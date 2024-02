CaixaBank abre un centro ‘todo en uno’ para dar servicio a 22.000 clientes

CaixaBank abrió ayer en Santa Cruz de Tenerife un centro all in one, que significa todo en uno. La entidad pone así en marcha un centro financiero y económico referente en la ciudad, el primero de este concepto en la Dirección Territorial de Canarias, que dirige Manuel Afonso desde hace más de un año, y el noveno de toda España, que dará servicio a cerca de 22.000 clientes. Con más de 2.600 metros cuadrados, dispone de todos los elementos de diseño, tecnología y atención especializada que lo convierten en un nuevo concepto de experiencia de servicios financieros único en Europa, creado por CaixaBank con el objetivo de que la visita de los clientes se convierta en un momento especial y totalmente diferente, informa la entidad en un comunicado.

El espacio está ubicado en la céntrica sede de CaixaBank en la Plaza del Patriotismo de la capital tinerfeña, un inmueble emblemático por sus formas geométricas que con el paso de los años ha conseguido mantener su aspecto de vanguardia arquitectónica. Una de las características más destacadas de la nueva oficina todo en uno de Tenerife es que ofrece servicio a todos los segmentos de negocio de CaixaBank, tanto particulares como profesionales. En total, el centro cuenta con un equipo de 77 personas.

La planta baja acoge los espacios destinados a clientes particulares (con gestores expertos en banca retail o minorista), además de la Store Negocios y Microempresas. En la primera planta se ubican la Store Premier y el Centro de Banca Privada, además de una zona específica para los clientes wealth, es decir, los que tienen más de 4 millones de euros. Y en la tercera planta está el Centro de Banca de Empresas, la Store Pymes y el Centro de Instituciones.

La oferta de servicios incluye zonas específicas de atención diseñadas para cada tipo de cliente, más de 22 salas para reuniones privadas y lo último en tecnología, como cajeros de última generación y la mayor pantalla envolvente de todas las all in one de España, con 85 metros cuadrados en los que se proyectarán contenidos especialmente creados para el centro. Asimismo, cuenta con un avanzado sistema de auto check-in que permite identificar rápidamente a los clientes y avisar a los gestores a su llegada.

Las all in one (todo en uno en inglés) de CaixaBank son oficinas multicliente que integran especialistas de todos los segmentos, lo que permite ofrecer una experiencia ampliada al cliente. Pero, además, se diseñan asociando los valores compartidos de la entidad financiera con la sociedad en la que se ubican. En el caso de Tenerife, esos valores están representados en un espacio moderno en el que la tecnología se une con la cultura, las tradiciones y la diversidad de las Islas Canarias como inspiración y concepto arquitectónico. Un reconocimiento representado en forma de lámparas artesanales de cestería que muestran la diversidad del Archipiélago y que son la antesala al imponente lucernario de José Luis Toribio que corona la primera planta. Compromiso, cercanía y orgullo de pertenencia son valores de la sociedad canaria que la entidad financiera comparte.