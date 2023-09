La victoria más tardía sobre Nelson

Santa Cruz tuvo ayer su victoria más tardía sobre Nelson. La Gesta no llegó en esta ocasión un 25 de julio, como de costumbre, sino un 23 de septiembre. Pero no, no fue que el almirante y sus hombres viniesen en esta ocasión más combativos de la cuenta. La razón está en las elecciones del pasado mes de julio, que obligaron al traslado de esta conmemoración. Faseada en tres días, en la noche de este sábado tuvo lugar el momento cumbre, con los enfrentamientos callejeros entre los ingleses y las tropas mandadas por el general Gutiérrez en la ciudad.

A las 20:30, la hora marcada para el inicio de la recreación, parecía estar todo preparado en el Barranco de Santos, junto al Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). Incluso ya estaba allí la tropa santacrucera dispuesta a defender la ciudad. Carlos Díaz, vecino de Tacoronte, era uno de los varios cientos de espectadores que esperaban a los lados del Barranco de Santos. «Es la primera vez que lo veo. En realidad no vine a esto, sino a una reunión y ahora, al volver al coche, me he encontrado con toda esta gente aquí. La verdad es que me sorprendió tanta expectación», manifestó con la vista en el puente que atraviesa el lugar.

Se oyó entonces un chirrido en la megafonía. Falsa alarma; todavía no comenzaba. «Hola, Santa Cruz ya tiene reina», se escuchó a continuación. Debía de ser una prueba de sonido. El caso de Alejandro, de Santa María del Mar y de 35 años, tenía alguna similitud con el de Carlos. Según explicó, él Y dos amigos habían quedado para cenar y también se encontraron con la recreación en el entorno del Barranco de Santos. Decidieron parar un momento. «No tenemos prisa. Estamos aquí hablando y a ver si lo vemos un poco. El otro día leí algo de que se celebraba este acto, pero ni idea de cómo es exactamente. Si es una representación histórica y lo que se hace es recordar el pasado, me parece excelente. Es una forma de darle a nuestra historia el papel que merece», dijo.

«Yo he venido para que los niños lo vean. Es una actividad bonita para ellos, pero a ver si empieza ya. Habían dicho que era a las ocho y media y ya son casi las nueve», decía Laura, otra espectadora, acompañada de sus hijos. Apenas pasaron unos minutos cuando... ¡puuum! Primer cañonazo de la noche. Se sucedieron unos cuantos más. Había comenzado una batalla que llevó de nuevo el olor a pólvora a Santa Cruz.

Estaba previsto que las tropas del general Gutiérrez entrasen en el Barranco y que allí se produjese el enfrentamiento con los ingleses. Y otro año más, y aunque las fechas fuesen distintas, no hubo sorpresas. Ganó Santa Cruz y Horacio Nelson y su gente cayeron derrotados.

Según explicaron desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, todos los actos conmemorativos están organizados por el Consistorio en colaboración con la Tertulia Amigos del 25 de Julio y la Asociación Histórico-Cultural 25 de Julio de 1797. Aunque ayer fue la jornada central, los actos habían empezado desde el viernes, cuando el entorno del Castillo Negro acogió el desembarco en el que las tropas enemigas trataron de tomar infructuosamente la ciudad.

La Alameda del Duque de Santa Elena acogió el viernes la inauguración de un campamento de época, en el que los visitantes tuvieron la oportunidad de realizar visitas guiadas por las casetas de campaña de los soldados que participaron en la defensa de Santa Cruz a finales del siglo XVIII.

Ayer también abrió el campamento a partir de las 10:30 horas y se izaron las banderas de las fuerzas intervinientes en la contienda. La previsión durante el día era que hasta las 18:00 horas se realizaran diferentes ejercicios y movimientos de tropas, así como que en el Castillo de Paso Alto, a las 12:00 horas, se subiese la bandera de Carlos III. Hubo exhibiciones de tiro con mosquete, un taller de escritura con pluma, un arsenal con armas de la época, un maestro armero que se encargaba de poner a punto las herramientas para la batalla e incluso un puesto médico, en el que dos cirujanos mostraban réplicas de los utensilios médicos usados para curar a los heridos en la contienda. Ese mismo acto acogió la entrega de medallas como reconocimiento a su labor a Eduardo Gorostiza, la Tertulia Amigos de la Gesta del 25 de Julio, Eduardo García y Otho Rapluz.

Los amantes de la historia tendrán hoy una nueva cita con el pasado de la capital y la Gesta del 25 de Julio de 1797. Se ha programado a partir de las 11:30 horas el acto de Capitulación en el Palacio de Carta y media hora más tarde, a las 12:00 horas, se rendirá homenaje a los caídos en el monumento conmemorativo del Triunfo de la Candelaria.