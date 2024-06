La 'biciescuela' Santa Cruz: de la gaviota y el pato a "¡vamos Luca, lo estás haciendo muy bien!"

Primera de las cuatro sesiones de la biciescuela que inauguró el área de Movilidad de Santa Cruz en el parque de Santa Catalina –en el pueblo de El Sobradillo, del distrito Suroeste– y no pudo ser más positivo el balance: de los diez participantes –seleccionados entre cuarenta inscritos en un par de días—, ya cuatro acabaron pedaleando después de dos horas.

La iniciativa está liderada por Tenerife por la bici, colectivo que lidera Paco Roda, y cuenta con el patrocinio del área de Movilidad que dirige Evelyn Alonso como una alternativa al desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones –que se traduce en el cierre de calles al tráfico de vehículos–. La propia asociación se encargó de proporcionar las bicicletas a los alumnos, a los que solo les correspondía aportar las ganas de aprender.

En el primer día de la biciescuela, Anna Carla, de 12 años; así como Sara, José David y Carmelo, que rondan los cincuenta años, regresaron a su casa con la satisfacción comenzar a disfrutar la vida sobre dos ruedas, y le resta aún las sesiones previstas para este domingo y que concluirá el próximo fin de semana, el tiempo que garantiza Paco Roda para enseñar a montar en bici.

De los diez participantes, reparto paritario por sexos; tres alumnos de menos de 16 años, otros tres de entre treinta y cincuenta años y cuatro que ya tienen cumplidas las bodas de oro.

Paco Roda, de Tenerife por la bici.

Antes de las nueve de la mañana de este sábado, Paco Roda ya había descargado la decena de bicicletas con la ayuda de Alejandro y tenía todo dispuesto en el parque Santa Catalina para la inédita experiencia, según el alma mater de Tenerife por la bici, de que una ayuntamiento apoye este tipo de iniciativas. De ahí su agradecimiento por la oportunidad brinda a este colectivo que tiene una hoja de ruta clara en su labor: pelear con las instituciones en favor de infraestructuras para ciclistas, el desarrollo de la línea de trabajo de enseñar a montar en bici y formación. Reconoce Paco Roda que su faceta de monitor de biciescuela es una vocación tardía, desarrollada muchos años después de que enseñara a sus hijas.

Este trabajador del Servicio Canario de Empleo, conocido también por la defensa y compromiso con el medio ambiente, no oculta que el éxito de la primera jornada de la biciescuela obedece en gran medida al compromiso del grupo, éxito que viene con el aval de las habilidades o las buenas mañas mostradas por alguno que decía nunca haber subido a una bici, caso de Carmelo, que con su hijo Saúl, pronto cogió el ritmo y promete volver este domingo con su mujer para que también aprenda. Y es que Paco Roda hace fácil lo que parece difícil desde la técnica de la gaviota y el pato. La clave del éxito: mira al frente, me impulso y busco el equilibrio, como una gaviota, y no hacer el pato a la hora de frenar. Una máxima de oro: «en la bicicleta siempre se frena con las manos, no con los pies». Y establece dos velocidades, en el circuito uno, encontrar el equilibrio, en el circuito dos, pedalear.

La cita, en familia –con diez participantes y dos monitores– permite conocer la historia humana de los participantes, y por qué algunos han demorado hasta los cincuenta años su cita con la bici.

Sonia ya ha adquirido equilibrio sobre dos ruedas. / Andrés Gutiérrez

Sonia, de 44 años, a vencer el miedo.

Entre los diez alumnos, Sonia, que a sus 44 años ha decidido vencer el miedo a montar en bicicleta animada, en buena parte por su marido, que se maneja con dominio. Adquirir esta habilidad le permitirá compartir tiempo con su esposo, un valor añadido para afrontar este reto personal, máxime cuando para ella el deporte no le es extraño y le llama la atención. A esto se suma que acaba de llegar de Sevilla, donde la mayoría de vecinos y visitantes se maneja en bicicleta y patinetes.

Sara, en su primer día de clase para aprender a montar en bici. / Andrés Gutiérrez

Sara, de 54 años, el pulso sobre ruedas.

El marido de Sara, de 54 años, sabe montar en bici, igual que sus dos hijas, un arte que ella dice que se le resiste porque «soy una negada», lo cual le acaba pasando factura porque cuando su familia se va de viaje no los puede acompañar a las excursiones sobre ruedas. Una hora después de las primeras instrucciones de Paco Roda, Sara ya hacía sus pinitos.

Montse, a por un aprendizaje para toda la vida. / Andrés Gutiérrez

Montse, de 62 años, supera su asignatura pendiente.

En el pelotón del parque Santa Catalina, Montse, la decana, que logra tutear sobre ruedas esta asignatura pendiente en su vida porque de pequeña no pudo tener una bicicleta y de mayor no encontró la oportunidad para aprender. Nacida en Barcelona y afincada en Santa Cruz desde hace más de cuarenta años, admite que en varias oportunidades buscó un lugar dónde aprender. Un día acudió a un comercio donde alquilaban bicicletas y pidió ayudar. Su interlocutor le advirtió que si la enseñaba no se tenía que ofender si le tocaba el culo... Montse lo tuvo claro y volvió por donde entró.

Con un hijo de 33 años, hoy presume de dejar en el olvido la asignatura perdida, por la ilusión de adquirir un aprendizaje que nunca se olvida en la vida.

Luca, una vida sobre ruedas gracias a Sofía, su madre coraje. / Andrés Gutiérrez

Luca, de 13 años, y Sofía, su madre coraje.

Entre los más jóvenes, Luca, de 13 años que lidera el pulso a la vida gracias en buena parte a su madre. Con autismo, movilidad reducida y discapacidad visual, Luca aprendió a caminar con seis años y a hablar, con ocho. Luca y su madre, Sofía, forman un tándem de oro. «Él a veces es mi caballo y otras mi carro, como me sucede a mí con él», que lo resume de una forma más fácil aún. «Mi hijo es mi mejor amigo; formamos el equipo perfecto».

Sofía mantiene la conversación sin perder de vista a Luca. Y entre afirmación y afirmación: «¡Vamos, Luca, muy bien. Levanta los pies, vamos Luca!». Y así, dando ánimos, como cada hora del día. Ella estudia cuando él duerme o está en el colegio; estuvo en las Escuelas Pías y, como no tenían aula enclave –comienzan con ella el próximo curso–, lo trasladó al Echeyde 1, donde se acaba de graduar y el próximo septiembre comienza en primero de TVA, el equivalente a primero de la ESO.

Sofía apura la conversación. Acudió con su tío –el hermano de su madre– a la biciescuela porque en breve se va.Tiene examen. «¡Vamos Lucas, lo estás haciendo muy bien, vamos!». Técnico de auxiliar de enfermería cursó el grado superior de integradora social. Tiene 47 años; hace dos se presentó a las pruebas de acceso para mayores de 45 a la universidad y logró un 12,50. Iba a estudiar Enfermería pero la nota le dio acceso a Medicina. Hoy está en segundo y este sábado salió antes de que acabara la biciescuela rumbo a la facultad porque tuvo examen. «¡Vamos Luca, lo estás haciendo muy bien!».

Que nadie dude que Luca aprende a montar en bici, pues ya lo hace a caballo, toca el piano al margen de sus estudios, aprovechando las actividades de Activoz, las que oferta la ONCE –donde está afiliado– o iniciativas desarrolladas por el IMAS. Y es que Sofía no se da tregua. «¡Vamos Luca, lo estás haciendo muy bien!».