Acidalio Lorenzo, la ‘academia’ que enseña a nadar a más de dos mil niños y jóvenes cada verano

La piscina municipal Acidalio Lorenzo, construida a la entrada de SantaCruz y en servicio desde el año 1964, es la particular academia de natación por la que han pasado y pasan generaciones de chicharreros y tinerfeños para aprender a nadar o perfeccionar su estilo, lo cual es una de las preocupaciones del equipo de gobierno que dirige el nacionalista José Manuel Bermúdez dada la singularidad del territorio insular.

Junto a esa faceta de potenciar la formación de las personas, y en especial de los más pequeños de la casa, desde el ayuntamiento también se conjuga la apuesta desde la óptica social, con la oferta de una amplia programación. Alardea el alcalde de que esta piscina municipal es de las que más rentabilidad se le sacan respecto a instalaciones similares del resto del territorio nacional.

Abierta todo el año

En la visita que realizó el regidor santacrucero junto a las concejalas de Deportes, Alicia Cebrián, y del distrito Salud-La Salle, Zaida González, la política olímpica recuerda que la instalación que se localiza a la entrada de Santa Cruz ha ampliado desde hace meses su horario en un esfuerzo sin precedente, lo que se traduce en más personal y mantenimiento. Alardea Alicia Cebrián que la piscina Acidalio Lorenzo está abierta al público todo el año salvo cuatro días: 1 enero, Martes de Carnaval, 3 de mayo y 31 diciembre.

Las concejalas del distrito Salud-La Salle y de Deportes –en el centro–, con el alcalde en la visita realizada a la piscina municipal Acidalio Lorenzo. / Arturo Jiménez

De resto, las instalaciones deportivas y acuáticas están en servicio de lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 horas; los sábados, de 8:00 a 20:00 horas, y los domingos, de 8:00 a 14:30 horas.

Deportes informa de la programación en santacruzentrena.es, página web donde se adquieren los bonos

Personal de Deportes, que mima como propio la programación de estos cursillos conocedores de que en muchos casos es un premio y un incentivo para los pequeños por aprobar, explican que cada día hay nueve grupos que se organizan desde las 9:30 a las 18:30 horas; en cada turno, 130 participantes. Cebrián explica qué hay que hacer para acceder al uso y disfrute de los cursos de natación y los servicios de la piscina.

Cómo entrar a la piscina

«El bono on-line se puede adquirir en la web www.santacruzentrena.es y para su utilización (desde un teléfono móvil) los usuarios generan un código QR que deberán pasar por el lector situado en la consejería de la instalación, validándose en presencia del personal y asegurándose, para poder acceder, que el lector aparece en verde».

«Para su adquisición (siempre desde la web) los usuarios deberán estar registrados previamente en la plataforma de inscripción accediendo a www.santacruzentrena.es. Una vez adquirido, se podrá acceder a los datos personales y saber cuántos se han consumido».

Un grupo de niños acaban su jornada de formación. / Arturo Jiménez

«La modalidad bono en tarjeta electrónica es recargable y se compra en la oficina ahora instalada en Acidalio Lorenzo, para personas que no quieran instalar el código QR en su móvil. Estas se validan pasando la tarjeta por el lector de QR ubicados al lado de la consejería», a pie de piscina.

Temporada alta

Más allá de la actividad que se desarrolla en Acidalio Lorenzo, sede de cinco clubes –Echeyde, Teneteide, Teimar, Agrupación Deportiva Santa Cruz y Alameda–, los usuarios pueden disfrutar todo el acto de natación, si bien el verano es la temporada alta que convierte este centro en la particular universidad del mar a la que pueden acceder pequeños y mayores por un máximo de 28 euros al mes o 54, si son julio y agosto, para disfrutar de los ya clásicos cursillos de natación.

Cuando Alicia Cebrián llegó al frente de la Concejalía de Deportes, las colas daban la vuelta al pabellón municipal cada vez que se abría la inscripción para los cursos de natación. Esa imagen forma parte del pasado desde 2023, cuando se incorporó la inscripción online –además de reservarse un cupo presencial para quienes no tienen dominio tecnológico–. El motivo del éxito: el adelanto de la inscripción a mitad de mayo.

«Desde la campaña de verano del año pasado tenemos la modalidad on-line de inscripción y pago, con el que se facilita esta gestión evitando desplazamientos y colas. Hemos conseguido modernizar las actividades que ofrece este ayuntamiento y también nos modernizamos en gran parte de las gestiones entre el ciudadano y la Administración al poder realizar muchos trámites de manera on-line», explica Alicia Cebrián.

Una madre, junto a su pequeña, a la que enseña a nadar. / Arturo Jiménez

La Ordenanza Reguladora de Precios Públicos establece, en el capítulo de inscripción en Eventos yActividades Deportivas Municipales, precios que facilitan el acceso la práctica del deporte. Aunque la cuota general fija 28 euros al mes y 54 por dos, se establece una bonificación por discapacidad igual o superior al 33% que rebaja el coste del bono: 21 euros al mes y 40,50, por dos, el mismo precio que deben abonar los miembros de una familia numerosa general.

En el caso de las familias numerosas en régimen especial, cada miembro paga siete euros al mes y 13,50 por dos. Para los usuarios llegados de Centros Oficiales de acogida de menores se fijan 10 euros al mes y 18 por dos, mientras que para niños en situación de vulnerabilidad el acceso es gratuito porque lo cubre el IMAS.

Y no ha sido la única virtud tecnológica que se ha desarrollado, pues el personal de la Concejalía de Deportes y la empresa que atiende los servicios programados en santacruzentrena.es han implantado su pulserita.

Una piscina con pulserita

Anteriormente, para poder inscribirse en los cursos de natación, había que acudir a las oficinas de atención del pabellón en el pabellón Quico Cabrera, sólo en horario de mañana y hacer largas colas para coger cita.

Dispositivo incorporado para el control de usuarios. / Arturo Jiménez

La concejala de Deportes recuerda que «desde el verano pasado, se puede hacer la inscripción y el pago desde casa, durante las 24 horas y los 7 días de la semana. También mantenemos la atención al público de manera presencial y haciendo mejoras en el horario respecto a otros años ampliando el horario de atención (9:00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas). De esta manera seguimos dando la oportunidad a las personas que deseen realizar su inscripción presencialmente, tienen la posibilidad de acudir en la mañana o en la tarde a la oficina que hemos instalado en la piscina municipal Acidalio Lorenzo».

De la misma forma que los turistas tienen su dispositivo que les identifica con el todo incluido cuando vienen a los hoteles de Tenerife, los usuarios de la piscina Acidalio Lorenzo incorporan una pulserita que permite al personal de Deportes llevar el control de asistencia y conocer los turnos. No se trata de una cuestión baladí, pues por estas instalaciones acuáticas paran cada día unos 1.200 niños y jóvenes, tantos como disfrutan de lunes a viernes de los cursos de natación que forman en julio y agosto a 2.400 personas. En el mes que está en curso la matrícula está ya casi cubiertas si bien quedan aún algunas plazas para el próximo agosto. Para Cebrián, quien no acude a la piscina municipal (casi) es porque no quiere.