra-Costa Sur con un 12,89%.

El porcentaje actual del alumnado absentista atendido a lo largo del curso escolar 2023/24 en Santa Cruz de Tenerife asciende al 12,69%. De otra forma, 2.476 casos de una población de 19.506 alumnos matriculados en el municipio.

Una vez valorados y establecidos los criterios de cierre, el Servicio de Absentismo Escolar mantuvo abiertos 1.455 casos, por lo que el porcentaje total de expedientes abiertos de alumnado absentista de Santa Cruz asciende al 6,47%.

Se observa que el mayor porcentaje de absentistas se concentra en la Formación Profesional Básica con un 51,52% y en la Educación Secundaria que asciende a un 18,78%. Le sigue la etapa de Infantil con un 8,85% y la Etapa de Primaria con un 8,63%.

Los casos de absentismo atendidos por el Servicio Municipal de Absentismo de Santa Cruz en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica ascienden a 2.855, incluido en este cálculo el alumnado matriculado en centros fuera del municipio, pero no el alumnado que pertenece a la etapa no obligatoria). Este apartado se ha querido realizar un desglose por etapa y sexo: en Infantil, con 310 casos, de los cuales 138 son niñas (44,52%) y 172 son niños (55,48%). En Primaria, 761 casos, 336 niñas (44,15%) y 425 niños (55,85%). Ya en la etapa de Secundaria se han atendido 1.315 casos, un total de 608 niñas (46,24%) y 701 niños (53,31%), y 6 alumnos que no se identifican con el género binario; y en la etapa de la Formación Profesional Básica se han comunicado 90 casos, 25 chicas (27,78%) y 65 varones (72,22%).

A lo largo del curso el Servicio de Detección, Prevención y Atención del Absentismo Escolar cerró 1.106 casos, en su mayoría por «evolución favorable». La atención desarrollada permitió cerrar en el Distrito de Anaga 52 casos (25%), en el Distrito de Centro-Ifara 69 (52,67%), en el Distrito de La Salud-La Salle 379 casos (40,45%), en el Distrito de Ofra-Costa Sur 210 casos (41,34%) y en el Distrito de Suroeste se cierran 249 casos (35,98%).

Atendiendo a los datos por Distrito, con casos ya cerrados, se destaca que el más absentista es Anaga con un porcentaje del 11,99%, seguido por La Salud-La Salle, con un 8,81%; en tercer lugar, Suroeste, con un 7,76%, y Ofra-Costa Sur, con un 6,54%. Y en última instancia se encuentra el Distrito de Centro-Ifara con un 1,32% de absentismo.

Valoración política

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que «desde este Ayuntamiento, la atención a los menores es una de las claves, por lo que las situaciones comunicadas por los centros educativos con relación a posibles situaciones de absentismo escolar hace que, de inmediato, se le preste atención para detectar qué situaciones concurren en cada caso» y agrega que «lo primero de todo, el equipo se pone en contacto con la familia para ofrecer ayuda e información para poder solucionar esta situación».

Charín González, concejala de Educación y Juventud de Santa Cruz, pone de manifiesto que «entre las conclusiones de la Memoria del Servicio de Prevención, Detección y Atención del Absentismo Escolar, donde se presentó un detallado informe sobre la atención registrada a lo largo del curso escolar 2023/2024, los datos, tanto municipales como por distritos reflejan que el porcentaje actual del alumnado absentista atendido a lo largo del curso en Santa Cruz ascendió al 12,69%, es decir 2.476 casos, entre una población de 19.506 alumnos matriculados en el municipio, lo que supone, la tónica habitual en los últimos años», confirma la concejala del área.