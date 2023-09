No estaba el día para fútbol, baloncesto o tenis. Los jóvenes tienen su propia forma de hacer ejercicio y, como se demostró en el Tenerife Urbano, no hay nada malo en ello. Si el K-pop, las batallas de gallos o el parkour irrumpen, habrá que darles paso y espacio. No se pudo afirmar ayer eso que tanto se escucha de que niños y adolescentes solo miran las pantallas.