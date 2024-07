Un tercer informe acredita un alto grado de infección en el árbol de Santiago Apóstol

«El árbol presenta un grado de infección elevado. La parte interna de la base del tronco posiblemente esté completamente podrida y sustentándose todo el ejemplar en la característica forma tipo torre Eiffel de los flamboyanes». Es el diagnóstico que se incluye en el tercer informe elaborado por la firma doctorarbol.com que tiene la encomienda de estos estudios desde Parque y Jardines y que ha analizado el estado que presenta el árbol que se localiza en el número 22 de la calle Arona, de Santiago Apóstol, en Salud Alto.

Dicho estudio precisa que «mecánicamente, el árbol presenta una estructura en la base muy buena para no correr riesgo de partir de cuello o volcar. Ahora bien, el grado de infección que presenta el Delonix es elevado, y pues, que no vuelque por el desarrollo de dicha infección a lo largo de los contrafuertes, no se puede garantizar».

«Existiendo la posibilidad del vuelco por pudrición radicular y teniendo en cuenta la caracterización de los antecedentes de ejemplares que han volcado en la ciudad, se propone la tala como actuación de mitigación del riesgo», reitera el informe, que siempre habla de posibilidad o de propuesta al referirse al estado del árbol.

La lucha por la defensa del flamboyán del número 22 de la calle Arona la lideran los vecinos de esta comunidad de propietarios que sin recibir el primer informe que dictaba la sentencia de muerte –la tala– del ejemplar, solicitaron un contrainforme a un ingeniero agrónomo voluntario de la Mesa del Árbol. En las conclusiones del experto Carlos Alberto Jorge se concluye que «no es necesaria la tala».

Según consta en el informe, «los principales problemas son la presencia de ramas de escasa diámetro y ramillas secas, ramas bajas interiores, nuevos brotes cercanos a la fachada del edificio y la humedad que se acumula», por lo que recomienda modificar el sistema de riego moviendo y acortando los aspersores». De otra forma, el ingeniero agrónomo de la Mesa del Árbol considera que un nuevo sistema de riego permitiría corregir la infección fúngica o presencia de hongos por exceso de agua, mientras que doctorarbol.com reitera la tala como actuación de mitigación del riesgo.

Ante la posibilidad de evitar proceder a la tala como defienden los propietarios de Santiago Apóstol, el tercer informe hace constar que «ante la propuesta de la suspensión de la tala, los motivos de mantener el ejemplar deberían estar asociados a la conservación por las características de singularidad de dicho árbol».

«No es posible predecir el tiempo que tardará la infección en degradar el volumen suficiente de sistema radicular que conllevaría la caída por vuelco, así como si se pudiera dar con inmediatez o de forma muy dilatada en el tiempo, pero los resultados de la evaluación conducen a ello».

Situación actual

Los vecinos de Santiago Apóstol se enteraron hace dos semanas por unos técnicos de Parque y Jardines, y por la colocación de unas señales que prohibían aparcar por fuera de sus casas, que desde Servicios Públicos se iba a proceder a la tala de su flamboyán. El concejal responsable del área, Carlos Tarife, aseguró que habían transcurrido casi seis meses del primer informe, que los vecinos desconocen, que recomendaba la tala por encontrarse en un estado grave, con amenaza de caerse.

Sobre la marcha, los residentes pidieron el auxilio de la Mesa del Árbol un ingeniero agrónomo elaboró un informe, tras una inspección ocular, que recomienda la mejora del sistema de riego pero nunca la tala del ejemplar.

La semana pasada los vecinos recibieron la visita del concejal de Servicios Públicos,Carlos Tarife, y también de la portavoz de la oposición socialista, Patricia Hernández, para interesarse por la preocupación vecinal. El primero, para informar a los vecinos de la existencia de un informe que recomendaba la tala del ejemplar por el riesgo que suponía para la seguridad de las personas que pasan por la acera, si bien las explicaciones lejos de convencer a los vecinos finalizó con la invitación de uno de ellos al responsable de Servicios Públicos para pedir que «CC y PP se dediquen a erradicar la pobreza en Santa Cruz y deje tranquilo a los árboles que hacen bien porque dan sombra».

Según las explicaciones dadas por el propio Tarife, una vez elaborado el tercer informe, las conclusiones serían remitidas a la Concejalía de Urbanismo, que será la encargada de continuar con la tramitación que, de cumplirse la recomendación de los técnicos que asesoran al ayuntamiento, culminará con la tala del ejemplar.

Mientras, uno de los vecinos no solo rechaza que se erradique el ejemplar que se localiza en el jardín particular de su bloque de viviendas sino que también advirtió que está dispuesto a encadernarse para evitar que se lleve a cabo.

