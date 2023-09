El gerente de Fiestas en Santa Cruz se marcha al Gobierno de Canarias

El director-gerente del Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz, Guillermo Martínez, se marcha al Gobierno de Canarias. En concreto, Martínez desempeñará su labor en el Instituo Canario de Desarrollo Cultural, cerrando así el ciclo que inició al frente de la organización técnica del Carnaval chicharrero.

Profesor asociado de la Universidad de La Laguna, fue durante una década director de ferias y congresos de la Institución Ferial de Tenerife, así como gerente, durante otros diez años, en Ideco Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, del Cabildo.

Aunque accedió al Ayuntamiento de Santa Cruz, en concreto, a Fiestas, a través del concurso convocado por el edil socialista Andrés Martín, Guillermo Martínez trabajó también con el concejal nacionalista Alfonso Cabello desde el 27 de julio de 2020.

El nuevo concejal de Fiestas, el nacionalista Javier Caraballero se queda sin gerente de Fiestas en un momento crucial para la preparación del próximo Carnaval. El Organismo Autónomo de Fiestas de la capital se verá obligado ahora a iniciar el procedimiento correspondiente para buscar a un sustituto.

Guillermo Martínez ha señalado que para él ha sido un privilegio haber trabajado con el «mejor equipo que tiene el Ayuntamiento». Asimismo, comenta que durante el próximo Carnaval volverá a acudir a los concursos y galas y volverá a salir de vistas en la calle, «después de haber pasado dos años pendiente de que «todo saliera a pedir de boca».

«Cojo camino. En breves fechas, inicio una nueva etapa en mi vida profesional y no quería dejar de agradecerles el apoyo que me han prestado a lo largo de estos años en los que he desempeñado la labor de director-gerente del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. He tenido la fortuna de trabajar durante este tiempo, codo a codo, con muchísima gente, lo que me ha permitido enriquecerme, tanto desde un punto de vista laboral, como personal», ha manifestado. Martínez ya ha presentado su dimisión.