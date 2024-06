Isidro Yanes, 81 años de edad y más de media vida debajo del agua

Encuentros en el tranvía. Bien se podría titular así una serie que se haga eco de conversaciones como las que se produjo la semana pasada entre Isidro, que se encontró con Moisés El Pericles, a quien saludó y le preguntó si «iba para el barrio», como denominan a El Toscal, su particular ciudad. La última vez que estuvo allí Isidro fue en la misa de salida de Julio El Gorila, que falleció días atrás. El saludo puso en alerta a otro vecino que viajaba en el tranvía, José Domingo, y que reconoció a Isidro, el submarinista de El Toscal, con quien comparte que ambos están exiliados del barrio, uno en Salamanca, y otro en Nuevo Obrero. Pero el encuentro alimenta el sentimiento de orgullo por la grandeza de gente como Isidro.

Nacido el 15 de mayo de 1943 en la calle de La Rosa, Isidro Yanes Estrada presume, y no le faltan motivos, con que tiene 81 años y la vitalidad de un joven, para recordar que aprendió sus primeras letras en la escuela Carrasco, que estaba detrás del Cámara de Comercio. Y de ahí comenzó a trabajar en Electro Radio, con 16 años, para embarcarse con 18. «Me sigo tirando al agua con la botella, aunque tengo respeto al mar», precisa. Su padre, exportador de frutas de La Orotava; su madre, María Estrada Toledo, de Adeje, que a corta edad se trasladó a Santa Cruz. Arranca la conversación que se desarrolla en su domicilio familiar, en presencia de su esposa, María Ángeles Salas, dando cuenta Isidro que los hermanos Ríos lo fueron a buscar porque tenían buenas referencias de su profesionalidad como buzo para grabar precisamente las primeras secuencias de Guarapo que se estrenó en mayo de 1989. Como si fuera ayer, Isidro recuerda que lo lanzaron al mar por la noche en un saco grande seis o siete veces «hasta que salió bien». «Yo llevaba una navaja y me puse a contar hasta diez por si no lograban sacarme. 1, 2, 3, 4, 5... y le sacaron».

Isidro bien puede presumir en su vida de haber sido de todo como buzo. «Desde chico me escapaba para ir al mar». Desde constructor del dique del Este a rescatador de muertos en las costas de Tenerife, sin olvidar su condición de marino, la primera profesión que desempeñó. «¿Qué personas pueden contar como yo que han dado varias veces la vuelta al mundo?». «Viajé en el Ariel –y saca unas fotos–. Recorrí Suecia, Holanda, Bélgica, el Canal de Panamá,San Francisco, Los Ángeles, Seattle y Vancouver». «Recorrí todo el Sur de África: Somalia, Etiopía, Canal de Suez, Alejandría...».

«Dejé de navegar para hacerme buzo profesional». Media en la conversación Mary, la esposa, para invitarle a mostrar el título expedido «por el Jefe de Estado y en su nombre el Ministro de Comercio» el 22 de octubre de 1974. «Bajaba hasta 74 metros sin gas ni aire». «Me vinieron a buscar hasta de Taganana cuando se ahogó El Mecha porque nadie lo encontraba. Habían pasado 19 días y lo encontré. Me tiré al mar. Vi una cueva por donde no cabía el coche con el que había caído y lo encontré dentro del coche que estaba hecho un acordeón; de eso hace lo menos 45 años». «Algo similar ocurrió con otra persona que cayó con su coche por el dique del Este. He sacado varios muertos y también he salvado a mucha gente».

De nuevo interviene Mary. «Una vez lo vinieron a buscar de madrugada y rescató al muerto, al coche y entregó también todo el dinero que se encontró dentro». Y no todo esfuerzo obtuvo la remuneración acordada, como ocurrió con el rescate de El Mecha, que le prometieron una retribución y como le pidieron a cambio una factura, que él no podía hacer porque tenía otro contrato, no se la abonaron...

«He sacado hasta anclas a 78 metros de profundidad», cuenta haciendo balance de más de media vida debajo del mar en la que Mary ha sido la sufridora en casa.

Isidro Yanes y su esposa, María Ángeles Salas, que contrajeron matrimonio el 10 de febrero de 1968. / María Pisaca

Isidro y Mary se conocieron cuando ella, con 13 años, saltaba a la soga en la plaza de San Francisco; él tenía 22 años; Mary, es la cuarta de seis hermanos, hija de un militar destinado en Tenerife. No puede reprimir la emoción cuando recuerda el reciente fallecimiento de su primogénito meses atrás... El matrimonio también dedica palabras de admiración para el hermano de Isidro, «José Antonio Yanes Estrada, que murió hace dos años este agosto. Tenía cinco carreras y fue presidente de los procuradores». Su consejo fue fundamental para Isidro: «si tanto te gusta el mar, fórmate». Y así hizo.

«Después de estar hablando tres años, nos casamos. Pensaba que iba a ganar libertad y a los diez meses tenía un bebé en brazos», que ha sido su felicidad junto a su segundo hijo. «Él se embarcaba y había veces que pasaban hasta ocho meses sin verlo, y tenía que ir a Gran Canaria para estar con él dos o tres días antes que volviera a partir». Hasta los 56 años trabajó de buzo, cuando pasó a ser marinero de tierra en la Marina del Atlántico, frente al Cabildo de Tenerife, donde se jubiló con 65.

«Cuando nos casamos fuimos a vivir con mis suegros», cuenta Mary, mientras Isidro precisa que «en 1978 compraron el piso en el que viven en la actualidad, en el barrio Salamanca», donde disfrutan de su condición de padres, abuelos... y hasta bisabuelos de Alana, de 22 meses, que ilumina sus caras cuando hablan de ella y a las que le contarán algunas de estas aventuras, o cuando Isidro hizo los muelles de Santa Cruz... Historias que surgieron en el fondo del mar y que el tranvía pone a flote.