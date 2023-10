«Mientras haya vino está uno full». Con esa frase saludó Mateo López, uno de esos dirigentes amantes de la tierra a uno de los compatriotas de la lucha que se encontró a su llegada a La Muralla de San Andrés con el objetivo de adentrarse en la primera edición del Mercadillo de las Tradiciones de Anaga que se celebra con la concejala popular Carmen Pérez al frente de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

La avenida Pedro Schwartz y el templete de la plaza Ramón Guillermo Cruz Cabrera rezumaban tipismo, y no solo por la actuación del Trío Atlántico que parecían emular una de esas ferias que se instalan en el otro Santa Cruz más cosmopolita, ya sea por las Fiestas de Mayo o por Navidad, con la presencia de una veintena de artesano y productores: desde Delmi, de Siete Islas Siete Quesos, a Anaís, que montó su particular venta con sus productos de Roque Negro, o las mieles de Taganana, de Eduardo Perdomo y su madre Nieves Negrón. Y es que San Andrés presumió desde las 11:00 horas y hasta las seis de la tarde de tradición y sobre todo de la materia prima del Parque Rural de Anaga gracias al puerta a puerta que realizó desde el Distrito de Anaga Miguel Pérez para animar a la participación.

Juegos canarios

Bajo la coordinación de la Sociedad de Desarrollo y en un estrecho mano a mano con el distrito, Producciones Goma-Nube, de Juanma Llarena, también acercó la oferta lúdica a los más pequeños de la casa y sin perder el sabor a la tierra. Así, además de talleres de pintacaras o de pesca, animación con títeres de Tragaluz, hasta ofertar a los más pequeños a revivir los juegos que marcaron la generación de sus abuelos y que hoy se plantean como reliquias: desde la elaboración de cometas o corretear con el aro o carros de madera, y hasta se presentó la pesca como taller o la posibilidad de aprender a ordeñar a una vaca inflable en la zona infantil que se habilitó junto al Infobox. Ya por la tarde, Wycho Torres alimentó el espectáculo interactuando con niños y jóvenes, mientras el Trío Atlántico seguía reivindicando canciones canarias.

Poco antes del mediodía visitó el Mercadillo de las Tradiciones de Anaga el alcalde, José Manuel Bermúdez. No hubo inauguración, sino recorrido por los puestos en un encuentro que el regidor aprovechó para agradecer uno a uno a los productores su presencia, además de desearle suerte. Junto al mandatario, Carmen Pérez, la madre de la iniciativa que se desarrolló este sábado 28 de octubre y que ya prepara una segunda convocatoria para el sábado 18 de noviembre, y también la acompañó Gladis de León, concejala del distrito de Anaga que ha amadrinado el proyecto que pretende la dinamización social y económica. En la comitiva, el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, o el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y hasta el viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Alfonso Cabello, que recorrió el mercadillo del pueblo de pescadores donde reside casi al ritmo de las canciones del Carnaval que rememoró en la presentación del cartel anunciador, de Arón Morales.

Entre los visitantes, desde el maestro y letrista de murgas del Carnaval de las dos orillas –Tenerife y Gran Canaria– Carlos Casanova, a Amaluige Correa, técnico del Distrito Joven que acudió como vecino de San Andrés, o Goya Alonso, llegada desde Afur, en el interior de Anaga. «Si no vengo no puedo criticar», advirtió a sus interlocutores son el humor socarrón que la caracteriza.

Entre la veintena de participantes con su stand no faltó ni la parroquia de San Andrés. Los visitantes se pudieron recrear, y hasta comprar, algunos de los productos elaborados con técnica de crochet por la Asociación de Vecinos Ibaute, la bisutería de Eva Tovar o los artículos ofertados por el Taller Afoche. También se hizo presente la ONG Abrigos y Sonrisas, o la frutería Mejor Producto de la Tierra a la Mesa, o la Asociación de Mujeres Ágora de San Andrés...

Un mercadillo al mes

El alcalde destacó que «Anaga está muy viva y solo hay que ver el nivel de los participantes, donde destacan los productos de la zona, y la enorme cantidad de gente que está participando de este mercadillo a lo largo de toda la jornada», según explicó durante su visita al Mercadillo de las Tradiciones.

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, recordó que «el objetivo de esta iniciativa es promover, preservar y difundir la cultura y las tradiciones canarias», y añadió que «contamos con una decena de productores agroalimentarios y artesanos que desarrollan su actividad en el macizo y litoral de Anaga». Y junto a los productos del campo del Parque Rural, la artesanía y el buen hacer Cristo Rodríguez, un joven valor que marca la nueva generación que hereda arte y magisterio de trajes típicos.

Al inicio del trayecto, en la zona más próxima al templete de la plaza, el puesto de la Asociación de Vecinos El Pescador, colectivo anfitrión de participación ciudadana. Entre el despliegue de participantes, Goyo Reverón, vicepresidente del colectivo y uno de los artesanos de referencia del pueblo. «Esta iniciativa está muy bien, pero no debería ser una excepción sino ofertarse al menos una vez al mes», solicitó. De momento, no sólo se organiza este sábado sino que ya se anuncia para mitad de noviembre. Visto el calendario de las próximas semanas, San Andrés no se da tregua: el próximo 5 de noviembre, exhibición aérea con la participación de la Patrulla Águila y la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio, más una prueba deportiva; el sábado 18, segundo Mercadillo de las Tradiciones, y el 25 de noviembre, I Festival del Grupo Folclórico Paiba...

La consejera cuenta con satisfacción las iniciativas que emprende la Sociedad de Desarrollo para toda Santa Cruz –como la programación especial por Finados, en el Palacio de Carta–, mientras reitera su apuesta por consolidar San Andrés, que parece haberse puesto de moda, en especial desde la apertura de la renovada vía de El Dique, la particular calle de El Castillo de Anaga.