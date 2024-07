"Busco amigas y amigos para mi abuela"

"Estoy buscando amigas y amigos para mi abuela en Santa Cruz de Tenerife. Ella es una persona mayor pero con un alma joven. A veces se siente un poco sola y le encantaría conocer a alguien con intereses similares. Si eres una persona mayor que también busca compañía, te gusta charlar y pasar buenos momentos, sería genial que se conocieran". Éste es el tierno llamamiento que realiza una nieta para su abuela, a través de las redes sociales, para que encuentre compañía con la que disfrutar de la vida.

Noelia Marrero, de 29 años, intenta desde Polonia, donde se encuentra actualmente trabajando como integradora social, que su abuela, María del Carmen Navarro, vecina de la capital chicharrera, no se sienta tan sola. Pero no es que le falte la compañía ni la atención de sus familiares, sino que a ella le gustaría conocer a alguien de su edad para compartir experiencias y aficiones. Noelia pensó, en un primer momento, crearle una cuenta de Tinder o "algo así", pero acabó descartando esta opción, al considerar que dicho portal de contactos no era para personas de la edad de su abuela, que tiene 75 años. "También busqué alguna aplicación para personas que se sintiesen solas y buscaran amistad, pero no la encontré".

Finalmente, Noelia ha publicado en dos grupos de Facebook su llamamiento. En él, esta joven cuenta que María del Carmen es una mujer muy activa e inteligente, que vive en el centro de Santa Cruz y que disfruta saliendo a pasear por las mañanas y mediodías. "Le gusta charlar y es una mujer muy divertida, aunque lo que más le gusta es comer buena comida y tomarse una cervecita sentada en una terraza. Yo trabajo fuera y no puedo acompañarla todo lo que me gustaría, por eso quiero ayudarla a encontrar compañía. Si estás interesado o interesada, por favor, ponte en contacto conmigo y cuéntame algo sobre ti".

Noelia habla con mucho cariño de su abuela; la adora y la admira. Necesita que se sienta mejor, que encuentre a alguien que "le ayude a olvidar la soledad que siente". "Yaya lleva toda la vida en Santa Cruz, aunque nació en La Gomera, en una familia muy pobre y su mamá era ciega. Con sólo 15 años se casó con mi abuelo, que era militar, y muy pronto tuvo su primera hija. A pesar de no haber ido mucho a la escuela ni de haber tenido demasiadas oportunidades, siempre ha sido una mujer muy independiente. Es una mujer muy moderna para su edad", cuenta Noelia.

Fue la propia María del Carmen la que le planteó a su nieta la posibilidad de buscar amistades. Noelia le hacía mucha compañía pero tuvo que marcharse fuera en busca de oportunidades. "Debido a los problemas que tenemos los jóvenes en Canarias para acceder a una vivienda y debido a los bajos salarios, tuve que irme de Tenerife. Ahora estoy en Polonia, trabajando en una fundación con niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Estoy haciendo todo lo posible para poder regresar. Mi abuela me echa mucho de menos".

La abuela y su nieta, cuando ésta era una niña. / E. D.

Pero el caso de la abuela de Noelia no es el único. Son muchas las personas mayores que reclaman y necesitan una compañía, que se sienten solas, aunque tengan a sus familiares cerca. Y muchas también las que ni siquiera tienen familia. "Mi abuela, incluso, es afortunada, porque nos tiene a nosotros, me tiene a mí, aunque ahora esté lejos. Pero hay muchos mayores solos en sus casas, que no reciben atención de nadie y que acaban sus últimos días sufriendo depresión y una triste soledad. Creo que debemos valorar más a nuestros mayores. A mí me abuela me enseña muchísimo, es mi fuente de sabiduría. Es a quien acudo cuando necesito un consejo y también es mi mejor amiga", manifiesta Noelia.

En Santa Cruz de Tenerife, más de 8.500 personas mayores de 65 años viven solas, según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE).