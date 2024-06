Las Teresitas, un "lugar muy peligroso por ser un santuario de tiburones", según un digital nacional

La playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, es, en la actualidad, la mayor área de cría de tiburones ángel que existe en el mundo, una especie que "no supone ningún tipo de peligro para los bañistas". Así lo han manifestado en numerosas ocasiones el Ayuntamiento chicharrero y los investigadores del equipo Angel Shark Project, encargado de estudiar a estos animales en Las Teresitas, para asegurar su futuro, pues se trata de una de las especies más amenazadas del planeta. En la playa chicharrera, las crías de los angelotes se esconden en la arena, por lo que el Consistorio ha colocado carteles en los que se destaca la importancia de proteger a estos animales y de no pisarlos. Sin embargo, un digital de ámbito nacional, Okdiario, en la sección de Curiosidades y Viajes, habla de Las Teresitas como una playa canaria que "se ha convertido en un lugar muy peligroso, nada más y nada menos que en un santuario de tiburones".

En la publicación, además, se incluye la imagen de un gran tiburón con cara de muy pocos amigos. El concejal de Bienestar Animal en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, del PP, ha manifestado su malestar ante esta noticia, asegurando que "no es cierta". El también primer teniente de alcalde ha invitado al propietario de este digital a bañarse con él en la playa chicharrera para que compruebe y "tenga claro" que "no existe ningún tipo de peligro en Las Teresitas". "Estos animales son absolutamente inofensivos", añade.

En la noticia publicada en Okdiario, y desmentida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se señala que este enclave de las Canarias ha acabado lleno de tiburones y se explican los motivos. "Entre los años 50 y 70 del siglo pasado, en Santa Cruz de Tenerife se creó una singular playa artificial. La llamada playa de Las Teresitas fue un punto de inflexión, siendo una de las obras más aplaudidas de unas décadas en las que España se convertía en una potencia. Una playa artificial acabó siendo el emblema de un progreso que, años después, se convertiría en un paraíso de los tiburones, un pequeño santuario que debemos conocer. El ser humano ha invadido espacios que son propios de estos animales, aunque en cierta manera siempre será mejor que nos preparemos para poder afrontar estos espacios que quizás hasta ahora no teníamos presentes. Son playas artificiales situadas en un océano en el que por latitud y clima puede darse el caso de que aparezcan tiburones".

"Un buen viaje debe ser seguro, por lo que es mejor no bañarse entre tiburones, aunque nos encante la historia de esta increíble playa. El Benidorm canario ofrece 15.000 plazas turísticas que son las que aseguran unas ganancias casi todo el año. Esta playa creada artificialmente se creó con arena del Sahara y rompió con la circulación de unas aguas en las que frecuentaban los tiburones. Por lo que, no es de extrañar que en este centro de vacaciones puedan aparecer de vez en cuando algunos tiburones que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante en un baño seguro o no. Antes de que cunda el pánico, no entran a pie de playa y está señalizado el momento en el que pueden hacer acto de presencia. Estaremos, pues muy atentos a los movimientos de estos tiburones que son típicos de esta zona del país en el que el hombre ha dejado su huella".

El concejal de Bienestar Animal quiere dejar claro que estas afirmaciones son falsas, que "Las Teresitas no es un lugar peligroso por la presencia de tiburones". En lo que sí se ha convertido esta playa, agrega el edil, es la mayor área conocida de cría de tiburones ángel del mundo, "una joya que debemos proteger", pues se traga de una especie en "peligro crítico de extinción".

Según las investigaciones realizadas, las madres paren durante todo el año y dejan a sus crías desasistidas bajo el resguardo de las aguas de la playa chicharrera, que les proporciona el alimento necesario para sobrevivir sus primeros meses de vida. "Para las crías del tiburón ángel, Las Teresitas es un refugio ante los depredadores. Aquí tienen muchos alimentos, fundamentalmente gueldes".

Desde hace unos nueve años, Las Terestias, "la guardería de los angelotes", se ha convertido en un observatorio natural del que se obtiene información clave sobre la biología y tipología de esta especie, de cara a aplicar medidas que favorezcan su conservación.

Las crías de los angelotes suelen permanecer en la playa chicharrera "un máximo de 15 meses". "Se marchan de la orilla cuando alcanzan los 35 centímetros, cuando los gueldes se convierten en una comida muy pequeña para ellos. Ya se ha dicho en muchas ocasiones, pero siempre es bueno volverlo a repetir. Estas crías no suponen ningún tipo de peligro para los bañistas de la playa Las Teresitas. Es muy raro que muerdan porque están prácticamente enterradas en la arena, pero si lo hacen, porque se les pisa, apenas se siente. Sus dientes son más pequeños que los de un gato. Y cuando llegan a un determinado tamañao, se van".

Los tiburones ángel, debido a su ubicación costera y a su biología (animales grandes, de cuerpo plano, y con bajas tasas de reproducción), son muy susceptibles a los impactos de la pesca y a la degradación de su hábitat. Las Islas Canarias son el último bastión de la especie angelote Squatina squatina. En el año 2019, el tiburón ángel fue incluido en la Lista de Especies Amenazadas de España, con la máxima categoría de protección, por encontrarse en peligro de extinción.

Esto significa que está totalmente prohibido matar, capturar o molestar a un angelote; transportar, comercializar o intercambiar tiburones ángel vivos o muertos; así como destruir o deteriorar su hábitat y las áreas de reproducción y de cría. Precisamente, la santacrucera playa de Las Teresitas es un área de cría de esta especie, “la primera que se descubrió y la más grande conocida hasta el momento”. Las investigaciones llevadas a cabo concluyen que el angelote lleva utilizando la santacrucera playa de Las Teresitas como área de criadero desde hace más de 15 años.