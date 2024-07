Drago Canarias secunda la lucha para salvar el flamboyán del barrio de Santiago Apóstol

Aitor Montelongo, portavoz de Drago Canarias en la capital tinerfeña, e Iris Tapia, integrante de la misma formación que no tiene representación en la corporación municipal, se trasladaron días atrás hasta el barrio de Santiago Apóstol para mostrar su apoyo a la defensa de los intereses vecinales, que rechaza la tala con la que ha amenazado Servicios Públicos al flamboyán que se localiza en el número 22 de la calle Arona, en Salud Alto, al encontrarse en estado grave.

Uno de los vecinos afectados y defensores del ejemplar, el artista Santiago Palenzuela, explicó a los interlocutores de Drago Canarias «que el estudio inicial encargado por el Ayuntamiento no aparece por ningún sitio» y que los propios residentes encargaron un segundo informe «que dice que el árbol sí está mayor pero que no hace falta quitarlo, sino aplicarle los cuidados necesarios». A posteriori el Ayuntamiento ha sacado otro estudio, con unos argumentos que no comparten, explicó Palenzuela.

Aitor Montelongo insistió en la importancia de que los vecinos se unan y consigan todos los apoyos que puedan, «que eso es lo que realmente hará que el Ayuntamiento no haga y deshaga a su antojo». También se comprometió a, desde su formación, estar vigilantes a cómo evolucionen los acontecimientos, además de ofrecer que si, en adelante, Drago Canarias organiza algún acto en Santa Cruz relacionado con de espacios públicos y ciudades para las personas, pueda contar con la participación de estos vecinos