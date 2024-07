La renovación permanente del oásis volcánico de César Manrique

«Venimos del Norte huyendo de la panza de burro», asegura Alejandro, de La Victoria, mientras está sentado y ambientado en un verano caluroso. Con sus gafas de sol y el bañador, Alejandro disfruta de la alternativa a la playa por excelencia en la capital tinerfeña: el Parque Marítimo César Manrique. El espacio lo frecuentan, sobre todo, residentes de la capital como Paula que señala: «Es muy completo y disfrutas mucho los días de calor del verano». Para eso tiene tres piscinas –una infantil–, restaurantes, terrazas, vestuarios y solárium.

Es tal la necesidad de buscar refugio frente a las altas temperaturas y diversión para llenar estos días de descanso, que miles de personas asisten casi a modo de tradición a su baño en las piscinas saladas de César Manrique. De hecho las instalaciones registraron un total de 57.000 visitas en junio y 6.000 tan solo en el primer fin de semana de julio.

Aunque abren todo el año, durante los meses de verano las piscinas del Marítimo son aún más demandadas y accesibles desde el 15 de junio hasta el 8 de septiembre, en horario de 10.00 a 19.00 horas para disfrutar del tiempo extra de sol que brinda la época estival.

Varios jóvenes disfrutan con la piragua en una de las piscinas del Parquje Marítimo de Santa Cruz. | | MARÍA PISACA / Irene Mederos

También hay visitantes más veteranas para las que, como Remedios, su estancia es más habitual. La vecina de Santa Cruz visita el parque durante todo el año. «Vengo caminando desde mi casa, me tumbo tranquila con mi libro y me refresco en la piscina». En su caso se compra los bonos de diez entradas, para personas de más de 65 años, y disfruta en un espacio cómodo que describe como «una gozada para pasar el día». En esta ocasión fue con su nieto Diego, de 11 años. «Me gustan mucho las piscinas», asegura el pequeño, aunque si se le pregunta por su favorita para pasárselo bien no cuenta con ninguna. Se queda con su abuela. «Lo que más me gusta es jugar con ella y con mi colchoneta», confiesa.

Lo cierto es que las colchonetas que cargan los padres, en su típica bolsa de playa, a sus hijos no es el único atractivo del parque pero si de los más protagonistas. Donuts de todos los tamaños y de formas indescifrables. Mientras sea de colores y flote, los niños y niñas encuentran la manera de pasárselo bien con estos hinchables.

Aunque también es cierto que padres como Neftalí se dejan los pulmones por cumplir los deseos de su hijas. En este caso el padre puso empeño en inflar una gigantesca tortuga con asas para que las más pequeñas se entretuviesen con ella. «Aquí no traemos cartas ni otros juegos: que se diviertan todo el día dentro del agua», asegura Neftalí mientras coge resuello, sentado en la hamaca, tras su hazaña. Un tiempo más tarde, sus hijas se tratan de subir en la inestable colchoneta o se llevan mutuamente de excursión por la orilla de la piscina chapoteando, hundiéndose y saliendo a flote entre risas.

Además de las colchonetas privadas que lleva la gente, el Parque Marítimo dispone de atractivos exclusivos para el verano entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Por ejemplo, una piragua en la piscina más grande, que incluye dos grandes cascadas e islas de roca volcánica en medio; o un tobogán hinchable, unos patines en la piscina para niños que se impulan moviendo una manivela con los brazos y actividades de aquagym y bailes con músicas infantiles en la piscina para los más pequeños y en horario de tarde.

Precisamente, este momento de bailes y canto es una de las iniciativas favoritas del personal del Parque. Sobre las cinco de la tarde padres y niños van a la piscina menos profunda y bailan todos juntos las típicas canciones de cantajuegos. Es tal el atractivo de esta zona infantil que Lucía, madre de Mateo, va directa a colocar su toalla y demás enseres en este rincón nada más se abren las instalaciones.

Como si se tratara de una playa en exclusiva para madres y padres, el área infantil está rodeado de manguitos y adultos en guardia, aunque dispone de su propio socorrista que vigila cualquier accidente que pueda ocurrir. «Estoy muy tranquila en esta zona, se lo pasan bien y están seguros», describe mientras está tumbada en una de las hamacas y le da la el zumo y las galletas de media mañana a su hijo Mateo, que exclama abrigado con una toalla, por el fresco de la sombra, «me gusta mucho jugar con los barcos en el agua». Si la madre tuviera que poner alguna pega sería la ausencia de algún pack familiar. «Si lo hubiera, sería más accesible y podríamos disfrutar más del verano aquí y en familia», añade.

