Rafaela Casañas, 104 años de historia desde Guía de Isora a la avenida Venezuela

Romén no entiende mucho el trajín que se vive en el edificio este sábado. Doce del mediodía y ya es la segunda persona que pregunta por el «primero A». Él lleva dos semanas sustituyendo a un compañero de mantenimiento en la comunidad La Esperanza. La visita a este inmueble de la avenida Venezuela justifican el motivo de estar allí: «una vecina celebra su cumpleaños... ¡104 años!». Romén, sorprendido, hace un alto con escobillón en una mano y una bolsa de basura en otra para recordar que precisamente él celebró la víspera –el 25 de agosto– 24 años; un chiquillo si se compara con Rafaela Casañas Pérez que supera desde hace cuatro años la centena.

Abre el portero del edificio la hija, Fali, que va al encuentro de la visita al sentir la demora en subir y en previsión de que la visita se perdiera por el camino; aunque no cabe el supuesto, y aprovecha el encuentro con dos vecinas para comentarle la buena nueva: «estos son periodistas que viven a ver a mi madre porque hoy cumple 104 años», y las emplaza a felicitarla en persona.

Ya en el interior de su casa, doña Rafaela disfruta del poco fresco que deja este sábado 26 de agosto desde un cómo sillón cercano al patio, donde solo la audición le ha dejado secuelas del paso de los años. De resto está como una puncha; guapa, jovial y siempre sonriente, sin perder ripio de la conversación con los ojos, y eso a pesar de que los fotógrafos buscaron los claroscuros en la vivienda para una imagen más artística, lo que limita la visión. Pero doña Rafaela mantiene este sentido a la perfección, hasta el punto de que se pasa los días haciendo colchas y bolsos de ganchillo. Fali pide la colaboración de su esposo, Antonio, para que su suegra haga una demostración para la foto de su día a día.

«Me gustaría agradecer la colaboración de mi familia, en especial de mi marido, para poder atender a mi madre, porque si el cuidador no tiene apoyo sería imposible», pone en valor Fali.

Rafaela conoció a su esposo en un baile; fue un domingo de Piñata cuando disfrazada dio a luz

Nueve días y un burro

Doña Rafaela nació el 26 de agosto de 1919 en el casco de Guía de Isora. Cuando se le pregunta a su hija cómo y por qué se trasladó a Santa Cruz, Fali responde: «En burro y nueve días». Fue el tiempo que tardó en trasladarse desde el Sur de Tenerife hasta llegar a la capital tinerfeña, donde se estableció en la primera casa que se encontraba en el barranco de Santos donde hoy está la confluencia de la rotonda de la avenida de Venezuela y el viario que enlaza con La Noria.

Agustina, la madre de Rafaela, limpiaba casas y «un señorito se enamoró de ella», cuenta Fali, para precisar que tuvo otros dos hermanos, ya fallecidos: Rafael y Ángel, que fue operador del Cine Víctor, donde se encargaba de echar las películas.

Fali retoma la historia de su madre: doña Rafaela, siendo niña, se escapaba de su casa para ir a clase en el barrio Duggi. «Era una época difícil, donde a lo único que podían aspirar es a trabajar».

Desde joven desarrolló su labor como costurera de ropa para hombre, hasta que llegó Prêt-à-porter, la ropa hecha a medida y se preparó y superó unos exámenes en el Hospital de La Candelaria que le permitió trabajar como pinche de cocina desde los treinta y nueve años hasta su jubilación.

Comenzó a trabajar como costurera para hombre hasta aprobar las pruebas de pinche en el Hospital General

Doña Rafaela sigue la conversación con ojos vivos y una eterna sonrisa. ¿Y cómo y cuando conoció a su esposo?. Fali actúa de traductora: se acerca y como quien da un secreto a voces interpela a su madre. «Lo conocí en un baile», dice, para recordar que contrajo matrimonio el 26 de abril... de hace muchos años. Tantos que ya no lo recuerda. «¡Mírala a ella!», añade Fali, «en un baile, y luego a mi no me dejaban ir a ninguno», se ríe.

Su marido, Agustín Cedrés de León, era el encargado de una finca que lindaba con el Hospital del Tórax, terrenos sobre los que luego se levantó el HUC. «Recuerdo que como a ese centro sanitario iban personas tuberculosas mi padre no nos dejaba ni tocar el muro que limitaba las propiedades», añade Fali.

Cuando se vendió el terreno, su padre pasó a trabajar en la fábrica de la Pepsi-Cola, en Taco, como encargado de la cinta por las que pasaban las botellas, hasta que se rompió una de ellas y le afectó a un ojo. También en Taco su padre montó la Sociedad Bomba H, cerca de otra sala similar al Nivaria, donde se celebraban bailes. «Al bar de mi padre iba la gente a comer el conejo frito que hacía», dice con orgullo su hija, en la última etapa laboral de su progenitor, una etapa de esplendor económico: «la mitad de El Cardonal era de él, pero por su generosidad lo perdió todo. Venían y le pedían ayuda y él atendía a todos».

Vivió sola hasta los cien años; llegó la pandemia y la tercera dosis de la vacuna limitó su movilidad

Si fue en un baile donde se conocieron Doña Rafael y don Agustín, fue precisamente en otro, celebrado en el Círculo de Amistad XII de Enero con motivo del Domingo de Piñata de Carnaval cuando le sobrevivo el parto que les obligó a trasladarse al hospital, donde nació Fali.

Su yerno, Antonio, toma parte en la conversación para poner en valor la longevidad de la familia. «La madre de Rafaela, doña Agustina, falleció con 97 años y en un faccidente que tuvo lugar en el cruce de Taco: cruzó delante de una guagua y la atropelló una motocicleta que la adelantaba».

Fali, casada con Antonio, es la única hija de Rafaela; son los padres de Antonio, de 42 años e inspector de calidad que vive en Tacoronte, y Adrián, ingeniero químico que trabaja en Luxemburgo; también doña Rafaela tiene otros dos bisnietos, Antonio y Rubén.

«Mi madre siempre vivió pensando que se iba a morir. Primero se lamentaba porque no iba a ver a sus nietos; luego que no los iba a ver hacer la primera comunión... y ya tiene 104 años». «Hasta que llegó la pandemia vivía sola en su casa; luego con la tercera dosis de la vacuna del covid sufrió tres trombos bilaterales que le limitaron su movilidad» que palían con amor su hija y su esposo, entre otros familiares.

Mientras, Doña Rafael sigue esperando el paso de la vida. Con la aguja y el hilo en la mano. Y una eterna sonrisa. Tejiendo vida.