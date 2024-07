Viviendas activará los dos ascensores de La Salud antes de que finalice el verano

La concejala de Viviendas Municipales, la nacionalista Belén Mesa, no solo puso fecha a la puesta en marcha de los dos ascensores en el barrio de La Salud que comprometió Patricia Hernández durante su etapa como alcaldesa de Santa Cruz hace cuatro años, sino que dió un giro político respecto a los postulados políticos de CC en la anterior campaña electoral y abrió las puertas a la implantación de más elevadores en edificios que lo pidan y tengan condiciones técnicas para llevarlos a cabo.

La portavoz socialista requirió la comparecencia de la responsable de Viviendas Municipales para interesarse por el retraso a la hora de activar los dos elevadores que se instalaron hace entre un año y seis meses. La concejala del área, Belén Mesa, recordó que la puesta en marcha de los ascensores no solo depende de la obra en sí, sino que precisa de la adaptación de los contadores y del suministro eléctrico, a lo que se suma, además, un reciente cambio de normativa que obliga a que antes de estrenarse pasen una inspección.

Aunque preguntaba cuándo se estrenarían, Patricia Hernández quería saldar cuentas con los nacionalistas por la campaña que activaron durante las pasadas elecciones, cuando la acusaron de engañar a los vecinos ante la imposibilidad de llevar a término su promesa. «¡Para eso veníamos!», dijo la exalcaldesa, rescatando la misma frase de hace cuatro años, cuando firmó el compromiso con los presidentes de las comunidades de propietarios.

La socialista pidió a Belén Mesa que se pusiera «las pilas porque uno de los ascensores lleva hasta un año puesto y condiciona la vida de las familias», y deslizó que el alcalde Bermúdez no tiene interés en activarlo porque «está emperretado en que es una cuestión de Patricia». «¡Cómanse su orgullo y pongan el ascensor como si fueran sus padres los que viven allí».

Respondió Belén Mesa, quien por primera vez en el año que lleva de concejala en el equipo de gobierno sacó la cabeza de los folios con los que acompaña sus intervenciones escritas. «Durante quince años fui administradora de los bloques donde se han instalado los ascensores. Si alguien ha estado implicada ahí he sido yo», dijo Belén Mesa, que hizo extensivo su planteamiento al grupo nacionalista, que «nunca se ha negado a instalar ascensores, siempre que sea técnicamente viable». Echó mano de experiencia profesional para recordar que no en todos los bloques se pueden instalar porque se hipoteca la accesibilidad universal y depende, además, de que los vecinos den su permiso para hacer la instalación ocupando zonas comunes, solanas o dormitorios, según el caso... Y puso de ejemplo el caso de la barriada de Cepsa, donde los vecinos rechazaron su montaje.

En su intervención, que pareció tutelada por José Alberto Díaz-Estébanez, recordó que ya en 1999 se instalaron los primeros ascensores en un convenio que favoreció a las viviendas de José Martí. Patricia Hernández se revolvió. «Yo no he inventado los ascensores; si los de La Verdellada». «Nosotros dejamos un informe en la etapa de Marta Arocha que avalaba que era posible poner ascensores en Chimisay, La Salud, Cepsa... Si quiere me tiro al suelo y hago la croqueta». Belén Mesa replicó: «yo he trabajado con los vecinos».

Al portavoz de CC se le hizo corta la intervención de su compañera y recriminó a la socialista que fuera «con un periodista de compañía –expresión a mitad de camino entre chico de compañía y mascota, dijo en plan concejal 906– al mostrar el trabajo que hacemos nosotros –en referencia a CC–». «Lanza fotos, titulares para dar apariencia de trabajo. El alcalde no hace croquetas. El alcalde hace».

Ya al término de la comisión de control la concejala de Viviendas, a preguntas de EL DÍA, precisó que confía en que los ascensores entren en servicio antes de que finalice el verano y se trabaja en la licitación para colocar otros cinco también en el barrio de La Salud.

Pádel: del no al si en 4 años

Junto a los ascensores, dos instalaciones deportivas centraron la comisión de control: el campo de fútbol de Las Delicias y las canchas de padel del Barranco Santos.

Elena Mateo, quien en la etapa de Patricia Hernández fue concejala de Deportes, reprochó al responsables de Infraestructra y Obras, el nacionalista Javier Rivero, los retrasos en la obra que tenía que haber estado finalizada en diciembre o enero pasado. Incluso se le amplió dos meses el plazo y, cuando se rescindió el contrato a la empresa –por entrar en suspensión de pagos– se verificó que había ejecutado el 26% del encargo.

Rivero prefirió ver la botella medio llena. En cinco meses se ha desbloqueado el expediente: el día 26 expira la licitación y confía que la obra se retome en septiembre y esté ya lista en enero. De nuevo pesadilla Mateo, que recriminó las consecuencias para el club San José, que se ha tenido que ir a jugar a La Laguna y ha renunciado a la categoría nacional. El concejal de Infraestructura, que heredó el problema, pidió disculpas por los contratiempos y dijo que no se devolverá la garantía a la contrata.

El concejal de Vox Alejandro Gómez, y la propia Mateo, preguntaron por otras acciones contra la empresa y Rivero pareció evitar que la sangre llegue al río.

En el asunto de la concesión de las canchas de padel, que expira en septiembre, Mateo mostró su admiración por los timonazos de la concejala de Deportes en cuatro años. Fue el PSOE quien en 2020 logró que la concesionaria comenzara a abonar el canon por la explotación. En agosto de 2022 Deportes, con Alicia Cebrián al frente, abrió expediente para liquidar el contrato, en diciembre de 2023 se archivó y lejos de dar por zanjada la relación con la empresa se le amplió el plazo de explotación que finalizaba en mayo de 2023 hasta el próximo septiembre. Eso sí, se le ha negado una segunda prórroga por los 492 días de Covid, si bien Cebrián anunció un contrato menor –40.000 euros– para poner al día la instalación, que ha disfrutado la empresa.