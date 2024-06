La concejala del IMAS se presenta a oposiciones que valora su personal

El recinto ferial de la capital tinerfeña acogerá el mediodía de este jueves las oposiciones convocadas por desde la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para cubrir seis plazas de trabajador social. Entre los 416 admitidos, dos concejalas, una del equipo de gobierno y otra de la oposición. Son los casos de Charín González, concejala-presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de la capital, y Alana Chinea, del grupo socialista.

Junto a las dos políticas, también concursarán a las seis plazas de trabajador social del IMAS personal de este departamento que aspiran a estabilizar o consolidar su puesto de trabajo.

En el particular de Charín González se da la circunstancia de que participa en unas oposiciones donde el tribunal está formado por personal que trabaja a diario a sus órdenes. La concejala del IMAS explica que además de su condición como política también es ciudadana y tiene los mismos derechos para concurrir a la convocatoria de estas oposiciones», haciendo constar que «tengo mi profesión como trabajadora social y accedo a la convocatoria el igualdad de condiciones del resto que admitidos, por no he tenido nada que ver ni en la convocatoria del procedimiento ni en la designación del tribunal», responsabilidad que afronta la Concejalía de Recursos Humanos que dirige su compañera de partido Purificación Dávila.

Charín González dice que «estoy en mi derecho de concurrir y en igualdad de condiciones»

Charín González también precisó que durante el proceso de admisión existen plazos y procedimientos para que el tribunal resuelva posible conflicto de intereses, y tanto Alana Chinea, del PSOE, como la concejala del IMAS, sigue adelante en la convocatoria con el aval del tribunal que no ha puesto reparos.

Al igual que Charín González, concejala del IMAS cuyo examen tipo test con una plantilla valorará el personal de su departamento designado por Recursos Humanos como miembros del jurado, también participan en la oposición trabajadores sociales del IMAS que serán valorados por sus compañeros en el proceso.

«No tengo nada que ocultar y estoy en mi derecho de concurrir a las oposiciones y estoy en igualdad de condiciones. El tribunal –integrado por funcionarios de carrera con más de 20 años de experiencia– han firmado un ‘no tienen ningún conflicto de interés’».

En el particular de Alana Chinea, concejala socialista que declinó pronunciarse sobre su participación en el concurso oposición para cubrir seis plazas como trabajadora social en el IMAS, está liberada al 50 por ciento con cargo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Abstención o recusación

En las bases de la convocatoria que rigen las oposiciones se hace constar que es objeto de abstención o recusación «tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». El tribunal encargado del proceso no ha puesto repaso en los casos de los políticos.

Según consta en la documentación del concurso oposición, todos los miembros del tribunal pertenece a Atención Social, si bien su designación ha sido realizada por la Concejalía de Recursos Humanos.

Como presidenta ha sido designada Julieta Cullen, jefa del Servicio de Atención Social, y como suplente, Paulova Hernández, jefa de sección de Atención Social; como vocal 1, Victoria Martínez, técnico de Administración general de Atención Social, y como suplente, María del Cristo Méndez, técnica de administración general de Atención Social. Como vocal 2, Laura Mille Pomposo, psicóloga de Atención Social y, como suplente, Paula García-Talavera, técnica superior de Cooperación Internacional y Nueva Vecindad de Atención Social. En calidad de vocal 3, Blanca de Paz, jefa de Negociado de Trabajo Social de Zona de Atención Social, como suplente, Rosalba García, trabajadora Social de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz.

También ha sido designada como vocal 4 del tribunal del concurso oposición Goretti Hernández, trabajadora social de Atención Social, su como suplente, Carmen Rodríguez, jefa de sección del Servicio de Igualdad, Diversidad Afectivo Sexual, Educación y Juventud, y como secretaria, Dulce Pimentel, técnica de administración general de Organización y Planificación de Recursos Humanos, mientras que Juan Carlos Gallardo, técnico de Administración General de Servicio de Fiscalización ha sido designado como suplente.

El ejercicio de la fase de oposición, de naturaleza teórico-práctica –que consiste en un examen tipo test con una plantilla– tendrá lugar este jueves, a las 12:00 horas, en el recinto ferial.

Con la aprobación de la lista definitiva del proceso selectivo mediante funcionarios de carrera entre las que se encuentran como admitidas las dos concejalas y personal de las Unidades de Trabajo Social (UTS) del IMAS, resta por conocer el resultado que deparará el concurso oposición, con el atractivo de conocer en qué puesto queda la responsable de Atención Social y si supera a la concejala de la oposición socialista.