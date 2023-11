El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz se negó este viernes, 24 de noviembre, en el pleno, a apoyar la moción consensuada entre CC y el PSOE, y respaldada por el PP, para luchar contra la violencia machista desde la prevención. El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, fue claro: "no acepto las políticas de género, porque no dan resultado". Aunque la moción fue aprobada, el voto en contra del partido ultraderechista provocó que, y sin que sirva de precedente, el equipo de Gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, uniera fuerzas con el Partido Socialista para arremeter contra Vox y contra sus argumentos.

Tanto CC como el PSOE llevaron al pleno celebrado este viernes una moción defendiendo acciones contra la violencia de género, textos que acabaron convirtiéndose en uno sólo, apoyado también por el PP. En concreto, se aprobó ratificar el contenido de la Declaración Institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitar al Gobierno canario, a los cabildos y a los ayuntamientos a hacer lo mismo; apoyar todas las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia, poniendo una atención especial en la infancia, adolescencia y juventud; apoyar y fomentar la coeducación en los centros escolares, "como arma de construcción masiva y de transformación social"; y colaborar con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y la lucha contra la violencia de género, entre otras medidas.

Los únicos votos en contra fueron los de los tres concejales de Vox. Su portavoz alegó que, aun estando en contra de cualquier tipo de violencia, su partido no podía apoyar esta moción porque no tiene representación en la FECAM (Federación Canaria de Municipios), que ha ratificado la citada declaración; porque en la exposición de motivos de la moción se tratan asuntos de ámbito internacional que no tienen que ver con Santa Cruz, como la mutilación genital femenina; porque "en los acuerdos que se establecen no se habla de la víctima ni se la protege"; porque no se mencionan los asesinatos de hombres a cargo de las mujeres; y porque las medidas que se han llevado a cabo hasta ahora y la cantidad de millones gastados desde el Estado "no han dado resultado".

Alejandro Gómez señaló que lo que se debe hacer es "educar más en el respeto" y establecer otro tipo de acciones "más efectivas". Puso como ejemplo la moción que también llevó el PSOE al pleno sobre el deporte inclusivo para personas con discapacidad, lo que causó la sorpresa de los socialistas, cuya portavoz, Patricia Hernández, preguntó a Vox que "qué tenía que ver esta iniciativa con la lucha contra la violencia de género".

Tanto Coalición Canaria, a través de la edil de Igualdad, Gladis de León, y del propio alcalde, José Manuel Bermúdez, como el PP y el PSOE denunciaron que los argumentos del portavoz de Vox carecían de sentido y criticaron que no apoye la puesta en marcha de acciones para prevenir esta lacra. Las concejalas socialista Patricia Hernández y Alana Chinea señalaron que la violencia de género es la consecuencias más terrible de la desigualdad y recordaron que en España "una de cada dos mujeres sufren esta violencia al menos una vez en su vida", así como que en los últimos diez años, más de 1.200 mujeres han sido asesinadas. Este año, ya han muerto 52 mujeres a manos de sus parejas y dos menores.

Con respecto al argumento utilizado por Vox sobre que las medidas de prevención llevadas a cabo hasta ahora no han tenido resultado, el PSOE le reprochó que "es como si dijéramos que para erradicar el cáncer no se gaste dinero en investigación". El portavoz del PP, Carlos Tarife, utilizó las carreteras para rebatir a Gómez, "pues es como si se planteara que no es necesario arreglar las carreteras y llevar a cabo campañas contra el consumo de alcohol porque se siguen produciendo muertes en las mismas". Asimismo, Tarife manifestó que Vox está "haciendo el ridículo a nivel nacional y que, en temas como éste y el medio ambiente, se lo tiene que hacer mirar". "Son estas cosas las que utilizan algunos a la hora de justificar acuerdos o pactos con delincuentes", agregó el portavoz del PP, refiriéndose al presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez.

La edil de Igualdad comentó que está convencida de que "en el fondo" el portavoz de Vox en Santa Cruz, Alejandro Gómez, "no piensa así" y "está sometido a la disciplina de su partido". Por su parte, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, apuntó que "la negación de este problema nos lleva al fracaso". "Estamos convencidos de que la política de género, y las medidas de prevención llevadas a cabo, han salvado vidas".