El Puerto está dispuesto a devolver a Santa Cruz los espacios «sin uso»

El Puerto está dispuesto a devolver a la capital tinerfeña aquellos espacios que ya no tengan uso portuario. Así lo ha manifestado a El DÍA el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, quien asegura que la relación entre el Ayuntamiento chicharrero y el citado organismo se basará, a partir de ahora, y sin duda, en la colaboración y el entendimiento.

«Estamos de acuerdo con que la ciudad recupere el suelo que en su día fue ocupado por el Puerto y que en la actualidad ya no tiene el mismo uso, es decir, que ya no es necesario para la actividad portuaria», ha apuntado Suárez. Éste destaca que todo el espacio del Parque Marítimo y la nueva Zona de Charcos de Valleseco no serán los únicos ejemplos de dicho planteamiento, «pues la Autoridad Portuaria y el Consistorio chicharrero nos marcaremos nuevos retos».

Uno de ellos es la ejecución del Muelle de Enlace, proyecto que unirá el centro de la capital con el mar, a la altura de la plaza de España, a través de la construcción en suelo portuario de un gran edificio para locales de restauración, comerciales y de ocio, y sobre el que se podrá pasear.

Precisamente, y tal y como anunció este periódico el pasado mes de junio, Puertos del Estado ha dado el visto bueno a la tramitación de un convenio entre administraciones para financiar esta iniciativa, que requiere de una inversión de 60 millones de euros. Tanto el Gobierno canario, como el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz ya han manifestado su voluntad de colaborar.

«Éste será el gran proyecto de este mandato, en el que trabajaremos con el mismo ímpetu que hemos puesto para que saliera adelante la Zona de Charcos de Valleseco, cuya obra está prácticamente finalizada. Aprovecharemos la experiencia que nos ha dado esta actuación, con respecto a la colaboración entre administraciones», asevera el presidente de la Autoridad Portuaria.

Pedro Suárez anuncia que el Puerto capitalino y el Consistorio chicharrero recuperarán, a partir de octubre, las Comisiones Puerto-Ciudad, «en las que trataremos estos asuntos y otros retos que se pongan sobre la mesa, con el objetivo, insisto, de devolver a Santa Cruz los espacios que ya no tengan uso portuario, ofreciendo todas las facilidades posibles». «Entendemos que la ciudad soporta muchos aspectos desagradables debido a la actividad portuaria y, de alguna manera, queremos compensarlo», afirma.

En estas comisiones también se tratará una de las promesas electorales del que hoy es concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde en la capital, Carlos Tarife, del PP, quien aseguró que recuperaría las terrazas de verano para Santa Cruz y quien señaló que haría todo lo posible para que éstas se volvieran a ubicar en suelo portuario, en concreto, en la Dársena Pesquera.

Otro de las asuntos que se retomarán es la petición de los empresarios de Zona Centro para que la explanada del Puerto chicharrero que se convierte en estacionamiento durante la campaña navideña, próxima a la plaza de España, pueda utilizarse durante todo el año. El presidente de la Autoridad Portuaria ha afirmado que este organismo estudiará todas las propuestas.

En el anterior mandato, con Carlos González como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, fueron varios los desencuentros que se produjeron entre el Ayuntamiento de la capital chicharrera y el citado organismo.