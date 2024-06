El colectivo Nuestro Patrimonio rechaza la demolición de la casa Pérez Soto

La Asociación Nuestro Patrimonio para la Defensa del Patrimonio HIstórico de Santa Cruz de Tenerife expresa su más enérgica protesta por la demolición de la casa Pérez Soto, proyectada por el reconocido arquitecto Antonio Pintor y Ocete en 1908, «edificación que tenía incuestionables valores patrimoniales, arquitectónicos e históricos, y cuyo derribo sienta un peligroso y gravísimo precedente», según valoran.

Este inmueble, localizaba en la confluencia las calles Juan Padrón y Carmen Monteverde, «estaba incluido en la propuesta de nuevo catálogo de patrimonio arquitectónico municipal que se encuentra en tramitación, aunque desde la primera década de este siglo ya los funcionarios del Cabildo tinerfeño han venido defendiendo darle un grado de protección legal».

«Ante el retraso en la toma de decisiones por la Administración pública, la empresa promotora reclamó ante los Juzgados demoler el edificio y un juez le reconoció este derecho, sin entrar en si tenía o no interés histórico y arquitectónico. Por tanto, se destruye un bien pese a que tenía valores de patrimonio histórico, no porque se haya demostrado que no merecía protección, sino porque la Administración no ha culminado aún el trámite administrativo para ello», añade el colectivo Nuestro Patrimonio.

La Asociación lamenta que el Ayuntamiento de Santa Cruz, pudiendo acogerse a la posibilidad que le da la legislación en esta materia, no modificara de forma puntual el catálogo vigente para catalogar (proteger legalmente) esta edificación, que hubiera permitido su salvación, «máxime cuando se había levantado la suspensión cautelar de demoliciones decretada en su día con los inmuebles propuestos para catalogar». Nuestro Patrimonio alerta del riesgo que planea para otros inmuebles de similar valor matrimonial y que son de interés general.

Lugar que ocupaba la casa Pérez Soto, en la confluencia de Carmen Monteverde y Juan Padrón. Imagen facilitada por la asociación Nuestro Patrimonio. / El Día

Revés del PGO de 2013

La concejala de Urbanismo de la capital tinerfeña, la popular Zaida González, explica que «con la anulación del Plan General de 2013, se anuló también el catálogo de protección, teniendo actualmente un catálogo de protección del año 1992. Ello generó desde 2018 que promotores solicitaran las licencias de demolición y se surgió entonces la problemática con el Cabildo, administración insular que aseguraba que no podíamos desde el Ayuntamiento otorgar licencias de demolición respecto de edificaciones que tuvieran valores. Eso provocó que desde la Corporación municipal se denegaran las licencias de demolición de edificaciones que, aunque no estuvieran dentro del catálogo, tuvieran esa serie de valores a proteger y dio lugar a unas sentencias que determinaron que el ayuntamiento debe conceder licencias de demolición respecto a edificaciones que no están dentro del catálogo de protección», lo que permitió la demolición con el plácet de los tribunales a favor de la propiedad.

Fachada de la desaparecida casa Pérez Soto, en la confluencia de Carmen Monteverde y Juan Padrón. Imagen facilitada por la asociación Nuestro Patrimonio. / El Día

La casa objeto de la polémica demolición fue promovida por Enrique Pérez Soto, «una destacada personalidad santacrucera, que vivió entre 1854 y 1925 y fue cofundador de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife. Cedió el bajo de su gran vivienda para que fuera la primera oficina de CajaCanarias, que se crea oficialmente el 13 de abril de 1910.

Pérez Soto fue un empresario de Santa Cruz, concejal de su Ayuntamiento y presidente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Contribuyó de forma decisiva a hacer realidad el proyecto de Hospitalito de Niños del doctor Guigou, y donó varias obras del pintor Juan de Miranda al Museo Municipal.