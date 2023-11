Vecinos de la zona de Catalanes, en el interior de Anaga, alzan la voz para reclamar a las autoridades una solución inmediata al abandono al que aseguran que están condenados desde hace años.

Una simple visita a este caserío del Parque Rural permite advertir al visitante un asfalto con numerosas fisuras, cuarteado por zonas que hace más difícil transitar a los vehículos de quienes se trasladan a este enclave de Anaga.

En la zona viven de forma estable casi una decena de familias, «lo que no es una justificación para que nadie se atreva a dar una solución al asfaltado de esta zona», reclaman los residentes, a lo que se suma que esta vía da servicio tanto a residente del término municipal de La Laguna, al que está vinculado, así como de la capital tinerfeña. Aún así, los residentes solicitan al Cabildo de Tenerife, que en los últimos meses ha atendido la demandas de otros residentes del enclave, para restituir la normalidad del paso rodado. «Aunque sabemos que esto no es la plaza de España ni la calle del Castillo, la plaza del Adelantado o La Carrrera, los vecinos que vivimos aquí pagamos nuestros impuestos igual que el resto».

Ya no solo se refieren al mal estado del pavimento, sino al abandono evidente que muestra los márgenes de la calzada, donde la vegetación campa a sus anchas. «De la misma forma que se ocupan a cuadrillas para el mantenimiento de las carreteras en otros lugares de Anaga, también reclamamos que se intervenga en esta vía», exigen, para aseguran que «es que no las rayas blancas se ven porque no se ha procedido hace años a la señalización horizontal de la zona», cuentan los vecinos que aseguran que «si Anaga existe como reclamo turístico, también está para mantenerla».