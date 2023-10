«La plaza Militar parece un intercambiador de guaguas, donde han suprimido los aparcamientos para habilitar una parada de 50 metros para tres autobuses; Ramón y Cajal es una calle residencial y de la noche a la mañana acordaron pasar por aquí siete líneas de golpe», se lamenta Juan Medina, uno de los vecinos de la zona del corazón del barrio Duggi que pone el grito en el cielo por la reordenación del tráfico que realizaron de la noche a la mañana y que se hizo efectiva el pasado 29 de septiembre.

Como Juan, otros vecinos y comerciantes de la plaza militar que aseguran que «han convertido Ramón y Cajal en una autopista sin arcén», junto a más consideraciones que llevan a concluir a estos residentes que por el rechazo de los vecinos de la calle Serrano, que no quería guaguas, ahora soportan el tráfico del transporte público colectivo en Ramón y Cajal, y con importantes daños colaterales que afectan a las calles Alfaro, Miraflores y Galcerán.

«Ahora todo esto es un caos; Ramón y Cajal era de las pocas calles comerciales que quedaban y se la han cargado por setenta metros de Serrano, donde no hay negocios», explican vecinos que tampoco responsabilizan a los residente de la otra vía en la vía. «Está claro que nadie quiere tener debajo de su casa una parada de guagua por las molestias que ocasiona», precisan.

En el particular de Juan Medina se da la característica que fue concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Tarifa. Desde su experiencia asegura que «para realizar un plan de ordenación de tráfico tienes que armar un expediente y someterlo a información pública y no limitarse a reunir con la asociación de vecinos; así escuchas una parte y olvidas al resto».

Medina añade que para realizar un cambio de circulación como el realizado en Ramón y Cajal es necesario no sólo el informe de Movilidad, como el que ha desarrollado el área de la concejala Evelyn Alonso, sino que echa de menos otro de la Policía, sobre la circulación e incidencia de la decisión y dos del área de Medio Ambiente, sobre contaminación acústica y polución.

«La decisión de reordenar el tráfico en la noche se tomó de la noche a la mañana pero cada vez han más vecinos que estamos en contra y que nos estamos organizando. Yo ya he solicitado el expediente; si en 90 días no me responden, al menos a título personal interpondré un contencioso administrativo contra elAyuntamiento de Santa Cruz», explica Juan Medina, uno de los residentes que aúna el respaldo de los críticos de la reordenación.

También lamenta la desaparición de aparcamientos de la prolongación de Ramón y Cajal, que quedaron reducidos a la mitad –por ser en línea ahora, y antes en aguja–, más allá de que se restituyeran medio centenar de estacionamientos en la calle Miraflores.

«Lo único que han creado o fomentado es el caos en el tráfico en los cruces de Galcerán a la altura de Ramón y Cajal y también cuando te incorporas desde Miraflores». Y no es el único punto negro. La reordenación ha afectado a los carriles de incorporación a la Rambla de Pulido. «Desde Ramón y Cajal a la fuente de la plaza de La Paz he tardado 40 minutos cuando salgo a las siete de la mañana», según explica Pilar, otra afectada.

La polución también es objeto de críticas de los residentes, pues según la matrícula de algunas de las guaguas que cubren las siete líneas que pasan ahora por esta calle calculan que tienen más de veinte años de antigüedad, «y luego te ponen los autobuses híbridos para ir a Las Teresitas por la avenida marítima en vez de que pasen por el interior del barrio».

También los comerciantes están que trinan con la reordenación del tráfico. «Han convertido Ramón y Cajal en una autopista con arcén». «Pocas calles comerciales quedaban en Santa Cruz y han matado una de ellas», explican Jorge y Jéssica, de la ferretería que estuvo antes en Miraflores y ahora está en Ramón y Cajal. Decidieron precisamente mudarse para sortear los problemas de tráfico y justo lo reordenan y se ven afectados de lleno. «Las zonas de carga y descarga son una utopía que no se respetan», explica desde la experiencia de quien pasa al frente del mostrador una media de doce horas. «También somos vecinos».

«Estuvimos quince años en Miraflores; un negocio no se mantiene a puerta cerrada para sortear el ruido y la polución, y decidimos irnos a Ramón y Cajal.Era una buena calle hasta que la mataron», reiteran con desconsuelo y desde la impotencia. «¿A quién beneficia esta decisión?», se preguntan.

Para estos comerciantes la solución era pasar las guaguas por la avenida San Sebastián en dirección avenida Las Asuncionistas.

Ahora hay caos en el cruce de Galcerán con Ramón y Cajal, a la altura de Alfaro, en la confluencia de Miraflores, en la incorporación a la Rambla de Pulido, dicen. «No hicieron deprisa y corriendo, pero no lo vamos a consentir».