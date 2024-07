Las obras de El Toscal simultanean trabajos en tres fases para recuperar tiempo invertido en contratiempos

Que el barrio de El Toscal vive inmerso en obras ya no es noticia porque es el día a día desde hace un año; comenzaron el 17 de julio de 2023. Otra cosa es que en los doce últimos meses el concejal de Infraestructura y Obras, Javier Rivero, ha tenido que afrontar retrasos con los trabajos que se comenzaron en otra arteria vital en la zona, la calle de San Martín, desde el pasado 6 de mayo. Y a esto se suman rehabilitación y reconstrucción de tres viviendas de promoción privada –en las calles del Señor de Tribulaciones y San Juan Bautista– que hacen necesaria la coordinación para que puedan coexistir más allá de la imagen de un barrio que parece ser víctima de la guerra de las picaretas y con los vecinos como los grandes damnificados. Aparcar en la zona es (casi) misión imposible.

Eso sí, cuando finalicen los trabajos en la calle de La Rosa –posiblemente en la campaña de Navidad de 2025– el barrio de El Toscal no lo conocerá ni la madre que lo parió, que diría el vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. Sirva como nota de color para contextualizar la importancia de la intervención el cálculo que realiza la concejala del distrito Centro, Purificación Dávila, en sus más de cincuenta años no recuerda que se llevara a cabo el asfaltado de las calles del barrios, otra actuación que se ejecutará a partir de septiembre de forma complementaria a las dos grandes mejoras: La Rosa, con un presupuesto de 4,5 millones de euros y un plazo de ejecución hasta final del próximo año, y San Martín, con un coste de medio millón y cinco meses de plazo de ejecución, por lo que estará lista en noviembre. Y no se quedan ahí las obras, porque ya se anuncia la mejora de Santiago, para comienzos de 2025 y que podría superar el millón de euros.

La Rosa, en manos de la Concejalía de Infraestructura y Obras, de Javier Rivero; San Martín y Santiago, bajo la tutela de Carlos Tarife, al que se suma el plan de asfaltado de media docena de vías en este verano, por 400.000 euros, impulsado por el Distrito Centro, de Purificación Dávila, más la rehabilitación de Santiago harán posible el nuevo barrio de El Toscal antes en el plazo de dos años. El precio, picapicas por todos lados.

El Toscal, ‘la joya de Javier Rivero’.

Como responsable de Infraestructura y Obras y heredero del magisterio de su compañero Dámaso Arteaga, Javier Rivero tata las obras de El Toscal como propias, y eso que el concejal millonario tiene a su cargo no solo La Rosa –con un presupuestos de 4,5 millones–, sino también la rehabilitación del parque Viera y Clavijo, por doce millones; la calle 100% sostenible, por 1,5 millones; la escollera de la playa de Las Teresitas, por 2,1 millones o el templo masónico, por otros tres millones; el colector de Punta Anaga, por 2,1 millones; el campo de fútbol de La Salud, por 2,2 millones, el carril bici de la avenida de Anaga, por 3,5 millones, y en breve, el teatro Guimerá...

Los trabajos en la calle de La Rosa comenzaron hace un año y la necesidad de intervenir en las canalizaciones de agua para garantizar el suministro arrastró un retraso de tres meses, casi el mismo tiempo de ejecución previsto en la primera fase. Eso, unido a la falta de personal, llevó al concejal de Infraestructura, el nacionalista Javier Rivero, a orquestar fórmulas para no quedarse en buenas palabras en la visita casi diaria del profeta de la picareta, que anima a los vecinos haciéndoles ver que lo mejor está por llegar cuando finalicen los trabajos.

Por este motivo, Javier Rivero se reunión con la contrata, Ferrovial, y replanteó el calendario. Tras el cruz y raya, Rivero decidió rematar un tramo piloto, de 50 metros –menos que la primera fase–, comprendido entre San Isidro y El Saludo con dos objetivos: uno, mostrar a los vecinos cómo va a quedar el resto de la calle de LaRosa; lo segundo, aliviar la presión que soportaron durante casi diez meses cuatro de los seis negocios de la zona.

Negocios reinventados.

