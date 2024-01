Una vecina de Santa Cruz de Tenerife ha empezado a recoger firmas para exigir al Gobierno de Canarias que "regule y controle el uso de petardos, cohetes y demás pirotecnia en las Islas". Se trata de la activista Ana Mendoza, quien también lideró, en su momento, una iniciativa ciudadana para impulsar la rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, en la capital chicharrera. Esta nueva recogida de firmas, con la que se persigue "proteger a las personas con trastorno autista e hipersensibilidad sensorial y a las mascotas", se realizará a través de la plataforma change.org, redes sociales y "de manera física, recorriendo los municipios de Tenerife".

Mendoza señala que ha llegado el momento de que se regule de alguna manera el uso de la pirotecnia, para "controlar la venta de petardos y cohetes por y para personas no especializadas ni autorizadas por los ayuntamientos". Esta vecina ha realizado un llamamiento a los residentes en todos los municipios de la Isla y asegura que está recibiendo numerosos apoyos. "Está contactando conmigo muchísima gente. Estoy sorprendida. Y es que hay muchas personas que lo pasan mal con la pirotecnia sin control, así como los animales, sobre todo, perros y gatos", comenta.

Esta vecina insta al Ejecutivo canario a limitar la utilización de petardos y cohetes sobre todo durante las fiestas navideñas, "pues también se pone en riesgo la seguridad". "En estas Navidades, la situación ha sido insoportable. Muchas mascotas se han escapado asustadas, otras han sido atropelladas e, incluso, a un perrito le ha dado un infarto. En Santa Cruz, por ejemplo, han tirado fuegos artificiales en la avenida Veinticinco de Julio hacia el parque García Sanabria, lo que, además, supone un auténtico peligro", cuenta Mendoza.

La iniciativa no pide que se prohíba el uso de la pirotecnia, pero sí que se limite a determinadas fiestas y horarios. "Lo que no puede ser es que todo el mundo pueda tirar voladores todos los días y a todas horas. La gente está muy quemada con este asunto y por eso me he animado a recoger firmas. También llamaremos a los ediles de Bienestar Animal de todos los ayuntamientos de la Isla", concluye esta vecina de Santa Cruz de Tenerife.