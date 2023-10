Una plaga de ratas afecta a los vecinos de la calle Miguel Soto, en Salud Alto, por encima del Ancla. Los residentes tienen claro de la existencia de una plaga desde hace un mes. «Aunque siempre han habido ratas, no habíamos visto tanta cantidad como en las últimas cuatro semanas».

«No podemos abrir las ventanas de nuestras casas porque las ratas se cuelan por las ventanas», se lamentan los residentes que exigen la poda de las palmeras y que también se lleven a cabo campaña de desratización.

Los vecinos aseguran que su petición de auxilio para poner fin a esta plaga ha caído en saco roto a pesar de que se han dirigido tanto al área de Parques y Jardines como incluso al alcalde, con el que trasladaron la situación a través de Facebook. No ocultan su decepción porque no han encontrado respuesta a sus demandas.

Solo en las últimas semanas una vecina ha atrapado a cuatro ratas en el patio de su vivienda, a lo que se suba el continuo subir y bajar por las palmeras de los jardines colectivos, más otras tantas que sales de las alcantarillas.

Los residentes reiteran su demanda para que se cuiden las zonas verdes de este populoso barrio, a la vez que reiteran la necesidad de que se emprendan campañas de desratización.

Fuentes municipales consultadas por este periódico precisan que desde el área de Servicios Públicos, las empresas encargadas del servicio desarrollan en todos los barrios de la capital las diferentes campaña de mantenimiento y mejora tanto en jardines como para frenar el auge de roedores.

Otra de las residentes recuerda que «imagínate cómo hemos pasado estos días con una ola de calor de casi dos semanas, que estamos en nuestras casas y no podemos abrir las ventanas por temor a que entren las ratas por las ventadas». Y añade: «las ratas estas son como gatos», para referirse al tamaño y reiterar la puesta en marcha de campañas de desratización. «Lo que no puede ser es que llevemos más de un mes tocando puertas y no nos hagan caso; aquí siempre ha habido roedores, pero lo que está pasando en las últimas semanas no tiene nombre».

Los vecinos reiteran su reclamación para que el ayuntamiento refuerce tanto la mejora de las zonas verdes como también la limpieza de la zona. Y de nuevo, la crítica a la poda de los árboles. «Han pasado años desde la última poda; ya hemos reclamado la mejora, pero han caído en saco roto». «Pagamos nuestros impuestos igual que los vecinos del centro de Santa Cruz», se lamentan