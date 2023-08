Plaza del pescador de morenas

«Un marinero que navega en alta mar y las olas lo acarician y con la misma se van». Así definió la periodista Sol Rincón Borobia a Isidoro Torres Díaz (19 de julio de 1919-23 de octubre de 2002), artesano de tambores que elaboraba entretejiendo varas de juncos para pescar morenas y hasta camarones, quien se manejó sobre las rocas con la destreza de un chaval, la misma soltura que le distinguió a la hora de hilar versos y carcajadas para cada situación. «Yo, siempre alegre hasta que me muera», presumía. Desde ayer, el pueblo de San Andrés lo inmortaliza en la plaza que llevará su nombre junto a la iglesia.

El alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez, destacó «su ingenio y habilidad manejando el junto, que recogía en los barrancos de San Andrés, confeccionó tambores para capturar morenas», un arte que solo Goyo Reverón conserva. En la memoria de todos, la imagen de Isidoro, a la puerta de su casa, ayudándose con pies y manos para coser los juncos, un arte por el que el dirigente vecinal Marcos Cova asegura que Isidoro Torres llevó a compartir portada, hace más de veinte años, de la revista internacional National Geographic.

Desde la tarde de este jueves, la iniciativa que emprendió la asociación de vecinos El Pescador en marzo de 2022, cuando realizó una recogida de firmas, se materializó en la concesión del nombre de Isidoro a uno de los altares de su pueblo natal, testigo de sus muchas anécdotas, como cuando subió en su barca José Ramón (el nombre de su sobrino) a Cristina de Borbón.

En aquella visita de la infanta, alguien dijo que Isidoro se manejaba con la vela latina y Cristina de Borbón le pidió una demostración. «Le dije que la guardia civil lo tenía prohibido en el puerto, a lo que me dijo: Vaya usted, maestro Isidoro, y si alguien le llama la atención que venga a hablar conmigo y yo lo arreglo».

En un homenaje que le brindó la Feria de Artesanía Pinolere en 2002, el propio Isidoro recordaba que nació en la calle La Muralla, de San Andrés, el 22 de junio de 1919. «Según mi madre, a las ocho de la mañana, y he tenido dos accidentes: el 26 de agosto de 1949, en el Mar de las Potas, arreglé un motor con los dientes y un cuchillo. En el barco iba un señor de Punta del Hidalgo al que le dije que no metiera tanta gente porque lo iba a echar al fondo. Cuando llegamos al muellito de San Andrés besó el muelle como si besara a la mujer».

Marcos Cova, de El Pescador, recuerda el día que el ilustre vecino salió en el ‘National Geographic’

Este artesano de la mar atesoraba un océano de anécdotas. El segundo accidente que padeció ocurrió «el primero de septiembre de 1950, naufragué en Anaga a las once de la noche y me recogieron a las cinco de la mañana. Estábamos pescando y en un momento se viró el tiempo y el barco se fue para el fondo. Entre nosotros había un niño que no sabía nadar. Le puse los remos bajo los brazos y le amarré. Gracias a esto hoy está caminando por ahí. No había un solo ser querido que no estuviera esperándonos. En el pueblo de San Andrés tirabas una naranja y no caía al suelo».

Isidoro era un filósofo de la mar y de la vida: «Marinero, si vas al mar, asegura bien la vida. Mira que vas navegando en cuatro tablas unidas. Porque al marinero en el mar nunca le falta una pena, ya se le rompe el timón, ya se le raja la vela». Con motivo del homenaje que le brindó Pinolere, en La Orotava, en 2002 –el año de su fallecimiento–, se recordó que era «un hombre de mar por el frente y de tierra, por la espalda. Aprendió a no achicarse ante los temporales». No se sabía estar quieto ni callado, dado a la conversación, a narrar historias vividas y transmitir lo aprendido. Precisamente, da nombre a la plaza junto a la iglesia del pueblo de San Andrés, escenario ideal para hacer vida del legado y aprendizaje de Isidoro.