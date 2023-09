Los valores como el fomento de la ayuda mutua, la solidaridad, la igualdad o la responsabilidad social, articulan la enseñanza-aprendizaje. El modelo empresarial de Echeyde prioriza el empleo fijo, estable y de calidad, creando un equipo humano y profesional en continua formación.

El respeto a la individualidad, es el pilar fundamental en todas las etapas educativas que ofertan, sin perder de vista los valores y objetivos de grupo social. Su proyecto ofrece una opción educativa múltiple que fomenta el desarrollo personal de su alumnado, adecuando los procesos de aprendizaje a su ritmo evolutivo y capacidades, respetando su libertad de expresión y fomentando el espíritu crítico y reflexivo mediante proyectos como el debate o talleres de oratoria.

Echeyde Sociedad Cooperativa está compuesto por tres centros educativos con instalaciones adaptadas a las actuales demandas educativas y con numerosas infraestructuras al servicio del alumnado y las familias. En los últimos años, sus colegios han hecho una gran inversión económica que les han convertido en centros de referencia en cuanto a calidad y polivalencia.

Compromiso con el medio ambiente

Su compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad y con la reducción de la huella de carbono se refleja en la incorporación de diferentes prácticas: reutilización, reciclaje, racionalización de recursos y consumo responsable. En este sentido, desarrollan proyectos innovadores reconocidos con el sello "ColegiosODSCooperativos". La gestión de sus comedores escolares es directa, reduciendo, no sólo el impacto ambiental con productos de kilómetro cero, sino que introducen materia prima ecológica y de temporada con los que ofrecen dietas equilibradas para todos los comensales.

Proyecto "One to One"

Echeyde ha asumido el reto de integrar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en el día a día, con orden y racionalidad y siempre al servicio del proyecto educativo. Con el proyecto "One to One" el alumnado tiene la posibilidad de trabajar con Chromebooks en las diferentes asignaturas y materias, usando las aplicaciones del entorno Google Suite for Education. Durante el curso 2023/24 estrenan la suite educativa Alexia, una potente herramienta de comunicación de los centros con la comunidad educativa, por lo que asumen el compromiso y la búsqueda continua de satisfacción de nuestras familias. Están orgullosos de sus marcadas raíces canarias de pluralidad identitaria, algo que reflejan en toda su actividad.