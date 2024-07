Patricia Otis Zardoya, la alcaldesa de los ascensores de La Salud

¿Qué fue primero: el ascensor o Patricia? La diatriba centró el debate de la comparecencia de la concejala de Viviendas Municipales, Belén Mesa, a solicitud de los socialistas para que explicara el retraso en la puesta en marcha de los dos ascensores que comprometió la entonces alcaldesa Patricia Hernández antes de que la censura que le arrebató el bastón de mando.

Ya en su intervención fue la propia portavoz socialista la que reconoció que ella no había inventado los elevadores, sino que se limitó a hacer lo que había visto en otros lugares, como La Verdellada.

Pidió entonces la palabra José Alberto Díaz-Estébanez, el piquito de oro de CC, para entrar a matar cuando se refirió a la exalcaldesa como Patricia Otis Zardoya, sumando al nombre de la portavoz, a modo de apellidos, las denominaciones de dos empresas de ascensores. El ambiente ya estaba calentito, y no por la temperatura ambiente, después de que la responsable de Viviendas Municipales se mostrara como una firme defensora de instalar elevadores desde su profesión de administradora de fincas. «¿Y por qué no se lo dijo a sus compañeritos de partido?», le vino a recriminar Patricia Hernández, a lo que Belén Mesa le respondió con un seco: no me gustan esas expresiones, como quien pide respeto.

En el fragor del debate, fuera de micrófono, el portavoz nacionalista profirió a su homóloga socialista: «¡arrabalera!», a lo que Patricia Hernández le respondió con un beso volado a Díaz-Estébanez, que agradeció.

El salón de plenos acogió una sesión calentita, y eso que sus señorías del Palacio del Drago –antes de los dragos, hasta que murió uno–, especialmente ellos, acudieron con vestimenta sport, como si antes de ir a Los Charcos hicieran un alto en Méndez Núñez. Un Javier Rivero descamisado recibió los elogios de su contrincante socialista Florentino Guzmán Plasencia –con vaqueros, polo John McEnroe y cascos inalámbricos– por su nueva imagen con bigote, o un Juan Manuel Hermoso, ahora concejal no adscrito y antes de Vox, también con polo y pantalón de tergal, parecía estar a la espera de que alguien sacara en cualquier momento croquetas y ensaladilla. Y fue precisamente Patricia Hernández la que convidó al alcalde –al que no le corresponde acudir a la comisión de control– a hacer la croqueta, y también a Díaz Estébanez, que se puso serio. «El alcalde no hace la croqueta. El alcalde hace». En poco una hora quedó lista la comisión para descanso de la presidenta por turno Gladis de León, contenta porque no se le lio.