Llega la XII edición de la Mencey Fashion Room

Del 14 al 16 de junio Iberostar Heritage Grand Mencey abre sus puertas a la ciudad para acoger la doceava edición de la Mencey Fashion Room. Una consolidada cita anual con la moda, la artesanía y la gastronomía que da cita en Santa Cruz de Tenerife a los artistas que representan la cultura y la moda local.

Es una posibilidad de acceder a prendas y complementos actuales y de calidad, además de una oportunidad para comprar productos exclusivos. Una experiencia que permitirá recorrer los emblemáticos espacios del Mencey. Habitaciones y salones acogen a más de 70 boutiques de moda local y los impresionantes jardines del hotel acogerán también un espacio gastronómico, que estará amenizado por varias zonas de música en vivo. Por último, los que decidan acudir con sus hijos podrán hacer uso de la zona infantil, donde los pequeños tendrán la oportunidad de pasar el día entre castillos hinchables, talleres educativos y divertidos pintacaras.

Quienes lo hayan probado ya lo saben. No solo el hotel cambia para la ocasión, es también el lugar donde conocer a otros amantes de la moda, que ven en la Mencey Fashion Room su evento local por excelencia.

En su compromiso con la cultura, el hotel más exclusivo de la isla reunirá lo mejor del diseño local

El evento comenzará el viernes 14 de junio a partir de las cinco de la tarde y hasta las ocho y continuarán durante el sábado 15 de once de la mañana a ocho de la tarde y culminará el domingo 16 de once de la mañana a seis de la tarde.

Además, el evento contará con la presencia del patrocinador principal, el Grupo Cannauto, quien no ha querido perder la oportunidad de estar presente en un evento tan importante como es la Mencey Fashion Room.

Iberostar Heritage Grand Mencey

Y si el contenido es una experiencia, no lo es menos el continente, que representa todas las posibles ramificaciones del lujo, con el privilegio de encontrarse en uno de los edificios más emblemáticos de la capital tinerfeña y, sin duda, en el hotel por excelencia de la isla. Y es que la Mencey Fashion Room es también una excusa perfecta para recorrer los entresijos de este imponente edificio de estilo colonial, que sigue actuando de punto de encuentro para toda la sociedad y como referente de las tendencias más selectas en gastronomía, cultura y estilo de vida.

Pioneros en turismo responsable

Un evento que se acerca a las realidades sociales y que este año apoyará a la Asociación de familiares y cuidadores de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Tenerife (AFATE). Y se celebra bajo el compromiso que une al Grupo Iberostar con la sostenibilidad, como compañía líder en Turismo Responsable. Libre de plástico desechable de un solo uso en sus instalaciones, el hotel Mencey ofrece a sus huéspedes una experiencia de alojamiento sostenible, que combina un destino único con la mejor calidad y servicios, así como lo más excelente de la gastronomía con un consumo de pescado y marisco responsable, entre otros. En conclusión, una cita hecha para disfrutar con y para los demás.