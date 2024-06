De la ‘terraza de verano’ de Los Charcos de Valleseco a la hoguera que ‘parió’ el barrio de Acorán

«Noche de San Juan bendito, alumbrada por hogueras», canta la isa, que deberá actualizar la letra para adaptarse a las nuevas realidades porque las fogaleras están en vías de extinción en el populoso barrio de María Jiménez, donde la noche de este domingo se quemaron cuatro y otras tantas fueron pasto de las llamas desde el martes por el temor de los niños y jóvenes a que las autoridades les desarmaran la tonga de materiales apilados en el barranco.

Forma parte ya del recuerdo las más de treinta hogueras que en la época de Santiago Déniz al frente de la organización de la fiesta tapizaban tanto el barranco desde El Bufadero hasta la ladera del pueblo. Las prohibiciones por medidas de seguridad han situación esta tradición en vías de extinción.

El dirigente vecinal Santiago Déniz recuerda que desde el año pasado quedó pendiente una reunión con la concejala de zona para facilitar la quema de las hogueras y no se avanzó. «La solución es fácil: es limpiar el rabo de gato que campa a sus anchas en el barranco y asignar un retén de seguridad; no que no se puede es quitar la ilusión a los niños e ir en contra de la tradición de todo un pueblo».

En el vecino núcleo de Valleseco, el Distrito Anaga, bajo la dirección de Gladis de León, y el Organismo Autónomo de Fiestas, con Javier Caraballero al frente, lideraron la organización de la primera fiesta de san Juan en la zona de baño de Los Charcos; eso sí, fue más una terraza de verano con una amplia oferta musical para todos los públicos pero como una paella sin arroz porque el fuego, protagonista de estas tradicionales celebraciones, fue sustituido por el agua. O como precisó el siempre inquieto José Redondo: «La plaza de la costa de Valleseco es excelente para verbenas o espectáculos sin afectar al centro de la ciudad, pero una noche de san Juan sin una hoguera, aunque sea pequeña, es como un jardín sin flores».

Desde las seis de la tarde y hasta cerca de la media noche se sucedieron las actuaciones de dj Franklin, con sus ritmos urbanos y el sabor más latino de la mano de Clave de Son, de Juani Febles –Caña Dulce– y la Orquesta Saocco. Y entre piecita y piecita, o antes de irse a casa, los participantes tuvieron la oportunidad de cumplimentar el baño de san Juan que para muchos significa el inicio de los chapuzones veraniegos.

Doble fiesta en el Suroeste

El distrito Suroeste estaba de enhorabuena y por partida doble este domingo. Ya desde el año pasado el concejal de zona, Javier Rivero, se había empeñado en dar un empujón para transformar la tradición de la quema de hogueras en esa zona, desde hace 25 –cuando se comenzó a construir la urbanización Acorán– en las fiestas patronales en honor a san Juan de Acorán. Y confió su palabra al presidente de la asociación vecinal Nehomar Castro, al frente del colectivo desde hace cinco años.

El solar donde antaño se quemaban las primeras hogueras hoy es la plaza que se localiza junto a la calle Moreiba y este domingo fue el punto de encuentro de las familias del barrio que secundaron desde las siete de la tarde la primera verbena de sus fiestas patronales que duraron dos horas y que culminaron con la quema de una hoguera como dios manda en un solar contiguo de la misma vía.

Junto a Nehomar, David Galarza o Álvaro Morales, vecinos y amigos del grupo de Acorán que participa en el Carnaval, fueron los encargados de prender la hoguera poco después de las nueve y veinte de la noche, mientras cientos de vecinos desbordaron el perímetro del solar, que parecía un coliseo perfecto para deleitarse en el fuego que cebó con los palés que comenzaron a paliarse desde el martes pasado, cuando llegaron los dos primeros camiones con materiales. Dos monigotes de trapo se colocaron sobre la pila de madera y suscitaron el aplauso de los presentes cuando fueron pasto de las llamas. Fueron las primeras fiestas patronales de Acorán.

El que tuvo que estar a salto de hoguera y campo de juego fue el concejal de distrito, Javier Rivero, junto a la coordinadora de zona Sabrina Martín. El accidente de tráfico que se registró en el túnel de Güímar le obligó a tener que decantarse por la fiesta de Acorán después de haber ido al campo de fútbol del vecino barrio de Añaza para participar, sin éxito, en el recibimiento de los aficionados a su equipo que, tras vencer al Restinga, jugará la próxima temporada en la categoría preferente. Con desconsuelo por no estar entre los aficionados elogiaban la hazaña y recordaban al Saúl, «un pibe un poco más joven que yo que tiene tu trabajo y también juega al fútbol; hace unos tik tok muy divertidos con su hijo», elogiaba Rivero mientras la coordinadora de distrito reiteraba su admiración por Saúl: «es el director de orquesta» del equipo.