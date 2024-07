Bermúdez, a la espera de conocer la previsión de Dávila para el Tenerife Arena

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, declaró el pasado 4 de abril que «la Isla necesita y merece un Tenerife Arena que pueda albergar desde grandes conciertos a un equipo de Primera División» y apuntó como posible enclave los actuales terrenos de la Refinería de Santa Cruz tras el inicio del proceso de desmantelamiento que está previsto culminar en 2027 después de la cesión del suelo a Ayuntamiento capitalino. Y lo condicionó a que «si la ciudadanía de la Isla quiere, podemos empezar a diseñarlo en esa ubicación».

En la entrevista publicada por EL DÍA este domingo, la titular de la Corporación insular abría la posibilidad a otro escenario. Cuando se le preguntó si la Isla necesita un Estadio Tenerife Arena, se mostró contundente: «Sí, y trabajamos para ello. Miramos terrenos que pudieran albergarlo incluso antes de que estén a disposición los de la Refinería de Cepsa. Son otras opciones porque el desmantelamiento de esta zona industrial no terminará antes de 2028 con el enfoque puesto en 2030. Si hay posibilidades y terrenos abordaremos antes de esa fecha un gran Tenerife Arena. No solo para deportes sino para eventos de ocio o conciertos». y puso como ejemplo la cita con Ed Sheeran, que podría podría haber llenado dos Heliodoros con 60.000 espectadores.

Bermúdez (CC), cauto

A raíz de las declaraciones de Rosa Dávila, el alcalde de Santa Cruz y compañero de partido, José Manuel Bermúdez, se mostró cauto: «Antes de pronunciarnos preferimos esperar a conocer, de forma directa a través de sus responsables, los planes concretos que tiene el Cabildo de Tenerife en este asunto».

Tarife: un gran pabellón y un estadio nuevo

Su socio en el gobierno local, el líder del PP y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, manifiesta que todo lo que se haga tendrá que tener consenso con el municipio. Pero mi idea sigue siendo la misma. Primero hacer un gran pabellón Tenerife Arena para deportes indoor y en el futuro, en los terrenos de la refinería un gran estadio de fútbol con capacidad para 45.000 espectadores».

Hernández (PSOE): un gran pabellón multideporte

La portavoz socialista recordó que desde el año 2020 la postura de su partido es la misma: construir un gran pabellón multideporte en el Suroeste, que nada tiene que ver con el estadio Rodríguez López. Hablamos de deporte, no de una construcción multimillonaria para dos conciertos al año. Rosa Dávila tiene que plantear qué quiere para nosotros poder posicionarnos».

«Apostamos por una instalación de envergadura, de magnitud, para la práctica de diferentes disciplinas del deporte», dijo después de reconocer que «tenemos un problema de infradotación de instalaciones clara». Respecto al futuro del Rodríguez López, la portavoz socialista recordó que la obra que se lleva a cabo en la actualidad lo ha asfixiado y recuerda que un acuerdo plenario impide la ampliación del actual recinto en el que juega el CD Tenerife.

Alejandro Rodríguez (Vox)

El portavoz manifiesta que «vi la noticia y no sabemos el porqué de que se plantee el cambio de ubicación, pues los plazos de la Refinería ya se sabían. No hemos podido valorar el anuncio, que no deja de ser una idea». Y añade: «en cualquier caso, adecentar el Heliodoro, cuanto antes».