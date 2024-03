La parroquia de La Concepción, ‘el alma de Santa Cruz’, prepara su procesión más antigua

En la parroquia matriz de La Concepción, ‘el alma de Santa Cruz’ –como la define el historiador Juan Alejandro Lima, se alterna los últimos preparativos de los tronos para los pasos que procesionarán esta Semana Santa que arranca el Domingo de Ramos, con la visita de los turistas al templo del que nacieron el resto de iglesias de la capital en el transcurrir de los últimos cinco siglos.

Junto a la capilla penitencial, a la entrada por la puerta principal, el sacristán, Ángel Jorge Hernández, organiza el montaje de la urna del Santo Entierro que desfilará por las calles de la capital el Viernes Santo, día 29 de marzo, a partir de las 20:00 horas. Con rigor, y sin ánimo de incurrir en grandilocuencia, Daniel García Pulido, técnico especialista del Fondo de Canarias de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, asegura que esta procesión se trata de una de las más antiguas y la de referencia de cuantas se mantienen en la actualidad.

En el templo, sentada en uno de los bancos cercanos a la capilla penitencial donde comienza el montaje del trono del Santo Entierro, una turista ‘chapurrea’ en un ‘hipaninglis’ y pregunta al sacristán: «¿Preparando la fiesta?». Ángel, con tono solemne, aclara: «Fiesta, no. Pasión y muerte. Y el domingo, de Resurrección, si fiesta».

Junto al sacristán, un pequeño grupo de colaboradores procede al montaje de la urna del Santo Entierro, una de las joyas de orfebrería que custodia La Concepción, destaca su párroco, Juan Manuel Yanes, quien el próximo mes de agosto celebra cuatro años al frente del templo después de doce en María Auxiliadora y una amplia labor pastoral desde su ordenación. Natural de El Escobonal (Güímar) y entusiasta de la historia de su pueblo, a sus 66 años recuerda cuando un sacerdote le dijo que con ocho que tenía cara de cura, y no se equivocó. Después de cursar estudios en San Pío y luego en el instituto Tomás Iriarte, culminó su formación como maestro en el Hogar Escuela –donde se impartía Magisterio de la Iglesia– e incluso dio clases en la escuela pública antes de ordenarse como presbítero. Además de párroco de La Concepción, también vicario episcopal para Santa Cruz desde el año 2010. Juan Manuel Yanes pone en valor del patrimonio religioso e histórico de La Concepción como parroquia matriz y el único templo de cinco naves enCanarias, que cuenta con catorce retablos, tal vez la quinta parte si se compara las tallas que se custodian en ellos –cada uno tiene entre tres o cinco imágenes–, más las que se guardan en dependencias parroquiales.

Juan Manuel Yanes muestra su pasión por la historia y recuerda la importancia que supuso para Santa Cruz el desarrollo turístico del puerto capitalino, que se tradujo en el impulso como capital de la Isla en el caso de La Concepción en su paulatina ampliación, donde fue decisiva la construcción de la capilla del Carmen, donde semanas atrás se presentó el restaurado retablo.

Ocho pasos

Desde el primer templo de Santa Cruz parten ocho pasos: La Soledad, que sale en procesión este Viernes de Dolores; El Predicador, el Domingo de Ramos; elSeñor de la Cañita, el Lunes Santo; El Nazareno –que protagoniza el cartel de esta edición de la Semana Santa– y participa en la procesión del Encuentro, el Buen Viaje y el Santo Entierro, el Viernes Santo, además de La Macarena y El Cautivo, que protagonizan la tarde-noche del Jueves Santo. Salvo en estos dos casos que montan los cofrades de La Macarena y El Cautivo, de resto se encargan del montaje el sacristán y los colaboradores de la parroquia matriz.

Ángel, que llegó a la iglesia cuando Mauricio González estaba al frente del templo, organiza al grupo que se encarga de armar la urna del Santo Entierro. Como si de un puzzle se tratara, montan sobre el carro las piezas de esta joya de la orfebrería que se remonta al siglo XVIII, donada por la familia Rodríguez Carta, una de las tres grandes benefactoras de La Concepción junto a los hermanos Logman y la familia Estévanez.

Antes de sacristán, Ángel trabajó en los astilleros de Nuvasa, lo que motivó que dejara atrás su pueblo natal de La Matanza, para instalarse en el barrio santacrucero de María Jiménez, donde incluso fue instructor de la escuela del palo que se puso en marcha. «Participé en una de las reparaciones del Correíllo La Palma», cuenta casi con el mismo orgullo de su pertenencia a La Matanza, donde ya con ocho años, de la mano de su madre y sus tías, cultivó la devoción por la Virgen de ElRosario. Quién le iba a decir entonces que iba a recalar en la parroquia de La Concepción como sacristán...

