Los barrios de Azorín y Somosierra exigen centros de acogida en otros municipios

Las asociaciones de vecinos de los barrios de Somosierra y Azorín, en el punto de encuentro de los distritos Salud-La Salle y Ofra-Costa Sur, trabajan en la elaboración conjunta de un documento que pretenden remitir tanto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como, en particular, al Cabildo de Tenerife, para instar a la Corporación Insular a la puesta de marcha de la red de centros para la acogida de personas sinhogar, tal y como se aprobó en el pleno de la capital tinerfeña hace un año.

Arturo Plasencia, del colectivo Somosierra Activa, asegura que, de común acuerdo con la otra asociación de vecinos de Azorín, se consensua un documento en el que se advierte a las autoridades de la situación que afecta a ambos barrios por la presencia del Centro Municipal de Acogida (CMA), popularmente conocido como albergue que provoca problemas de habitabilidad.

El presidente de Somosierra Activa hace una diferencia entre los dos perfiles que existen entre los usuarios del albergue, aquellos que demandan una vivienda y otros que precisan un tratamiento, y hasta un seguimiento y acompañamiento para poder superar enfermedades o adicciones.

«Es necesario descongestionar la zona, dado que Santa Cruz es el único municipio de toda Tenerife que cuenta con un Centro de Acogida de estas características y se atiende en esa zona a personas tanto de otras localidades de la Isla como de otros lugares de España y el extranjero».

Desde Somosierra Activa se pide al Cabildo de Tenerife que se cree una red de centros insulares de acogida para suplir la falta de medios de otros ayuntamientos y que garantice que los usuarios no pierdan arraigo. «Entendemos que otras administraciones municipales no tienen recursos económicos y es necesario la implicación del Cabildo para garantizar la puesta en marcha de estos centros, para que no toda la carga social recaiga en este lugar de Santa Cruz», explica, a la vez que lanza una reflexión sobre hasta qué punto «se ha normalizado, o se han acostumbrado, a vivir con este problema de habitabilidad que parece que solo es responsabilidad de los vecinos de Azorín y Somosierra y competencia del Ayuntamiento de Santa Cruz».

Los vecinos reconocen la mejora de la limpieza y piden habilitar recursos en otros municipios

Reitera Arturo Plasencia que es necesario «desmasificar el Centro Municipal de Acogida, que fue concebido en una realidad que en poco o nada corresponde con el incremento que soporta en los últimos años». «El albergue tiene una capacidad limitada, que incluso se ha incrementado gracias al esfuerzo de las políticas sociales emprendidas desde del Ayuntamiento de Santa Cruz, pero la realidad es que hay un número de personas que pernoctan a la intemperie en las calles tanto de Azorín como de Somosierra». «Pedimos políticas activas que permitan atender a todas esas personas que están en la vía pública y entendemos que la Corporación de la capital tinerfeña ha llegado a un límite y deben entrar en concurso otras instituciones». De ahí la posibilidad de que el Cabildo de Tenerife se implique para abrir centros de estas características que garanticen el arraigo a personas que llegan a la capital aunque son del Norte o del Sur de la Isla».

«Estamos ante este problema de habitabilidad porque hay más demanda que oferta y mucho se quedan por fuera del Centro Municipal de Acogida», añade el presidente de la asociación Somosierra Activa, a la vez que alerta que «muchas veces se confiere esta responsabilidad a Santa Cruz por ser la capital de la Isla cuando se trata de una situación en la que todos deben implicarse, habilitando centros de acogida que pertenezcan a una red insular que puedan tener su sede en Puerto de la Cruz, Adeje o Arona».

«Entiendo que al ser un asunto social, que va más allá del turismo, algunos no lo vean tan atractivo a la hora de dar una solución, pero es preciso demostrar la solidaridad, desde un compromiso que debe ser serio, dando respuesta a dónde y cuándo aportar las instalaciones para dar respuesta a estas situaciones», añade el dirigente vecinal de Somosierra.

«Es necesario aportar una solución y abandonar esta situación de normalizar o dar por bueno el caso de personas que pernoctan en la vía pública», advierte el presidente de Somosierra Activa.

En su apuesta por «empezar a dar soluciones», Arturo Plasencia destaca el esfuerzo realizado tanto por el Ayuntamiento de Santa Cruz con la dotación de servicios al Centro Municipal de Acogida que se localiza en el barrio de Azorín, entre otros recursos que se desarrollan para personas sin recursos, a la vez que pone en valor la paciencia y buena predisposición de los vecinos tanto de Somosierra como de Azorín ante una situación que afecta no sólo a esta zona de la ciudad sino a todo el municipio, para reiterar la necesidad de que administraciones supramunicipales como el Cabildo se sumen en la búsqueda para proveer de recursos a otros ayuntamientos, estableciendo lugares de referencia por comarcas de la Isla.

Vecinos del barrio de Azorín reconocen los esfuerzos realizados desde Servicios Públicos, del Ayuntamiento de Santa Cruz, para la mejora de la limpieza de la zona, o incluso secundando la petición de cerrar el parque Manuel Castañeda, para evitar que se pernocte ahí, pero demandan una serie de políticas sociales que atiendan a quienes no tienen un techo.