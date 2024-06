La Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz, cada vez más cerca: el Ayuntamiento aprueba de manera definitiva el proyecto para su implantación

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santa Cruz de Tenerife, con la que se restringirá el tráfico en el centro de la ciudad, está cada vez más cerca de convertirse en realidad. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado este lunes, 10 de junio, de manera definitiva, el proyecto de la ZBE, el cual incluye la instalación de 26 puntos de control de acceso para los vehículos, que contarán con cámaras, y la regulación del aparcamiento, con la creación de plazas azules y verdes, a través de un sistema de cobro.

El proyecto ha sido aprobado tras el correspondiente periodo de información pública por un plazo de 30 días, durante el que se han presentado más de una treintena de alegaciones. El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, informa de que las propuestas estimadas se han incorporado al documento.

El regidor recuerda que el proyecto de la ZBE de la capital tinerfeña, "con el que se busca reducir la contaminación en la zona centro", cuenta con una subvención europea de más de 1,2 millones de euros y debe ser implantado en un plazo de diez años. La intención del Consistorio es que dicha implantación comience a finales de este año, tras la prórroga solicitada.

Tras la aprobación definitiva del proyecto, el siguiente paso será su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife y en la página web de la Corporación Municipal (www.santacruzdetenerife.es). Asimismo, el Ayuntamiento notificará el acuerdo al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife.

"Estamos ante la aprobación de lo que deben ser las características generales de un proyecto cuya implantación está sujeta al desarrollo de una ordenanza específica", aclara el alcalde. Éste añade que la aprobación de este proyecto se hace tras analizar las alegaciones presentadas por la población, entidades y administraciones, "algo más de una treintena y algunas de las cuales se han tenido en cuenta".

Dudas de la seguridad jurídica

Bermúdez aprovecha para destacar que el Ayuntamiento de Santa Cruz está cumpliendo con los plazos que ha marcado la Unión Europea (UE) "tras concedernos la financiación necesaria para la implantación de la ZBE". "Pero, por el momento, somos el único municipio canario que está cumpliendo con esos plazos, por eso, le pido al Gobierno de Canarias que coordine la implantación de las ZBE en todo el Archipiélago, para que todos estemos en igualdad de condiciones a la hora de aplicar esta nueva forma de entender la movilidad en las grandes ciudades", asevera el regidor. También insta al Ejecutivo a "tomar cartas en este asunto para unificar criterios", pues, apunta Bermúdez, "algunos ayuntamientos tenemos dudas de la seguridad jurídica en la toma de decisiones a cerca de la Zona de Bajas Emisiones".

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, resalta que es una buena noticia poder dar un paso más en este proyecto, "el cual contribuirá a crear una Santa Cruz más sostenible y donde el respeto por el medio ambiente sea una realidad".

Perímetro

El perímetro de la Zona de Bajas Emisiones en el centro estará delimitado por las vías Méndez Núñez, Rambla de Santa Cruz y avenida de Anaga. En concreto, el área estará circunvalada por la calle Galcerán, calle Méndez Núñez, Rambla, avenida de Anaga, avenida Marítima y calle Ni Fú Ni Fá. En este espacio viven 16.369 personas y hay más de 5.000 plazas de aparcamiento, entre públicas y privadas, según informa el Ayuntamiento. Se triplicará la superficie de la zona Urban actualmente existente, pasando de 226.697 a 778.244 metros cuadrados.

Vehículos autorizados

El proyecto de la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz, que ha sido elaborado por la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Tema Ingeniería y Wawa Consultores en Movilidad, por un importe de 71.751 euros, determina que, en líneas generales, los vehículos que podrán acceder, circular y estacionar en superficie en la ZBE, "debidamente rotulados e identificados", son los de servicios públicos esenciales, incluyendo los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y Agentes de Movilidad, extinción de incendios, protección civil y salvamento, y ambulancias; otros servicios de emergencias y grúa municipal; vehículos de seguridad privada y los vehículos que usen los profesionales del servicio de Salud.

También estarán autorizados los vehículos de empresas y autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en un local u oficina ubicada en el interior de la Zona de Bajas Emisiones, o se desarrolle en los mercadillos municipales situados en dicha zona. Además, podrán acceder a la ZBE y aparcar en ella los ciudadanos empadronados en la misma, así como las personas invitadas por éstas.

Y tendrán permiso para circular por la ZBE los vehículos que accedan a consultas y tratamientos médicos, y a centros veterinarios, cuyas necesidades de movilidad así lo exijan. Y también, los vehículos comerciales que se adecuen a las restricciones de distintivo ambiental establecidas en cada periodo a lo largo del tiempo, destinados a la distribución urbana de mercancías y en horarios establecidos según ordenanza reguladora, así como aquellos ccoches con categoría Cero Emisiones o ECO de clasificación ambiental, salvo los industriales con categoría ECO, que "estarán sujetos a los horarios de acceso establecidos".

