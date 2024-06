Tarife confía en tener en dos meses la ordenanza de arbolado encargada hace tres años

Más allá de los dimes y diretes políticos de los portavoces de PP y PSOE que abortaron el apoyo para la moción socialista que defendía la creación de una ordenanza de protección del arbolado urbano, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, el popular Carlos Tarife asegura tener hecha la tarea respecto a lo que demandaba la oposición en el pleno del pasado viernes.

Cuenta Carlos Tarife que «el Ayuntamiento de Santa Cruz adjudicó en 2021 un contrato para la redacción del plan de infraestructuras verdes del municipio que, entre otras acciones, incluía una ordenanza que gestione el arbolado de la ciudad». Después de tres años, el concejal de Servicios Públicos estima que en un plazo máximo de dos meses la empresa encargada de la redacción de dicha ordenanza entregará un borrador que se someterá, en la fase inicial, a un período de preguntas y alegaciones para conocer qué es lo que quiere la ciudadanía en el particular del arbolado. La presentación de dicho borrador será el primer paso de la aprobación inicial de un trabajo que se inició hace 3 años.

Casi un tres por uno

Frente a la percepción depredadora de la labor de Parque y Jardines con el arbolado urbano –EL DÍA dio cuenta el viernes 27 de que Servicios Públicos tala cinco árboles en Santa Cruz cada semana desde comienzos de año–, el concejal de Servicios Públicos contrarresta dicha información con otra realidad que no se ve, o que al menos tardará años en dar tanta sombra como los ejemplares retirados.

Carlos Tarife detalla que de enero a mayo de este año se retiraron del suelo público un total de 194 árboles y palmeras, lo que supone casi 39 ejemplares al mes por estar muertos, secos o enfermos. Sin embargo, por cada especie retirada se han plantado casi tres; en el mismo período de enero a mayo han sido 447 ejemplares los instalados en parque y jardines de la ciudad. Eso supone que, al mes, se retiraban 39 y se reponían 89, más del doble.

Tomando en consideración la comparativa de la plantación y talas realizadas de enero y mayo pasados, el mes más depredador fue enero, cuando se retiraron setenta, seguido de abril, con 40; mayo, con 35; marzo, con 26 y febrero, con 23 ejemplares erradicados.

En cuanto a la actividad de plantación, abril destaca como la mensualidad donde se repusieron mayor número de árboles y palmeras, con 140, seguido de mayo, con 116; enero, con 107; marzo, con 54, y febrero, con diez.

«Me parece una responsabilidad la actitud del PSOE con los vecinos del barrio de La Salud»

El primer teniente de alcalde y también responsable de Servicios Públicos también ahonda en otro tipo de políticas más allá de la plantación de especies, como lo que se refiere al desarrollo de formación y ordenanzas. En el particular de formación se han incrementado los cursos ofrecidos al personal de Parques y Jardines, además de la celebración de jornadas divulgativas. Entre ellas destacan, por su popularidad, las que se desarrollan en el marco de las Fiestas de Mayo de la capital tinerfeña, durante la feria de flores y plantas que se desarrolla en el parque García Sanabria.

Carlos Tarife no pasa por alto acciones como el reciente encuentro que acogió el Colegio de Ingenieros de Caminos para dar a conocer asuntos relacionados con la mejora del subsuelo de la ciudad. «Al final, los árboles respiran por las raíces y en el ámbito urbano hay un montón de cuestiones que tenemos que mejorar a la hora de cuando ejecutamos obras, de cuando hacemos asfaltados o la necesidad de la amplitud de los parterres», reflexiona el primer teniente de alcalde de la capital.

«En el pleno le dije al PSOE que quería aprobarle su moción a cambio de incluir el famoso punto 7 que exigía respeto a los informes municipales. A Patricia Hernández le gustó lo que le dije, porque me parece una irresponsabilidad la actitud que están adoptando con los vecinos del barrio de La Salud. Espero y deseo que no pase nada. Pero lo cierto es que al final el PSOE no aceptó mi enmienda de respetar los informes técnicos».