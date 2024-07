Santa Cruz incrementará los requisitos para las viviendas de alquiler vacacional

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), aseguró este jueves, 4 de julio, que el Ayuntamiento chicharrero incrementará los requisitos que deberán cumplir los inmuebles del municipio que quieran convertirse en viviendas de alquiler vacacional. Aunque Bermúdez ha descartado para la capital tinerfeña la medida que ha tomado el Ayuntamiento de Barcelona de prohibir en 2028 esta actividad en la ciudad, sí anunció que, una vez que el Gobierno de Canarias apruebe la ley que regulará el sector, el Consistorio exigirá más condiciones de «calidad turística» a dichas viviendas.

«Santa Cruz no puede establecer las medidas que quiere implantar Barcelona porque nuestra situación no es la misma. En este municipio no existen barrios completamente ocupados por viviendas de alquiler vacacional y, por ello, no podemos actuar de igual forma. Pero lo que sí podemos hacer es ser más exigentes con este tipo de actividad», manifestó el alcalde nacionalista.

José Manuel Bermúdez recordó que, en la actualidad, «fruto de la actuación municipal» y a través de la Gerencia de Urbanismo, ya el Ayuntamiento chicharrero tiene establecidas una serie de exigencias para otorgar licencias a inmuebles que quieren convertirse en vivienda vacacional, «como que tengan una entrada independiente a la del resto de vecinos». «Por lo tanto, no todos los pisos de Santa Cruz de Tenerife pueden cumplir con el citado requisito», apuntó el alcalde.

El regidor insistió en que el Ayuntamiento de la capital está esperando a que el Gobierno de Canarias apruebe la ley que regulará la actividad de alquiler vacacional, porque, añade, «ésta nos permitirá exigir más criterios de oferta alojativa turística».

«Podremos incrementar los requisitos y condiciones, orientándolos, además, a que se ofrezca un servicio, un alojamiento turístico de calidad. Y serán parecidos a los que se exigen a los hoteles o a los apartamentos. Por ejemplo, se requerirán criterios de eficiencia energética y de accesibilidad, o que se disponga de aire acondicionado. Todas estas medidas, además, darán un plus de calidad a la actividad en el municipio», apostilló el regidor.

Éste aprovechó para resaltar que el Gobierno central ya ha anunciado que modificará la Ley de Propiedad Horizontal, «tal y como lo solicitamos», para que las comunidades de vecinos «puedan vetar el alquiler vacacional en sus propiedades». «Esto hoy no es posible, pero con la citada modificación, los vecinos sí podrán decidir evitar la actividad en sus comunidades. Esta medida vendrá muy bien a nuestros barrios», comentó.