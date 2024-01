El Ayuntamiento de Santa Cruz recibió un aviso del exceso de aforo en la sala Dubai un día antes de la celebración de la fiesta de Nochebuena, la cual fue desalojada por la Policía Local tras una avalancha de jóvenes, numerosos ataques de ansiedad y un desvanecimiento. Así lo ha confirmado este jueves, 11 de enero, la edil de Urbanismo, Zaida González, del PP, durante una Comisión de Control, a raíz de la comparecencia solicitada por el edil socialista Florentino Guzmán Plasencia para que se explicaran los hechos. González comentó que, según se recoge en los informes policiales, el que alertó de lo que iba a suceder fue un "representante de la propiedad" de la sala Dubai, situada en el Polígono El Mayorazgo y la cual ha sido clausurada por Urbanismo.

El concejal socialista ha denunciado que el Consistorio chicharrero no actuara antes de que se celebrara la fiesta, "a pesar de que ya tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir". Por su parte, la concejala responsable de la Gerencia de Urbanismo ha explicado que ni los técnicos, ni la Policía, pueden intervenir ni cesar una actividad hasta comprobar los incumplimientos. "Y así fue como actuamos. Cuando se comprobó que efectivamente se había superado el aforo, en más de un 400%, y que la sala presentaba una serie de incumplimientos para llevar a cabo ese tipo de evento, la Policía desalojó el local y suspendió la fiesta. Desde Urbanismo se cesó la actividad y se inició el correspondiente expediente sancionador, el cual sigue su curso", comentó la edil.

A medida que se tramita el expediente disciplinario incoado contra dicha fiesta, en el que Urbanismo propone una multa de 30.000 euros al "poner en peligro a los clientes", se van descubriendo nuevos datos sobre lo ocurrido con la organización del evento, promovido por Univerzzo. Según explicó ayer González, este asunto tiene tres protagonistas: el supuesto representante de la propiedad de la sala Dubai que avisó a la Policía; la persona que presenta la comunicación previa en Urbanismo para poder celebrar el evento en el establecimiento y que asegura ser el dueño del local en el contrato al que tuvo acceso EL DÍA, y el promotor de la fiesta de la pasada Nochebuena, Univerzzo.

En el contrato para la celebración de la fiesta de Nochebuena en la sala Dubai, de fecha 14 de noviembre y en el que figuran como firmantes el "arrendador" del local y el "arrendatario", el primero aseguraba que el establecimiento contaba con "todos los permisos requeridos por las autoridades competentes para la correcta realización del evento", para un aforo de "950 personas". La fiesta organizada por Univerzzo empieza a promocionarse en redes sociales, como un evento exclusivo, sin informar del lugar finalmente elegido para su celebración. Fue el mismo día, el 24 de diciembre, cuando los clientes se enteraron de que debían acudir al Polígono El Mayorazgo.

El 15 de diciembre, la persona que figura como arrendador del local en el contrato firmado para la celebración de la fiesta presentó en Urbanismo, según explicó ayer la concejal responsable del área, la comunicación previa para el uso de la sala para eventos, obteniendo una autorización de un aforo de 150 personas. La venta de entradas se seguía produciendo por parte de los organizadores de la fiesta.

El 23 de diciembre, un ciudadano, que se presenta en la Comisaría de la Policía Local como "representante de la propiedad de la sala Dubai", y que no es la misma persona que dice ser el dueño del local en el contrato con los organizadores de la fiesta, informa de que "tiene la constancia de que en su local se llevará a cabo una fiesta para numerosas personas", superando el aforo del mismo. Tanto es así, que se llegaron a vender 1.500 entradas, multiplicando por diez el aforo permitido. González comentó ayer en la Comisión de Control que el "representante de la propiedad de la Sala Dubai" quería dejar claro que él no tenía nada que ver en este asunto y que no era responsabilidad suya lo que allí iba a ocurrir.

El 24 de diciembre, antes de la celebración de la fiesta, los agentes de la Policía Local se trasladan a la sala Dubai y "allí se encuentran a la persona que presentó la comunicación previa y al promotor de la fiesta, detectándose incongruencias en sus declaraciones". "Lo que ocurre es que no se podía suspender nada aún, porque no se podía comprobar si existían incumplimientos".

Ya por la noche y en la madrugada del 25 de diciembre, el evento es desalojado y suspendido por la Policía Local, en colaboración con la Policía Nacional, tras producirse una avalancha de jóvenes, numerosos ataques de ansiedad y un desvanecimiento, al "superarse ampliamente el aforo autorizado". Además, los agentes, después de inspeccionar el local, detectan varios i ncumplimientos relacionados con la seguridad del mismo, en materia de extinción de incendios, salidas de emergencia y ventilación. Y la fiesta se celebra sin que la sala cuente con el correspondiente título habilitante.

El 27 de diciembre, la Gerencia de Urbanismo deja sin efecto la comunicación previa y da trámite de audiencia al ciudadano que la presentó, contra el que, además, se ha incoado un expediente sancionador de 30.000 euros, al "poner en peligro la seguridad de las personas". Éste se sigue tramitando y la concejala de Urbanismo no descarta que se puedan imponer más multas contra la sala Dubai, "pues se tiene constancia de que se han celebrado más eventos sin título habilitante". Con respecto al cierre definitivo de la sala Dubai, Zaida González comenta que si el responsable tramita toda la documentación correspondiente y el local cumple con todos los requisitos, éste podría volver a abrir sus puertas.

El concejal socialista Florentino Guzmán Plasencia denuncia que Urbanismo esperara a que se celebrara la fiesta para "tomar cartas en el asunto", a pesar de que "tenía conocimiento de la gravedad del mismo". "No entendemos que no se actuara antes, cuando se sabía que se habían vendido 1.500 entradas, cuando el propio dueño de la sala lo había advertido", manifestó el concejal socialista.

El grupo municipal de Vox, también en la oposición, lamentó la avalancha ocurrida en la sala Dubai y exigió más control para que "no se repitan estas situaciones". El edil Luis de los Reyes, que también solicitó una comparecencia ayer en la Comisión de Control sobre este asunto, apuntó que "lo que ocurrió aquella noche pudo haber acabado en tragedia".

La edil de Urbanismo insistió en que el Ayuntamiento no puede cerrar locales sin comprobar los incumplimientos. "Los técnicos y la Policía Local han actuado según la legalidad", agregó.