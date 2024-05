Santa Cruz celebra el Día de Canarias por todo lo alto con ferias, talleres y conciertos

La capital tinerfeña puso el broche de oro a su programación de las Fiestas de Mayo en el Día de la Comunidad Autónoma con tantos escenarios y lugares de actividades como islas tiene el Archipiélago, incluida La Graciosa.

En la víspera, se celebró la primera de las dos jornadas de la Feria del Vino Bienbebidos, en la calle de La Noria; la Feria Dreamer o de marcas en la plaza de la iglesia de La Concepción, o los talleres del salto del pastor, juego del palo y la exhibición infantil de Lucha Canaria a cargo de Los Campitos bajo la dirección de Paula Álvarez.

Al mediodía, el alcalde, José Manuel Bermúdez, comenzó su ruta por el corazón de la capital. Entre los deportes canarios, la luchada institucional cerca de la charca de la plaza de España, para seguir a la iglesia de La Concepción, con el campeonato organizado por Kiko; hasta imbuirse en laFeria del Vino que volvió a recuperar SantaCruz. Luego, a la exposición de animales, en el Campo Castro, para regresar a La Alameda, donde se celebró el concurso de comidas típicas.

A mitad de camino entre la charca, el monumento a los Caídos y Correos, fue el punto de encuentro de la comitiva municipal para arrancar el recorrido. Y el equipo de gobierno rompió la ‘unidad de ropa’: el alcalde, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y la responsable de Viviendas Municipales, Belén Mesa, de punta en blanco con vestimenta tradicional, mientras que los cinco populares –Carlos Tarife, Zaida González, Alicia Cebrián, Santiago Díaz y Carmen Pérez– acudieron de calle, y hasta quedaron fuera de una de las fotografías de familia de los políticos. «Como si fuéramos sillas», se le escapó a alguno, mientras se sumaban dos consejeros insulares: José Carlos Acha, de Cultura, y Yolanda Moliné, de Deportes. Otro reproche nacionalista: cuando tocaron a la puerta de Acha no les dio dinero feria del vino...

De la lucha canaria, al mercadillo de la plaza de España. Junto a los artesanos Julia Castro o Santiago Afonso... Edelmira Alonso –Delmi, para amigos y conocidos– que invitó al alcalde a cortar el queso. «¡Vamos, patrón!», lo convidó, mientras Bermúdez él respondió: «que no sea el primer queso de parto», mientras sonaba una banda sonora de película en el escenario de la plaza de la Candelaria a cargo de Jazztamos.

Frente al Olympo, Mayores del 2000, de Urbano García, interpretaba unas isas; era uno de los grupos foklóricos que movilizó Fiestas para ambientar las calles.

Antes de llegar a la Feria del Vino, en La Noria, el alcalde visitó el remodelado local de la agrupación musical Sabor Isleño. «Lo dejaron cojonudo, del diez; ya era hora después de tanto tiempo esperando», dijo su presidente, el carnavalero Pedro Ortega.

Mientras unos nacionalistas estaban de foklore, otros estaban de campaña. Por la plaza de la iglesia pasó el candidato a las elecciones europeas Carlos Alonso, quien estuvo flanqueado por las promesas de la política municipal Javier Rivero y Charín González; aunque no son del PP, no iban vestidos de mago, sino con ropa informal para que no se mezclara el mensaje.

Ya en la calle de La Noria, por debajo del comedor social, unas carpas para la degustación y talleres para catar desde gofio a quesos o mojos. Rumbo a los arcos del puente Serrador, puestos de restaurantes de cocina de autor, como La Chachi Cocina Bar y su ropa vieja de pulpos, que trajo al recuerdo la que hacía hace décadas Miguel El Potaje en la Fufa, murga que curiosamente este jueves estaba cerrada, no así la Peña del Lunes. De haber un premio a la innovación lo ganaría por su originalidad El Lagar de La Noria con su ensaladilla de papas con costillas.

Cuando llegó Bermúdez a la plaza de la iglesia ya Carlos Alonso se había marchado y solo quedaban Javier Rivero y Charín González. De nuevo, a cruzar la plaza de España hasta la Alameda. Por el camino, José Víctor Afonso, del colectivo Bienmesabe, que también participaba animando las calles. En el concurso de comidas típicas, la presencia de Bermúdez despertó aplausos y hasta gritos de ¡viva! al alcalde, «el mejor de Tenerife».

Para cosa bonita, las canciones 'sinfónicas' extraídas del folklore canario y que interpretó la Banda de Música Unión y Amistad junto a la agrupación folklórica Acorán. Allí, en primera fila, Tere Reyes, presidenta de la murga Marchilongas, quien se recreaba en su hijo Nuazet, quien dejó atrás su militancia en Bambones para actuar con el grupo folklórico Acorán.

Luego, de nuevo a cruzar la charca para que el regidor se acercara a la zona de juegos infantiles habilitada frente a Correos. También presidió los actos vespertinos, por lo que no acudió en Las Palmas a la entrega de los Premios Canarias del Gobierno entre los que se encuentra la galardonada Goya Alonso, alcaldesa de Anaga, y delegó en Gladis de León, la concejala de distrito para acompañar a la homenajeada

Premios Canarias de Santa Cruz

La sesión de tarde comenzó con la colocación de las sillas en toda la plaza de La Candelaria, bajo una solajera mientras Sabandeños primero y luego la parranda La Chasnera probaron sonido durante más de una hora; Junto a la referida actuación llegada del Sur, el humorista Kike Pérez antes de entregar los Premios Canarias de Santa Cruz que recayeron en la rondalla más antigua de la capital tinerfeña, Masa Coral Tinerfeña, que preside Coriolano González y en reconocimiento del impulso desde 1935 del baile de magos, y en el artesano Juan de la Cruz, por su defensa de tradiciones y costumbres canarias por lo que se ha convertido en un referente en la divulgación del estudio y correcto uso de la vestimenta tradicional canaria.

Como colofón, Los Sabandeños pusieron el broche de oro de las Fiestas de Mayo, en el Día de la Comunidad Autónoma, con el Pasodoble Islas Canarias mientras en las pantallas se proyectaba la bandera del archipiélago y cañones lanzaban al aire confetis y serpentinas con los tres colores del emblema del archipiélago, en uno de los momentos más emocionantes de la velada. Y la plaza, de bote en bote.

Una exhibición de orgullo y sentimiento de propiedad.