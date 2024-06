Santa Cruz estudia admitir a las murgas del Norte sin que renuncien a su concurso

La ingenua llamada telefónica del concejal de Fiestas de La Orotava, Alexis Pacheco, a su homólogo de Santa Cruz, Javier Caraballero, podría cambiar la historia del concurso de murgas, tanto en la capital como en el Norte. Desde hace tres días, tras la conversación entre ambos responsables políticos, el titular del Carnaval de la capital tinerfeña sopesa suprimir de las bases del concurso la cláusula que condiciona la admisión en el certamen chicharrero a que los colectivos críticos que vienen del Norte dejen de participar en su certamen, como ocurre con Trapaseros, desde 2019, y con Tiralenguas, desde el pasado mes de febrero de 2024.

La llamada telefónica se produjo la tarde-noche del pasado viernes, durante la reunión que celebraron los concejales de Garachico, Andrés Hernández; Cathaysa Mesa, de Icod de los Vinos; Isabel Socorro González, de Los Realejos, y Alexis Pacheco, de La Orotava. El motivo del encuentro de los responsables políticos de la Comunorte –organización del certamen de murgas del Norte– era proceder al traspaso de poderes: Garachico entregaba el testigo de la organización a Icod; a la cita faltó el edil de Puerto de la Cruz, Roberto Medina.

En el encuentro, después de que Andrés Hernández diera cuenta de datos tan relevantes como el incremento que supuso organización el concurso –de los 50.000 euros de hace cuatro años se pasó a 85.000 en esta–, los responsables políticos coincidieron en advertir que el certamen del Norte no pasa por su mejor época, en particular, por el éxodo de las grandes, con la marcha de Trapaseros y Tiralenguas, y el riesgo de que otras puedan seguir la misma estela.

El concurso de Santa Cruz no agotaría su cupo a 25: hay 20 en en activo, tres altas y dos pendientes

Se da la paradoja que Irónicos –que reitera su compromiso con el Norte y descarta dejarlo para venir a Santa Cruz– fue el cuarto clasificado en el concurso capitalino en 2024 pero al quedar segundo en el Norte no tiene salvoconducto para volver en 2025, a diferencia de Chaladas, de Icod de los Vinos, que ganó y participará como invitada en Santa Cruz y también en el Norte.

La propuesta planteada por el concejal de La Orotava en una conversación entre amigos pasa porque Santa Cruz modifique las bases y permita a las murgas de la comarca participar en el concurso de la capital sin tener que renunciar a su certamen.

La cláusula del concurso de murgas de Santa Cruz que hipoteca el futuro del certamen del Norte dice así: «Para la admisión de murgas adultas pertenecientes a otros municipios, serán murgas con un mínimo de dos años de antigüedad en el Carnaval en su lugar de procedencia y que no participen en ningún otro concurso de Murgas de la Isla, a excepción de la ganadora del concurso de Murgas del Norte de Tenerife, que lo hará cada año en representación de su concurso».

A la altura de Santa Cruz

El propio Alexis Pacheco le hizo saber a Javier Caraballero que esa norma supone que las murgas del Norte, «que tienen calidad para codearse con las de Santa Cruz», decidan dejar atrás su concurso para participar en el certamen de mayor proyección, en detrimento de la cita comarcal que cada año que pasa languidece. Para Pacheco, cambiar la base y permitir que las murgas del Norte puedan participar en el certamen y en SantaCruz, sin tener que elegir, no le afecta en nada a la capital y sí es un balón de oxígeno para la comarca.

El certamen del Norte también limita por ahora la participación a sus grupos de la comarca

La realidad es que la capital, más allá de prohibir que se participe en el concurso del Norte, no se gasta un euro en contratar a los foráneos. Por contra, dejaría manos libres a Trapaseros y Tiralenguas para estar en los dos concursos y regresar precisamente al que ellos fundaron. Y descartaría la tentación de seguir sus pasos a Irónicos –que mantiene su preferencia por el Norte– y Chaladas, que vendrá en 2025 a Santa Cruz como invitada al ganar en la comarca el pasado febrero. Trinkosos y Cascarrabias son otras de las murgas que han coqueteado con Santa Cruz, aunque se han mantenido fiel al Norte.

