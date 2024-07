Susto en El Sobradillo: cae el brazo de un árbol "por falta de agua y mal cuidado"

Vecinos de El Sobradillo, en el distrito del Suroeste, cuentan el susto que se llevaron la tarde de este miércoles 17 de julio cuando estaban en sus casas, cerca de la placita que se localiza por debajo del Mercadona, y se cayó uno de los brazos de un sauce llorón, según aseguraron.

Los residentes trasladan su indignación porque aseguran que los ejemplares que se localizan en este enclave «no se han cuidado; no tienen agua y tampoco se ha podado adecuadamente. Lo que no es normal es un brazo tan grande; eso ha provocado que se cayera por el peso».

Otro de los vecinos reitera que «hace días que por aquí no pasa el jardinero; los árboles son seres vivos y no los cuidan, con lo que necesitamos nosotros sombra, no solo porque estemos en verano sino porque el Suroeste es un lugar árido y ventoso», añaden.

La rama caída en la tarde de este miércoles es de grandes dimensiones, y los residentes que se pusieron en contacto con EL DÍA admitieron que temían que también se cayera la otra. «El mal mantenimiento provoca que poco a poco vayamos perdiendo árboles», reiteran vecinos de la calle La Isa, en el distrito del Suroeste, que explican el sobresalto que les provocó la caída de la rama, a la vez que temen por el resto del árbol, a consecuencia del desequilibrio.

Frente al malestar vecinal, la Concejalía de Servicios Públicos que dirige Carlos Tarife hacía público un informe que daba cuenta del estudio pormenorizado de los árboles de Santa Cruz, a los que se le realiza un seguimiento contínuo. A raíz de la polémica por la amenaza de tala del flamboyán de Santiago Apóstol, en La Salud –que sigue en pie–, se informó que fruto del seguimiento de cada especie, desde el 1 de enero al 19 de junio Parques y Jardines de Santa Cruz ha talado 137 árboles.

El informe de Servicios Públicos precisa que de los 194 ejemplares talados, treinta y tres se retiraron porque estaban muertos, a los que hay que sumar cuatro «secos». Vuelco de por fallo de raíz, riesgo de colapso de tronco, palmeras secas por ataque de hongo y taladro, ataque de plaga o riego por la presencia de fracturas son las principales patologías que presentaban estas especies y que justifica su retirada de la vía pública, ya fuera en aceras, parques o espacios verdes de la capital tinerfeña.

Carlos Tarife detalla que de enero a mayo de este año se retiraron del suelo público un total de 194 árboles y palmeras, lo que supone casi 39 ejemplares al mes por estar muertos, secos o enfermos. Sin embargo, por cada especie retirada se han plantado casi tres; en el mismo período de enero a mayo han sido 447 ejemplares los instalados en parque y jardines de la ciudad. Eso supone que, al mes, se retiraban 39 y se reponían 89, más del doble.