Estas instalaciones acuáticas adornadas con rocas volcánicas nacieron de la inspiración de uno de los artistas más importantes de la historia de Canarias, el lanzaroteño César Manrique. Así, en 1995, tres años después de su muerte, se inaugura uno de los espacios más emblemáticos de la capital santacrucera. La naturaleza canaria siempre estuvo presente en las obras de Manrique, por lo que trató de lograr el equilibrio entre un espacio turístico y el respeto por los elementos característicos de Canarias, principalmente los volcanes.

Panorámica del Parque Marítimo de Santa Cruz con las piscinas llenas de gente. | | MARÍA PISACA / Irene Mederos

Por ello, mientras se ofrece un espacio de disfrute, el Parque conserva estos elementos propios del Archipiélago como la roca de lava o las palmeras y demás plantas ornamentales, que marcan el aspecto de estas piscinas de agua salada de hasta 3.000 metros cuadrados.

Es tal el atractivo de sus instalaciones que muchos curiosos destacan el elemento volcánico que incluyen las piscinas como sus aspectos favoritos. Visitantes como Alejandro señalan que «además de la comodidad, las instalaciones son bastante bonitas».

El Marítimo abre los 365 días del año. Como novedades, la Sociedad Parque Marítimo dispone este periodo estival de casi un 50% de hamacas nuevas que ahorrarán a los visitantes el tradicional paseo con las colchonetas. Son un total de 1.200, que costaron 150.000 euros.

Otra de las nuevas incorporaciones de este año son las placas fotovoltáicas, que se ubican en lo alto de las cascadas de la piscina principal. Son un total de 196 placas que suministran una tercera parte de la energía. En cuanto a las entradas, la visita a este espacio para residentes, con hamaca incluida, es de 5 euros para los adultos, 2,5 euros para los menores de 12 y gratis para menores de tres años. En cuanto a los mayores de 65 años, pagan 2,5 euros, las familias numerosas 3,5 euros y los adultos con diversidad funcional 3,25 euros.

La merienda para los peques es un momento imprescindible. Que se lo digan a Esmeralda, una madre de dos niños que entró por el Parque Marítimo con dos toallas colgando y dos grandes bolsos con imprescindibles para pasar el día fuera: escarpines, crema solar, manguitos, kleenex, servilletas, bocadillos, fruta, agua... La lista es larga pero pasar el día con niños es un «trabajo a jornada completa y hay que estar preparadas para todo».

Aunque la mañana de preparativos es ajetreada, una vez en el Parque llega la calma. Esmeralda estaba muy tranquila, mientras colocaba su toalla en la hamaca, y satisfecha por haber decidido pasar el día de una manera diferente, «sé que se lo pasan muy bien tirándose por el tobogán y jugando en el agua».

La tranquilidad que viven los padres y madres en la piscina infantil, y en todas las instalaciones, es, en parte, por el buen trato del personal. Esmeralda también describe como hacía un momento se le había hundido uno de los juguetes de su hijo en una zona profunda de una de las piscinas grandes. «Enseguida vino uno de los socorristas y me lo devolvió».

El Marítimo es un atractivo que también atrae a los turistas. En una breve búsqueda en internet sobre los atractivos de la capital santacrucera, a visitantes como Eva, de Murcia, les resultaron llamativas estas instalaciones. «Nada más apetecible que ir a darse un baño», confiesa tumbada en su hamaca bajo una sombrilla que la resguarda del sol y las altas temperaturas.

Una de las ventajas que destaca la murciana es que la zona es accesible mediante transporte público, una opción mucho más preferible que el vehículo privado, por las dificultades de encontrar aparcamiento. Pasear por el parking del Parque Marítimo supone enfrentarse a la pregunta de «¿vas a salir?», al menos un par de veces.

Por otra parte, «su ubicación es excelente», ya que ofrece vistas a la costa y al Auditorio de Tenerife, diseñado por Santiago Calatrava bajo una arquitectura neo-futurista que contrasta con el estilo de arte pop y de esculturas cinéticas del Parque.