Dos perros cachorros en el fondo de un contenedor. Es lo que se encontró un vecino de Ofra esta misma semana cuando paseaba por la zona del Centro Comercial Yumbo, en Santa Cruz de Tenerife.

Ante el hallazgo, decidió alertar al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que a su vez solicitió ayuda al Albergue Comarcal de Valle Colino. Son estos últimos los que han decidido denunciar, a través de sus redes sociales, el abandono de estos animales en la capital de la Isla.

"Con este calor y metidos en un contenedor de plástico, hay que ser muy inhumano para hacer esto", critican desde el albergue, que asegura que es la quinta vez que recogen a algún animal en la basura en la mizsma zona. "A saber cuántos más han tirado y cuántos se habrá tragado el camión de la basura", lamentan desde Valle Colino.

La protectora recuerda que sus instalaciones están "a tope de perros" pero insiste en la "crueldad" y "cobardía" de abandonar a los animales en un contenedor "en pleno agosto". "Hacer esto es, como mínimo, de psicópata", insisten en el albergue comarcal.

Aunque informan de que por el momento no están en adopción, explican que les buscarán una familia a estos dos animales pero mientras tanto aprovechan para solicitar información acerca de algún vecino que haya sido testigo de "semejante atrocidad".

"Si algún vecino tiene información o vio algo, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros. No revelaremos ninguna información que nos den, mantendremos el anonimato",indican en la publicación de Facebook en la que insisten en una premisa: "Si no quieres a tus perros, llévalos a un refugio".