Tres horas. Éste es el tiempo que han durado las entradas para el espectáculo de los Reyes Magos del Heliodoro Rodríguez López en las taquillas del estadio y en las oficinas de los distritos. En concreto, y según informa el Ayuntamiento de Santa Cruz, se han vendido en dicho corto periodo de tiempo las 18.000 localidades puestas a la venta. El acto para recibir a Sus Majestades de Oriente tendrá lugar en el Heliodoro el 5 de enero, a partir de las 17:00 horas, en el que participarán varios grupos coreográficos.

El Organismo Autónomo de Fiestas señala que las primeras en agotarse fueron las entradas que se expidieron en las taquillas del estadio Heliodoro Rodríguez López, donde, y tal y con informó EL DÍA, numerosos ciudadanos hacían cola desde la noche del jueves, 28 de diciembre. Éstas desaparecieron en menos de una hora. Las entradas se pusieron a la venta este viernes, 29 de diciembre, al precio de dos euros, en el estadio, desde las 8:00 horas, y en las oficinas de los cinco distritos, a partir de las 8:30. El número máximo de venta de entradas por personas fue de seis localidades.

El Ayuntamiento volverá a abrir las taquillas del Heliodoro el próximo viernes 5 de enero, desde las 15:30 horas, antes de que comience el espectáculo, para vender aquellas entradas que se hayan devuelto por no poder asistir al evento. En este sentido, desde el área de Fiestas, que dirige el concejal nacionalista Javier Caraballero, se insta a los ciudadanos que, finalmente, no puedan acudir, que devuelvan sus localidades para que otras familias, que no hayan conseguido entrada, puedan disfrutar de este acto. Los ticket se podrán entregar en las taquillas del estadio ese mismo día, a partir de las 15:00 horas.

El Consistorio chicharrero recuerda que la venta de las entradas se realiza con fines benéficos, por lo que toda la recaudación será donada a un total de diez organizaciones sin ánimo de lucro del municipio, vinculadas con la infancia. Se trata de las entidades: ONG (Organización No Gubernamental) Abrigos y sonrisas, Aldis Asociación para Prevenir y Sanar Enfermedades Infantiles, Asociación Asistencial ONG Sonrisas del Suroeste, Asociación de Intervención Social Atlántico (AISA), Centro Juvenil Encuentro, Apanate (Asociación Canaria del Trastorno del Espectro Autista), Nuevo Futuro, Asociación Asistencial Unidos por ti, Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), ONG Abora, AAVV Los Candiles, Ahete, Jaslem (Asociación Apoyo Personas con Síndrome Down), Anchieta Reinserción Menores, Funcasor, Pequeño Valiente, y Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife.

Cabalgata

El acto de bienvenida a los Reyes Magos, que se celebrará el próximo viernes, 5 de enero, contará con la participación de cerca de un millar de niños. A su término, se desarrollará la tradicional Cabalgata a lo largo de su recorrido habitual por las calles de Santa Cruz, para finalizar con la ofrenda ante el Belén instalado en la plaza de la Candelaria. En concreto, partirá de la Plaza de la República Dominicana (Avenida de Bélgica) y recorrerá las calles Asuncionistas, Ramón y Cajal, Galcerán, Plaza de Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina y la Plaza de La Candelaria. Los detalles de ambos actos serán dados a conocer este próximo jueves, día 4 de enero, durante un acto informativo que tendrá lugar en las naves carboneras de Valleseco.