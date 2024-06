"Necesito un empujón para alquilar un piso y poder tener mi familia"

Después de vivir desde el pasado mes de marzo en la antigua estación del jet foil y en el barranco Tahodio, en el contraste con el Club Náutico, la pareja formada por Naybet Rodríguez, de 23 años, y Soraya Esteve, de 19, están desde finales de mayo en una habitación de alquiler a la espera de recibir los 3.000 euros comprometidos por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz para garantizarle el pago de un recurso alojativo. Naybet, que le coincidió su estaba de residir en la calle con su trabajo en el sector de la seguridad de un centro comercial de la capital, no quiere ayudas ni limosnas, solo el empujón necesario que le permita afrontar el alquiler de una vivienda para tener su propia familia.

Hasta marzo estuvieron residiendo con los abuelos de Naybet, pero las condiciones del inmueble en la avenida Tres de Mayo no garantizaban la convivencia para los cuatro y la joven pareja optó por vivir en la calle; primero en la antigua estación del jet foil, hasta que la Policía portuaria les advirtió que no podía continuar allí y se trasladaron al barranco Tahodio.

La vida no les ha sonreído y la propia Soraya, con la que Naybet comenzó a convivir hace dos años, estuvo tutelada en un centro de menores con problemas con la pareja de su madre.

Naybet no oculta su desasosiego porque frente a la demanda de ayuda se tope con excusas o pegas. «Solo pido que me ayuden a costear la contratación de un alquiler. Con un sueldo de 1.200 euros no puedes afrontar la fianza, el mes de adelanto y todo lo que requieren antes de instalarte en una casa de alquiler». «No quiero que me den dinero todos los meses, solo pido que me faciliten ese impulso para yo poder sacar adelante a mi familia», insiste Naybet, que casi mendiga una oportunidad a la vida.

En la actualidad se le venció el contrato en el sector de seguridad y ha comenzado en la construcción, además de hacer cáncamos para poder afrontar el alquiler de la habituación a la espera de que el IMAS resuelva y haga efectivo el pago de los tres mil euros. «Hoy con 1.200 euros no te da para vivir; hay muchos gastos en una casa; además, mi pareja, que nunca ha trabajado, está en búsqueda activa de un puesto». «Cobro poco más de mil euros pero no puedo afrontar un alquiler si previamente no desembolso los casi 2.000 euros que me piden. Hoy es imposible encontrar un piso por menos de 800 ó 900 euros; de ahí no baja», se lamenta Naybet.

"Cobro poco más de mil euros pero no puedo afrontar los gastos previos a firmar un alquiler"

«Es fundamental para nosotros encontrar una casa que nos permita salir de la calle; necesitamos un piso de alquiler que nos de estabilidad. Yo no quiero ayuda económica, sino tener una casa y disfrutar de una vida como cualquier ser humano», añade.

Naybet reitera su demanda de ayuda a la hora de reconocer que «todos los factores repercuten: tan necesaria es la estabilidad laboral como emocional», sin olvidar que hasta el pasado 26 de mayo pernoctaba en la calle y por la mañana iba a trabajar.

«Somos dos jóvenes que no tenemos problemas con las drogas ni con el alcohol; nuestro único problema es que buscamos un piso y no tenemos posibilidades para desembolsar la cantidad inicial para poder establecer y afianzar nuestra familia». «Cuando yo tenga mi casa dejo de pedir a los servicios sociales; necesito mi estabilidad para crecer como padre y como ser humano, y cuando acudes a la administración lo único que te encuentras son pegas y piedras en el camino», se lamenta.

Recuerda que cuando comenzó a vivir hace dos años con Soraya fue a solicitar una vivienda social y le asignaron el número 1.150, después de advertirle que tenían que transcurrir seis años para poder acceder a una, a la vez que le explicaron que en su caso la alternativa era acudir a la promoción privada. «Y eso fue hace un año y medio». El devenir de la vida los ha llevado a sortear contratiempos, sorteando incluso lo que supondría no tener higiene en situaciones de enfermedad gracias a la acogida temporal de algún amigo que le abrió su casa. Ahora pelea por su casa que le permite tener su familia.