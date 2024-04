Queremos Movernos pide el servicio de baño adaptado en Valleseco

El colectivo Queremos Movernos asegura que la nueva zona de baño habilitada desde el pasado 10 de marzo en Valleseco, cumpliendo un viejo anhelo de la población, es accesible pero, sin embargo, «no la pueden disfrutar las personas con discapacidad».

Después de reiterar que «la accesibilidad está garantizada, tal y como pudimos comprobar en la visita a la obra realizada por invitación de la Autoridad Portuaria», la portavoz de Queremos Movernos, Ana Mengíbar, lamenta que haya caído en saco roto su petición para que se pusiera en marcha en la plaza de Valleseco el servicio adaptado de baño, tal y como se desarrolla en Las Teresitas. "Desde su recepción hemos preguntado al Ayuntamiento de Santa Cruz si tienen previsto prestar el servicio de ayuda al baño, en dos ocasiones: la primera vez a la concejal de Bienestar Social, Rosario González, quien se encontraba en una tertulia de radio y limitó su respuesta a indicar que ese servicio se está prestando en Las Teresitas, algo que ya sabemos, sin dar respuesta a nuestra pregunta. Posteriormente remitimos un correo electrónico a la responsable del Programa de Discapacidad del IMAS, el día 22 de marzo, con intención de saber la respuesta para informar al colectivo y que pudieran hacer uso de la zona en Semana Santa, si se estuviera prestando el mencionado servicio. Nuestro correo tampoco ha tenido respuesta".

«Entendemos que la cesión a Santa Cruz se hizo para el uso y disfrute de todos los ciudadanos y no sólo de aquellos que no presentan discapacidad. Por tanto, y al no obtener respuesta municipal, hacemos pública nuestra reclamación para que se preste este servicio en Los Charcos. No hacerlo supone discriminación por razón de discapacidad e incumplimiento de la legislación vigente en materia de discapacidad», añade Ana Mengíbar.

«Una ciudad que dice haber decretado la accesibilidad universal no debe dejar la intención en el papel. Debe materializarlo», concluye la portavoz de Queremos Movernos.

"Fijación con Santa Cruz"

La concejala del IMAS, Charín González, como reconoce el colectivo, la infraestructura es accesible, «el problema es cuando hay marejada o mar de fondo. Pero eso pasa enSanta Cruz y en toda la isla, ¿o es que las piscinas de Bajamar son accesibles cuando entra la marejada? No es el caso».

«De verdad, creo que la fijación de Queremos Movernos hacia Santa Cruz en negativo es destacable, porque lo que se tienen que ver son los aspectos positivos: que se están creando nuevos espacios, que Santa Cruz de Tenerife es la única ciudad que cuenta con un servicio de baño adaptado con el que incluso vamos a buscar a las personas a su propio domicilio ya sea en el piso que sea. Se acude, se les acompaña en la playa y se les regresa a su vivienda».

Charín González asegura que «todos abogamos por la accesibilidad universal, pero no solo en Santa Cruz de Tenerife. «Yo, como responsable de discapacidad, me ocupo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pero también creo que Queremos Movernos debería preocuparse por las personas con discapacidad de toda la isla, no buscar siempre el error y el fallo en Santa Cruz».

Respecto a Valleseco, quienes lo precisen tendrá a su disposición un servicio de vigilancia y préstamo de silla anfibia: «van a contar con el apoyo necesario para el baño», asegura la concejala. «Ven a disfrutar del mar en la playa de las Teresitas es un proyecto del IMAS que abarca mucho más que el baño adaptado».