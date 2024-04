El exedil de Vox en Santa Cruz asegura que éste es el «partido de la mentira»

El exconcejal de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Juan Manuel Hermoso, que el pasado miércoles abandonó el partido para pasar a ser edil no adscrito, denuncia que un afiliado de la formación conservada ha intentado agredirle «ante varios testigos». Asimismo, Hermoso cuenta que desde que tomó la decisión de solicitar la baja como concejal de Vox, ha recibido numerosos insultos y críticas. Ante esta situación, comenta que continuará trabajando para el municipio y para sus vecinos, «ahora desde la libertad», y afirma que estos «ataques» no le impedirán seguir adelante. Hermoso asevera que Vox es el «partido de la mentira», que no cumple lo que promete. Afirma que lo han tratado como un «cero a la izquierda» y que no han contado con él.

«Ha sido muy duro acudir a los plenos sin saber que presentaban mis antiguos compañeros, qué es lo que iban a defender. He tenido que trabajar en la sombra con otros partidos políticos para ayudar a los vecinos de Santa Cruz, que es lo que realmente importa, para lo que realmente estamos aquí. El pueblo me ha votado y seguiré estando en esta Corporación local, trabajando ahora de manera independiente, sin tener que esconderme, sin pedir permiso», explica el exconcejal de Vox.

El pasado miércoles, Juan Manuel Hermoso presentó la solicitud de baja como concejal de la formación conservadora en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pasando a ser edil no adscrito. Hermoso alega serias discrepancias con la manera de tratar los asuntos municipales desde la dirección regional y nacional del partido. El grupo de Vox en el Consistorio estaba formado por tres ediles. Los otros dos son Alejandro Gómez Rodríguez y Luis De Los Reyes Sosa-Tolosa Del Valle.

Hermoso ya había manifestado en varias ocasiones, en los pasillos del Ayuntamiento, sentirse incómodo con algunas de las decisiones tomadas por su partido en las sesiones plenarias, como no apoyar las mociones contra la violencia machista.