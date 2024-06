Nuevo revés judicial para el catálogo franquista de Santa Cruz: el TSJC tacha de "valoración política" la investigación de los expertos

El catálogo de símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife, aprobado por el Gobierno de Canarias en el año 2022, ha recibido un nuevo revés judicial. En el procedimiento del Ayuntamiento contra el listado elaborado por el Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado como prueba los informes de los investigadores del citado catálogo, al considerar que «las valoraciones sobre memoria histórica son políticas, no técnicas». Esta prueba fue propuesta, como «testifical-pericial», por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, el TSJC no la ha admitido, señalando que los informes de los expertos «tienen la consideración de documentales, no de periciales». Además, el Tribunal Superior de Justicia indica, con respecto a los documentos de los investigadores que elaboraron el catálogo de vestigios franquistas en la capital chicharrera, que no existe «titulación técnica sobre franquismo». «De ahí que estos informes sean documentos académicos no periciales con el mero valor de la consideración por quien los emite y no por aporte científico alguno».

Lo que sí ha admitido como pruebas el TSJC son los documentos propuestos por el Ayuntamiento chicharrero, que debe aportar el Gobierno canario. Entre éstos se encuentran la resolución por la que se acuerda la constitución y primera reunión de la Comisión Técnica de Memoria Histórica; la notificación formal al Consistorio de Santa Cruz de Tenerife, así como al resto de municipios, de la convocatoria de las distintas reuniones de la Comisión Técnica de Memoria Histórica; y el registro de entrada en la Comunidad Autónoma de Canarias que acredite la fecha de entrega y el contenido del catálogo de símbolos.

En la actualidad, el citado listado de vestigios franquistas en Santa Cruz, que incluye 79 símbolos, como el monumento a Franco de la avenida de Anaga, y en el que se ordena su retirada inmediata, se encuentra suspendido, de manera cautelar, por parte de la justicia. Pero no sólo por el recurso presentado en su momento por el Ayuntamiento, al que se refieren estas pruebas, sino por otras denuncias planteadas por varia asociaciones culturales.

En concreto, en el recurso judicial presentado por el Consistorio capitalino, éste denuncia que se trata de un catálogo de símbolos franquistas «ilegal», pues, y según han señalado fuentes municipales, a pesar de que su ámbito es regional, fue aprobado con un único municipio, el de Santa Cruz de Tenerife, en lugar de incluir a los 88 municipios del Archipiélago canario.

En mayo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia admitió la petición del Ayuntamiento chicharrero de suspensión cautelar del citado listado, aprobado por el Gobierno canario, confirmando los argumentos dados por el Consistorio. Entre éstos también se encuentra que se debió contar con la Corporación local chicharrera para elaborar el catálogo de vestigios franquistas existentes aún en Santa Cruz.

De todas formas, y aunque los procedimientos judiciales no han concluido, el actual Gobierno de Canarias (CC-PP) ya ha anunciado, tal y como lo adelantó EL DÍA, la tramitación de la anulación, a petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CC-PP), de la Orden de 4 de noviembre de 2022 con la que el Ejecutivo, en manos en aquel entonces del pacto de las flores (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera), dio el visto bueno al catálogo. Por lo tanto, y a la espera de la presentación y contestación de alegaciones, el Gobierno suspenderá el anterior listado y elaborará «uno nuevo», que «incluya» a todos los municipios de Canarias.