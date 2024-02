Santa Cruz planea un nuevo modelo de baño para evitar las riadas de orines

Con el fin de intentar evitar las riadas de orines por las calles durante los bailes del Carnaval chicharrero, tanto de noche como de día, el Ayuntamiento de Santa Cruz anuncia que el próximo año se instalarán más baños, así como nuevos modelos. En este sentido, el concejal responsable de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, explica que desde su área se está estudiando un sistema de aseos femeninos «abiertos», cuyo uso es más sencillo, rápido, cómodo y limpio.

«Está claro que tenemos que buscar una fórmula para intentar que todos los carnavaleros utilicen los aseos públicos que se instalan en las calles, evitando así que se orine por cualquier lugar», manifiesta el edil. Éste recuerda que, en esta edición de la fiesta, se instalaron más de 340 urinarios en distintos puntos del cuadrilátero del Carnaval, aunque también admite que «éstos pueden resultar insuficientes, si tenemos en cuenta que en una jornada de la fiesta se pueden reunir unas 400.000 personas».

En este sentido, Carlos Tarife insiste en que en la próxima edición se incrementará el número de aseos y se buscarán modelos cuyo uso resulte sencillo y limpio, sobre todo para las mujeres. «Pero también debemos hacer un llamamiento a los carnavaleros para que no se desesperen al hacer cola y para que no lleven al límite la vejiga, y así puedan esperar. Evidentemente no podemos colocar 200.000 baños, por lo que la población debe concienciarse de que no se puede estar orinando en cualquier esquina», manifiesta el concejal.

Modelo de baños que se pretende instalar en Santa Cruz. / E. D.

El también primer teniente de alcalde aprovecha para recordar, aunque en este Carnaval sólo se puso una multa por orinar en la calle, que durante la fiesta chicharrera no se suspenden las ordenanzas municipales. Las sanciones por miccionar en la vía pública, ya sea Carnaval o no, pueden llegar hasta los 750 euros.