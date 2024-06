Cierra ‘Bonsai’, la floristería que transformó la vida de Manolo

En otra época la historia de Manolo saldría en Sucesos como víctima de la ley de vagos y maleantes. Y no sería precisamente por absentismo laboral, pues lleva desde los 14 años trabajando, y el próximo 30 de junio anuncia el cierre de su floristería por jubilación... Toda una vida de entrega laboral, incluso como emigrante, para dedicar más de diecisiete años en el Anexo de Galerías Preciados, en la calle del Pilar, hasta que abrió hace 35 años su floristería Bonsai, en Méndez Núñez, en el barrio de El Toscal.

Natural de El Carmen, en Arafo, con solo diez años sus padres decidieron emigrar a Holanda, «igual que ahora hacen muchos y nosotros nos rajamos las vestiduras», cuenta. Su madre, dulcera, gangochera «de las que vendía conejos con tiña, una mujer de la posguerra que sufrieron como perras y a las que nadie le ha hecho un homenaje nunca»; su padre, trabajador de campo y de galerías, donde «sacaba agua para el mundo». Hasta los diez años permaneció en su Arafo natal, hasta que su familia puso rumbo a Holanda en busca de un próspero futuro económico.

Con 14 años su madre advirtió que no le gustaban los estudios y lo puso a trabajar en una fábrica de galletas

Cuando tenía 14 años, un día su madre –que trabajaba por entonces en una fábrica de regalías y golosinas en general– lo llamó a capítulo para preguntarle: «¿Qué tal los estudios?». A lo que respondió. «Mamá, ¿por que me dices eso?». «Es que nunca te veo con los libros debajo del brazo». Aquella conversión deparó que a la semana siguiente la madre lo citara para preguntarle la lección. Dicho y hecho. Llegado el día, Manolito, como lo llamaba su madre, reconoció que lo de él no eran los estudios. «Ella era lista como una tea».

Manolo Fariña, propietario de Floristería Bonsai. / Andrés Gutiérrez

Aventura holandesa

Susana, su progenitora, le dijo que no se preocupara, pero supiera que «no hemos venido a Holanda a perder el tiempo». Al día siguiente, la mujer, con una traductora, se plantó en el ayuntamiento del pueblo holandés donde residían para hablar con el alcalde y pedir la autorización para que su hijo con 14 años pudiera trabajar. «Al día siguiente estaba Manolito empaquetando galletas, sin traumas, ni psicólogos ni nada». «Cierro los ojos y veo al dueño de la empresa», cuenta con verbo fluido.

Manolo, y su familia, regresan de Holanda cuando el tenía 18 años. «A mi madre le entró la magua de volver a la tierra; siempre se lo eché en cara. ¿Para qué nos trajiste aquí? Enfermó, se puso melancólica y arrancamos». Entró a trabajar en el Anexo de Galerías Preciados, donde llegó a ser jefe de sección. «Tenía a veintidós trabajadores a mi cargo; junto con Sánchez éramos los encargados de este establecimiento» que era obligada referencia en elSanta Cruz de los noventa. «Fue un tiempo feliz».

Manolo Fariña, propietario de Floristería Bonsai. / Andrés Gutiérrez

Y la vida cambió

Manolo cuenta: «Luego ya cambié un poco de vida, ¿sabes?. Primeramente me casé, tuve dos hijas, tengo dos nietas... Después la vida me cambió, me enamoré del tío con el que estoy y llevo treinta y cinco años con él. O sea, le jodí la vida en ese momento a mi mujer, pero las cosas fueron así. No engañe a nadie». Y ya van 35 años con Francisco Javier García Acosta, palmero... «¡Ajaaaa!», dice Manolo. «Estando en el Anexo de Galerías iba mucho un tío por allí, y quizás empecé a despertar lo que tenía y lo que se tiene pero que nunca... Y él me miraba y me miraba, y yo me preguntaba... ¿este tío qué quiere? Hasta que al final un día, en el bar Plaza que estaba en frente de la central de Galerías Preciados, los jefes de sección nos fuimos a tomar una caña y me lo cuento, y me dije. ¡Bueno... ¿y este qué quiere aquí?!. Empezamos a hablar y ahí empezó todo lo demás».