Javier Rivero pone en valor el espíritu emprendedor de comerciantes como la venta de fruta Less, «que no se han quedado sentados ante el aluvión de obras sino que se han reinventado. Ofrecen un menú semanal y, junto a sus productos de kilómetro cero y ecológicos, los clientes se llevan la receta para la comida de la cena a costa, eso sí, se doblar sus turnos de trabajo.

Sin lanzar campanas al vuelo, el concejal de Infraestructura respira porque negocios como El Horreo, la Carnicería Julián, la Cerrajería David o la tienda de ropa Micaela ya están libres de obra a la puerta de sus establecimientos, lo que no le exime de más quebraderos, esta vez con la ferretería de Juanma, La Rosa, o la venta de verduras Less. Incluso destaca la valentía del centro de estética que se atrevió a abrir cuando arrancaban los trabajos de rehabilitación, pero a sabiendas del futuro próspero que le traerá la nueva imagen.

No es ajena de esta transformación la farmacia que se localiza en la esquina de Tribulaciones, y que prepara su traslado a la de San Martín. Si bien será coordinada para no padecer los trabajos en las dos sedes. El Pulpito Frito fue el primero que decidió buscar y estrenar su nuevo emplazamiento, a un puñado de metros, que aplaza la afección por obras, pero no se lo evita cuando se aproxime a la calle de San Martín.

Con la operación cruz y raya, que se tradujo en replantear los tiempos de entrega de las fases y aumentar la mano de obra, Javier Rivero se trazó retos inmediatos. Tras la apertura del tramo piloto, hay tres equipos de trabajo en las tres primeras fases. La primera, que se ha ampliado hasta Segunda de Ravina, está previsto que finalice en octubre, es la primera fase, pero ampliada un tramo. El resto de la segunda fase, incluyendo la tercera –que afecta ya a los colegios de La Rosa y Hogar Escuela– están previstas que finalicen en mayo del próximo año, si bien este verano las máquinas de excavación trabajan de fachada a fachada para acometer los trabajos más ruidosos. Y casi como un sungunete, Javier Rivero, con su incondicional Germán García –técnico municipal encargado de La Rosa, entre otras obras–, marca el compás: primer entras las palas y luego, la mano de obra haciendo las aceras y alcorques. Y para que todo avance, Rivero exigió a la contrata, Ferrovial, un encargado general de obra, Luis Cantabrini, que cuenta con otros dos que supervisan, uno, la primera y segunda fase; y otro, la tercera, de los colegios. «No vamos a parar, sino que los tres equipos van a ir avanzando, solapando fases», dice Rivero.

Las tuberías han traído por el camino de la amargura a Rivero, a Germán y a todo el equipo de Ferrovial. Hasta hacer un by pass para garantizar el suministro y que enganchar a cada una de las viviendas de la calle de La Rosa. Otro inconveniente que se tuvo que sortear, la falta de mano especializada para la colocación de los adoquines –que se han traído de la Península–, sin entrar a la colocación minuciosa de este material que se trae de China, y se corta en Rocasa, en el Polígono Industrial de Güímar, en tres medidas necesarias. Y no se queda ahí, sino que se numeran para luego colocar.

Y conforme avanza la obra, la reordenación del tráfico. Ahora, para acceder a El Toscal, la entrada se realiza desde la calle San Isidro hacia Santiago, que ha cambiado su dirección. Y también se ha alterado San Antonio, para cobrar protagonismo en la nueva trama y permitir la movilidad dentro de un territorio plagado de obras que marcarán el futuro en dos años.

El Día

Actos vandálicos.

Y cuando se impone el ritmo frenético para intentar ganar el tiempo invertido en arreglar contratiempos, alguien se coló a las 5:30 horas de la madrugada del domingo y abrió la válvula del tubo viejo de la acometida general de agua, provocando que las zanjas se anegaran y el material de obra y acopio acabara arrastrado en la calle Marrero Regalado. Casi como ángeles de la guarda, trabajadores de Valoriza se entregaron este domingo para intentar restituir la normalidad.

Eso sin obviar coches de propietarios de los vados que quedaron fuera de servicio y que les ha reservado plaza en la calle San Isidro y que han amanecido rallado por vándalos. El ayuntamiento ya recaba información porque no descarta que algún vecino esté boicoteando la obra desde el principio de los trabajos.