Antes, Ángel estuvo vinculado a la parroquia de San Juan, en La Laguna, y también precisa que es hermano del Santísimo de la Catedral de La Laguna, para apostillar: «desde pequeño, siendo niño en La Matanza, yo era un ratón de iglesia», cuenta con humor.

El valor de los colaboradores

En el montaje de la urna del Santo Entierro, José Antonio, uno de los más de veinte colaboradores del templo matriz que pone al servicio su magisterio como electricista. Igual participa en la instalación de los cables como echa una mano en el montaje del trono desde hace ya más de cinco años.

Ocurre igual con el matrimonio formado por Guillermo González y Encarna Ávila, que además de colaboradores de La Concepción, también son cofrades. Él, costalero de La Esperanza Macarena; ella, de Nuestro Padre Jesús Cautivo. «¿Sabes cómo comencé aquí?», interpela al visitante Guillermo. «Estábamos en la murga infantil Lenguas Largas haciendo los disfraces y el recordado Blas, uno de los padres de los niños, me dijo que yo servía para costalero. Casi sin saber lo que me decía, esa tarde vine a La Concepción, y a partir del día siguiente me sumé a los ensayos y llevo ya nueve años».

Mientras continúa en montaje de la urna delSanto Entierro, Guillermo cuenta: «anoche llegué reventado a casa». Como costalero de La Macarena participó en el primero de los dos ensayos específicos que se organizan para preparar la salida del trono, que se tiene que realizar de forma milimétrica y siguiendo las instrucciones del capataz, Paco Cortés, también vinculado al mundo del Carnaval como fundador de la murga infantil decana Los Rebeldes.

«Es una obra de arte» la labor de entrar los tronos por el arco que está debajo del campanario, cuenta el párroco de La Concepción, que no se cansa de elogiar la labor de los costaleros.

Encarna Ávila, esposa de Guillermo y padres de Yureima y Acerina, se sumó como costalera de El Cautivo hace cinco años, y participa también en el montaje de la urna del Santo Entierro, mientras precisa que han colaborado en la instalación del resto de pasos que procesionan en la Semana Santa desde la parroquia de La Concepción. El ambiente recogido del templo, pese al paso continuo de más turistas, no le impide hacer una mención al Carnaval.«Cuando acabe esto no te olvides para que nos eches una mano que estamos buscando niños porque vuelve a salir la murga infantil Los Rebeldes», emplaza Encarna.

Junto a José Antonio y Guillermo, Ángel se sube al trono para finalizar el montaje de las piezas. «Esto es de gran valor; creen que era de talleres de La Orotava o La Laguna porque en Santa Cruz no había orfebres», comentan con el peso de ser herederos de un arte que se expone en la iglesia matriz.

Festividad de San José

El sacristán reparte protagonismo entre las imágenes que se custodian en La Concepción y, en particular, precisamente este 19 de marzo, pone sus ojos en San José. «Hace cinco años, cuando comencé a trabajar aquí, recuerdo que llegó el día 18 de marzo y me pasé todo el día esperando que alguien viniera con un ramito para enramar a San José... no llegó. Desde ese día le prometí que mientras yo estuviera aquí no le iban a faltar flores», cuenta Ángel, que ha contado con la complicidad de Dailos Rodríguez para engalanar al santo.

Historia viva

Muchos son los colaboradores del templo matriz que participan en la limpieza y mantenimiento de la iglesia que realizan de forma gratuita y la satisfacción de compartir experiencias. «El Viernes Santo nos volvemos a reunir en las dependencias parroquiales en la comida de vigilia», cuenta el sacristán, que da ‘el menú’ de ese día: bocadillo de sardinas, huevos duros, pan y vino. «El año pasado nos reunimos unos veinte colaboradores», pone en valor Ángel.

En la historia de la Venerable Hermandad de la Santa Cruz y el Santo Entierro –que se creó en el año 1937 siendo párroco del templo el jesuita Luis María de Eguiraun –que estuvo al frente de la iglesia matriz de 1934 a 1985– ha jugado un papel fundamental en su historia José Arturo Navarro Riaño, quien hasta hace unos años fue hermano procurador durante más de tres décadas, un enamorado del patrimonio que defiende la máxima de que «no se puede amar lo que no se conoce».