"A mi madre le dio una fatiga cuando le dije que maricón, al despertar salió en mi defensa con mi padre" Manolo Fariña — Propietario de Floristería Bonsai

«Esta situación la viví muy normal porque siempre he sido un tío muy adelantado a mis tiempos, y me daba lo mismo tres que ochenta, pero lo pasé muy mal por mi familia, sobre todo con mi madre. Por mi mujer no porque le fui clarito: mira, Mari, pasa esto. Yo me voy, búscate un tío que te haga feliz y sean felices todos, y de hecho hoy por hoy mi exmujer es mi mejor amiga». Por aquella época sus hijas tendrías 8 y 10 años. «La peor que lo pasó fue mi madre. Un día llegué a Arafo, me senté en el pollo de la cocina cuando mi madre estaba traquinando y le dije: mamá, te voy a decir una cosa. ¿Qué pasó, Manolito?, preguntó ella. Que soy maricón. ¿Cómo, qué estás hablando, tú estás loco?, me dijo, y mi padre diciendo lo normal de aquellos hombres mayores de campo: yo en mi casa no quiero maricones. Recuerdo que mi hermana Rosi le daba cachetadas y agua a mi madre para recuperarla de la pérdida de conocimiento. Cuando se despertó, mi madre, que era una fiera mala, se levantó, cogió a mi padre por la pechera, lo empotra contra la pared y le dice: te callas la boca, que eso fue lo que tu me hiciste y lo que parí yo. Por lo tanto, aquí no se hable más de eso. Es nuestro hijo. Y aquí se acabó».

Manolo refiriere a otro episodio familiar que habla del temperamento de su madre. Su padre, que trabajaba en galerías de agua, cobraba todos los viernes y en una ocasión se gastó parte del salario en los bares. Cuando entró en la casa, Susana le reprochó a ver cómo iba a comer la familia la semana siguiente entre reproches de golfo y sinvergüenza. «A mi padre no se le ocurrió otra cosa, conociéndola cómo era, sino darle una cachetada. Escucha lo mejor: mi madre estaba planchando, cuando se agachó, le mandó con la plancha en la cabeza, más nunca la tocó. Le metió la ropa en una saca de papas y lo echó para casa de la madre, que le dijo que no lo quería allí. Hizo la turné por la casa de las seis hermanas hasta que acabó después de quince días arrodillado pidiéndole perdón a mi madre. Ella le dijo que lo perdonaba, pero le advirtió que como la volviera a tocar, lo mataba. Era tremenda mi madre».

También agradece el apoyo de su hermana cuando lo ayudó a salir de su etapa de oro. Le bastó una visita a Proyecto Hombre para prometerle nunca volvería. Y así fue. «Si cuando quieres salir no tomas decisiones severas, no sales nunca».

Manolo Fariña, propietario de Floristería Bonsai. / Andrés Gutiérrez

15 metros cuadrados de arte

Antes de que cerrara el Anexo de Galerías, Manolo cuenta que se enamoró de Fran, como llama a su pareja, y «empezamos a gastar más. El sueldo de él, que es funcionario, era poco y el mío menos todavía. Y nos propusimos montar un negocio. Pensamos una tienda de decoración, pero no encontramos local, sino uno muy chiquitito en la calle Méndez Núñez que ahora es una barbería, y empezamos. Cuando lo ví dije que lo único que se podía montar era una floristería porque solo cabía un ramo y una corona, sin tener conocimiento de nada. Tenía 15 metros cuadrados».

«Al final nos fue bien –de hecho se trasladaron a un local mayor, también en Méndez Núñez–, nos fuimos para adelante. Me fui a hacer cursos a Madrid, Alemania, Holanda. En Madrid me formé con Rafael Garrido, que era uno de los máximos exponentes de la historia del arte floral en ese momento; ya perdí la cuenta que llevo en esto».

Manolo goza del respeto y la admiración no solo como vecino de El Toscal, sino por su labor profesional. De los cientos, miles de trabajos realizados en 35 años de profesión, recuerda cuando en 1992, se encargaron engalanar el teatro Guiméra con motivo de su reinauguración. «Hice unas bolas austriacas tremendas de rosas en el escenario, en el hall, en el foyer... Eso fue espectacular. Y luego en el parque, que fui ocho veces ganador de arreglo florales». Y lamenta en referencia a la feria del García Sanabria que se organiza por las Fiestas de Mayo: «eso se ha convertido en una tienda de marujas para vender cuatro plantitas, matitas, turrones, galletas... y eso no sirve».

La burocracia y la dificultad de presentar una factura para poder cobrarla lo ha llevado al hastío. «¿Quién puede pretender que una tienda pequeña, en la que yo me estoy pinchando los dedos haciendo coronas, tiene una secretaria para mandar por ordenador las facturas? Y he tenido que ir a una gestoría para que me hagan ese trámite...». «Desde principios de año estoy anunciando el traspaso, pero nadie quiere coger la floristería; estoy liquidando todo mitad de precio y lo que no salga lo meto en una bañera en la calle y me pongo con un martillo a final de mes», se ríe. «Nadie quiere pincharse los dedos con las rosas; la gente joven no quiere trabajar, todos son tiktoker, influencer...».