Dónde se puede obtener la pegatina de la DGT

Los conductores deberán obtener el distintivo ambiental o la denominada pegatina de la DGT, que será el condicionante que decida qué coches van a poder entrar y cuáles no a la Zona de Bajas Emisiones. Hay cuatro tipos de distintivos, que clasifican los vehículos en función de su impacto ambiental: Etiqueta Cero Emisiones, Etiqueta Eco, Etiqueta C, Verde, y Etiqueta B, Amarilla. Los coches que no tengan etiqueta no podrán acceder en ningún caso a la ZBE. La etiqueta ambiental para los vehículos se pueden obtener en cualquier oficina de Correos. Su precio es de 5 euros y será necesario mostrar el permiso de circulación del coche y el DNI (Documento Nacional de Identidad). Asimismo, también se puede adquirir por internet, en la plataforma que ha creado la DGT. El precio es de 6,5 euros, con los costes de envío incluidos.

Multas

El acceso no permitido a una Zona de Bajas Emisiones constituye una infracción grave, que será sancionada, según la normativa actual, con una multa de 200 euros. Esta sanción no conlleva retirada de puntos del carnet de conducir. De todas formas, el Ayuntamiento chicharrero redactará su propia ordenanza para regular la ZBE y esperará medio año, a partir de su implantación, para empezar a sancionar los incumplimientos.

Veintiséis calles con control de acceso

Se implantarán 26 puntos de control de acceso, que contarán con cámaras de lectura de matrículas, «capaces de identificar la etiqueta ambiental de los vehículos, y que delimitarán la ZBE». Dichos puntos de control estarán situados en el cruce de la calle Galcerán con Ramón y Cajal; cruce de Galcerán con Miraflores; cruce de Galcerán con Carmen Monteverde; cruce de Galcerán con Ángel Guimerá; calle Juan Pablo II, a la altura de Weyler; cruce de Méndez Núñez con Robayna;cruce de Méndez Núñez con Pi y Margall; cruce de Méndez Núñez con Viera y Clavijo; cruce de Méndez Núñez con Numancia;cruce de Méndez Núñez con El Pilar; cruce de Méndez Núñez con Santa Rosalía; cruce de Méndez Núñez con San Vicente Ferrer; cruce de Méndez Núñez con San Francisco Javier; cruce de Méndez Núñez con San Antonio; cruce de Méndez Núñez con San Martín; cruce de Méndez Núñez con Pasaje San Pedro;cruce de Méndez Núñez con San Fernando; cruce de Méndez Núñez con Ulises Guimerá Castellano; cruce de Méndez Núñez con El Saludo; cruce de la Rambla de Santa Cruz con San Isidro; cruce de la avenida de Anaga con República de Honduras; bifurcación de la avenida de Anaga;en la incorporación de la avenida Marítima a la avenida de Anaga; cruce de Bravo Murillo con la calle Charco de la Casona; en el lado sur del puente Serrador y en la intersección de la calle Prolongación Ramón y Cajal con La Concordia.

Cámaras

En los puntos de control, tanto en las entradas como en las salidas de la ZBE, se instalarán casi una treintena de cámaras específicas para la lectura de matrículas de los vehículos. Según se indica en el proyecto, «las cámaras se encargarán de controlar los vehículos que entran y salen de la zona con restricciones, incluyendo aparcamientos, para la posterior aplicación de sanciones». Asimismo, se instalarán cámaras específicas de videovigilancia para el control de las áreas de influencia de la ZBE. Por otro lado, la ZBE contará con diez sensores de medición medioambiental, sobre la calidad del aire y el ruido, y con seis paneles de mensajería.

Aparcamientos

El proyecto sentencia que se debe regular todo el estacionamiento que se encuentra en el ámbito, lo que afectará a 1.754 plazas. Se propone la fórmula de las zonas azules y verdes, con «tarifas de aparcamiento disuasorias para otros usos que no sea el principal». Las azules estarán destinadas a visitantes, «quienes tendrán una limitación del tiempo máximo de dos horas». «Los residentes tendrán idéntica limitación de tiempo y las mismas tarifas que los visitantes si aparcan en las plazas azules». Las zonas verdes estarán destinadas a los residentes de un sector determinado, quienes no tendrán limitación de tiempo. «Los visitantes y los vecinos de otros barrios tienen una limitación de tiempo de dos horas y una mayor tarifa que en las plazas azules».

Evaluación del impacto ambiental

El Ayuntamiento explica que el seguimiento continuo, a través de la monitorización, permitirá la evaluación de la implantación de la ZBE y de las medidas contempladas, así como de su impacto ambiental. "Además, permitirá la adopción o corrección de diferentes aspectos para mejorar su eficacia. Esto se puede conseguir a través de indicadores que ayuden a conocer la evolución de la calidad del aire asociado al tráfico rodado, en las estaciones de medición mediante la evolución de los niveles de concentración de los diferentes contaminantes registrados en los puntos de medición del municipio".

Actualmente, hay diez estaciones de medición repartidas por el área metropolitana recogidas en la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias. Además, se plantea la instalación de nodos de medición dentro del área de la ZBE. Asimismo, habrá indicadores de ruido y de eficiencia energética para evaluar el ahorro energético estimado.