El concejal del concurso de murgas de la capital valora la propuesta de su compañero de partido, mientras la nueva presidenta de la Comunorte, Cathaysa Mesa, advierte que no hay contactos oficiales entre ambas conversaciones, solo una llamada informal y cualquier decisión pasará de forma previa por la votación de los murgueros del Norte, que son quienes organizan el certamen comarcal, y que luego costean los ayuntamientos, según se turne. Garachico, en 2024; Icod de los Vinos, en 2025, y Los Realejos, en 2026... y así sucesivamente en La Orotava y el Puerto.

Prioridad para las locales

La propuesta informal trasladada por Alexis Pacheco deja a las claras que las murgas de Santa Cruz tendrían prioridad a la hora de la admisión y las foráneas, llegadas del Norte, solo podrían aspiran a rellenar las plazas vacantes hasta completar el cupo de 25, incluyendo la ganadora del Norte.

Desde la revisión de las bases de la última edición también se da un trato prioritario en Santa Cruz a Trapaseros, de Los Realejos, por haber ganado el primero de Interpretación en 2023, protección que se le garantiza durante tres ediciones para facilitarle su admisión enSanta Cruz frente a otras solicitudes foráneas.

A falta de que Fiestas abra el plazo de inscripción, algo que se prevé para cuando comience ya el nuevo curso murguero –a partir de septiembre–, Santa Cruz cuenta con veinte murgas en concurso –incluyendo a Trapaseros, Tiralenguas y la ganadora en 2024 Chaladas– y otras tres han anunciado su deseo a incorporarse: las noveles Charlatanas, Avispados y Jocikudas. Salvo sorpresa de última hora y dejando abierta la posibilidad al retorno in extremis de Arremangados y Ni Muchas-Ni Pocas –que perderían su condición de consolidadas si no regresan en el Carnaval 2025–, Santa Cruz no agotaría el cupo. Con todas, llegaría a 25, pero no se contempla el regreso de las dos últimas y resta por ver que las nacidas en el veranillo murguero lleguen a buen puerto.

Tres murgas nuevas en Santa Cruz

Charlatanas. Con el aval de Hucho Rodríguez, estarán dirigidas por Judith González y contará en el montaje musical con David Padilla, un viejo conocido tanto de Zeta-Zetas o Sofocadas, en Santa Cruz, o de Cascarrabias, en Puerto de la Cruz. Tiene su sede en el antiguo local de MasQLocas, en Juan XXIII.

Jocikudas. Ensayan en la sede de la murga infantil Lenguas Largas, en La Salud. El proyecto está promovido por Carmen Darias, esposa del recordado Berto Marichal –Chinchositos–. En la dirección musical, un clásico, Francis Trujillo La Juana, desvinculado de Desatadas; en la batuta artística, Luz María Santana.

Avispados. Escisión de La Sonora. En la presidencia, Jonathan Alonso Nano. En la dirección musical contarán con Cristian Mapesi, mientras que en la percusión suman a Brian Forte y los hermanos Delgado. En su disfraz conservan el buen hacer de Jonay Regalado, que tantos éxitos ha sumado en 2023 y 2024 con los Ilusinistas delCarnaval en los concursos de disfraces.

Estas tres incorporaciones estarían a salvo para la próxima edición, incluso con el remoto regreso de Ni Muchas y Arremangados.

Las fechas no coinciden

Los concursos de murgas de Santa Cruz y en la comarca norteña en la próxima edición del Carnaval 2025 no se solaparían: en la capital tendrían lugar las fases previas del lunes 10 al miércoles 12 de febrero, y la gran final, el viernes 14, que coincide con el día de los enamorados.

En Icod de los Vinos, el certamen del Norte comenzaría el lunes 17 de febrero, con la primera fase, y se prolongarían hasta el miércoles 19, mientras que la final está prevista para el sábado 22.

Otro de los gestos de buena de voluntad que debería poner en práctica el Norte sería abrir la participación a las murgas de Santa Cruz en su cita comarcal, si pretenden estar ellos en la capital; otra cosa es que grupos críticos de Santa Cruz se decanten por esta posibilidad, pero por lo menos que exista para quien lo desee.

Las bases del certamen comarcal establecen ahora en la cláusura cuarta, referida a la inscripción, que «todas las murgas adultas que deseen participar en el Concurso de Murgas del Norte de Tenerife deberán estar inscritas en los registros públicos oficiales y pertenecer a los municipios participantes del evento»: Los Realejos, Icod de los Vinos, Garachico, La Orotava y Puerto de la Cruz.