El Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó este viernes, 15 de diciembre, en un pleno extraordinario, un convenio con el Cabildo para ejecutar diferentes obras en la capital en el marco del Plan Insular de Infraestructuras Deportivas Tenerife 2022-2026. La ciudad recibirá más de 1,5 millones de euros. Este convenio supone una inyección económica para un total de cinco proyectos en el municipio, en los que se invertirán más de 5,5 millones, y entre los que se encuentran la construcción del primer Pump Track de Santa Cruz, un espacio dedicado, fundamentalmente, al deporte sobre ruedas.

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, aseguró que para Santa Cruz, la firma de este convenio con el Cabildo supone una "grandísima oportunidad", pues, añadió, permitirá al Ayuntamiento chicharrero contar con una partida de casi dos millones de euros para "invertir en la creación de instalaciones deportivas innovadoras y en la mejora de varios campos de fútbol". "Ésta es, sin duda, una muy buena noticia para el deporte de la capital tinerfeña", destacó. Cebrián recordó que, en la actualidad, Santa Cruz cuenta con más de un centenar de instalaciones dedicadas al deporte.

En concreto, con este convenio, el Consistorio y el Cabildo colaborarán en la financiación de cinco actuaciones en materia deportiva en el municipio chicharrero, cuya ejecución se iniciará a lo largo de 2024. Éstas son la construcción de un Pump Track en Los Gladiolos, un espacio dedicado al deporte sobre ruedas, que contará también con una cancha de baloncesto y con aparatos de musculación al aire libre; la construcción de un rocódromo en el Complejo Deportivo de Las Delicias; y la mejora de tres campos de fútbol, Los Gladiolos, Las Delicias y La Salud, en los que se renovará el césped, entre otros trabajos.

La edil anuncia que para el césped de los campos de fútbol ya no se usará caucho, sino materiales alternativos, como las pipas de aceituna

Con respecto a los campos de fútbol, la edil aprovechó para anunciar que no se utilizará caucho para el relleno de los campos de césped artificial , tal y como lo establece la norma de la Unión Europea. "Aunque la prohibición se hará efectiva en 2030, nosotros nos adelantaremos, con el fin de evitar el uso de este material contaminante. Se utilizarán materiales alternativos. Ya se está experimentando con las pipas de aceituna o las mazorcas de maíz", comentó Cebrián.

La concejala de Deportes explicó que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha tenido que celebrar un pleno extraordinario para aprobar este convenio porque "no podemos esperar hasta el ordinario, que tendrá lugar el viernes 22 de diciembre". "Si esperábamos hasta dicho día, al Cabildo no le iba a dar tiempo de aprobarlo también en su pleno, y es necesario que este convenio salga adelante antes de que finalice el año. Este Consistorio no ha podido llevar este documento antes a pleno, porque el informe de Intervención nos llegó estos días", explicó la edil.

Ésta manifestó que para el Ayuntamiento de Santa Cruz es una prioridad fomentar la práctica deportiva en el municipio chicharrero, "por eso, es tan importante para nosotros este convenio, ya que, sin duda, generará instalaciones de calidad para la capital tinerfeña".

Pump Track

El Consistorio construirá en el barrio de Los Gladiolos, en los terrenos que ocupaba el antiguo terrero de lucha, en la calle Ganivet, un gran espacio, de 2.500 metros cuadrados, dedicado, fundamentalmente, a la práctica del deporte sobre ruedas. Éste contará con un Pump Track, que tendrá un circuito adulto y otro infantil, destinado al skate, scooter y ciclismo, entre otros deportes. Asimismo, dicho espacio tendrá una cancha de baloncesto 3x3, una pista de patinaje y una zona de entrenamiento, al aire libre, con máquinas de musculación "antivandálicas". La construcción de este complejo deportivo, frente al campo de fútbol de Los Gladiolos, supondrá una inversión de más de 1,5 millones de euros. El Cabildo aportará casi 200.000 euros.

Rocódromo

Otro de los proyectos consiste en la construcción de un rocódromo en el Complejo Deportivo Municipal Las Delicias, que supondrá una inversión de 250.000 euros. El Cabildo aportará 125.000 euros. "Este complejo ya cuenta con dos canchas de baloncesto, una de fútbol, una pista de pádel, y circuitos de atletismo. Lo que queremos ahora es añadir un rocódromo, para la práctica de la escalada", comentó la edil de Deportes.

Campos de fútbol

El convenio con el Cabildo incluye financiación para la mejora de tres campos de fútbol del municipio, Los Gladiolos, Las Delicias y La Salud, que incluirá la renovación del césped y otras actuaciones, relacionadas, por ejemplo, con las gradas y los vestuarios. El proyecto de Los Gladiolos supondrá una inversión de más de 858.000 euros, de los que el Cabildo aportará 400.000 euros; el de Las Delicias costará casi 1,2 millones, de los que la Corporación insular financiará 400.000 euros, y la misma cantidad destinará el Cabildo para la actuación del campo de fútbol de La Salud, que supondrá una inversión total de 1,9 millones.