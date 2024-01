La edil de Movilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso (CC), ha denunciado en sus redes sociales ser víctima de un "ataque machista" por parte del concejal del PSOE, Florentino Guzmán Plasencia, este jueves, 11 de enero, durante una Comisión de Control. Éste, a su vez, ha denunciado ser víctima de un "ataque homófobo" por parte de Alonso.

Durante un debate sobre la situación actual del servicio de patinetes en la ciudad, a raíz de la comparecencia solicitada por la portavoz socialista, Patricia Hernández, Guzmán se dirigió a Evelyn Alonso diciéndole "señora, por llamarla de alguna manera". Comenzó de esta forma su intervención después de que la edil de Movilidad le acusara de "pasar todo el día en el gimnasio de la Policía Local, con su amiguito", cuando Guzmán era responsable del área de Seguridad, durante el año en el que Patricia Hernández fue alcaldesa de Santa Cruz.

La concejala de Movilidad ha indicado en sus redes sociales que el socialista Florentino Guzmán Plasencia "no tiene límites ni respeto". "Luego se les llena la boca de feminismo. Señor Florentino, si no me quería llamar señora, qué quería llamarme?". Evelyn Alonso exige al concejal del PSOE que, "si le queda dignidad", que pida perdón. La concejal del PP, Zaida González, también arremetió durante la Comisión de Control contra Guzmán, por la manera en la que se había dirigido a Alonso.

Por su parte, el concejal Florentino Guzmán Plasencia ha declarado que "tras esta falta de respeto, elegancia y ataque homófobo, cualquier tratamiento de señora o señorita sobra". "Y no voy a entrar a chapotear en le barro de la edil de Movilidad. No quiero hablar del uso inadecuado de las instalaciones de la Policía", ha apuntado.

Que los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz eleven el tono en sus intervenciones en el pleno y en las comisiones de control, para defender sus posturas, ya viene siendo algo habitual. Pero este jueves, 11 de enero, durante la primera Comisión de Control del nuevo año, el enfrentamiento llegó a tal punto, que la presidenta de la sesión, en este caso, la edil de Deportes, Alicia Cebrián (PP), tuvo que pedir orden en varias ocasiones, entre gritos y aspavientos de varios ediles.